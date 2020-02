2020-02-23 07:30:05

Sam Asghari veut épouser Britney Spears.

L’entraîneur personnel de 26 ans – qui sort avec le chanteur de 38 ans depuis 2016 – a insisté sur le fait que “le point essentiel” d’être dans une relation sérieuse est de finalement prendre un engagement juridique l’un envers l’autre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait épouser Britney, Sam a déclaré au nouveau magazine: “Je pense que c’est tout l’intérêt d’être dans une relation – sinon pourquoi seriez-vous dans la relation?”

Cependant, les fans espérant avoir un aperçu de la vie conjugale de Britney comme elle l’a fait avec son premier mari, Kevin Federline, dans l’émission de téléréalité ‘Britney and Kevin: Chaotic’ sont susceptibles d’être déçus.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé par une émission de télé-réalité sur leur relation, Sam a répondu: “Peut-être pas. Nos médias sociaux sont une émission de télé-réalité.

Pour faire face à l’attention que porte le hitmaker «Gimme More», Sam se tourne vers le gymnase pour recentrer son énergie.

Il a déclaré: “J’utilise l’entraînement non pas pour le facteur physique, mais pour le facteur mental. Je vais au gymnase pour des choses spirituelles et de la confiance. J’utilise mon style de vie comme quelque chose pour m’aider avec tout le reste – ma carrière, ma relation, tout ce que je fais. J’ai construit la confiance, la discipline et tout ce qui se passe au gymnase.

Le chanteur de «Lucky» – qui a deux fils avec Kevin – est toujours désireux de s’entraîner avec Sam et a même essayé quelques-uns de ses entraînements personnalisés de son programme de formation.

Sam a ajouté: “C’est la meilleure chose – si vous partagez cette même passion, vous pouvez sortir et vous amuser et faire de l’exercice ensemble.

“J’ai fait plusieurs fois des séances d’entraînement avec elle. Nous avons en fait fait une vidéo l’année dernière. Beaucoup de séances d’entraînement sont sur mon site Web.”

Et Sam a même laissé sa petite amie lui enseigner l’une de ses routines de danse légendaires de ses clips.

Il a affirmé: “J’en ai essayé quelques-uns, mais je ne suis pas un grand danseur!”

.