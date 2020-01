Salma Hayek tente de donner à la jeune fille Valentina un «espace»

2020-01-18 09:30:05

Salma Hayek s’assure de donner du temps à sa fille de 12 ans, Valentina, car elle admet qu’elle peut être une mère “ouvertement attentive”.

Salma Hayek essaie de ne pas être “trop ​​attentive” à sa fille.

L’actrice de 53 ans a admis qu’elle avait toujours “besoin” d’être avec Valentina, 12 ans, qu’elle a avec son mari François-Henri Pinault, et se force donc à donner de l’espace au jeune.

Elle a déclaré: “J’ai toujours senti que j’avais un bon instinct maternel.

“Avec Valentina, je dois faire attention à ne pas être trop attentif et lui donner du temps seul parce que je ressens toujours ce besoin d’être avec elle.”

La star de «Like a Boss» a une personnalité très différente de sa fille «confiante».

Elle a expliqué: “Je ne trouve pas que Valentina et moi soyons aussi similaires en termes de personnalités.

“Elle partage beaucoup avec d’autres membres de ma famille qui sont plus confiants et plus légers.

“Par exemple, j’ai souvent peur de la scène quand je suis devant les caméras. Mais elle aime être devant la caméra. Cela ne lui fait pas peur du tout.”

En ce qui concerne son mariage, Salma aime que son mari soit “en contrôle” parce qu’il est plus “stable” qu’elle.

Elle a ajouté à OK! Magazine: “Mon mari et moi sommes super bien équilibrés. Nous avons chacun nos départements et nous en sommes responsables.

“Il est très gentil et très bon pour être toujours stable. Moi, je suis partout.

“Mais il me contrôle et me manipule complètement!”

