Sam Heughan de l’Outreterre se prononce contre l’intimidation, le harcèlement et le harcèlement

Le hashtag #WeStandWithSam est devenu une tendance dominante sur Twitter vendredi matin après “Outlander” étoile Sam Heughan a publié une longue déclaration sur les réseaux sociaux dénonçant le harcèlement auquel il était confronté depuis qu’il était devenu le visage de l’émission Starz.

L’acteur, qui joue Jamie Fraser dans l’adaptation télévisée des livres bien-aimés de Diana Galbadon, a pris ce qu’il considérait comme une position attendue depuis longtemps contre la cyberintimidation. Dans son poste, il s’est également défendu pour s’être auto-isolé du coronavirus à Hawaï, loin de son domicile au Royaume-Uni.

“Après les 6 dernières années d’intimidation constante, de harcèlement, de harcèlement et de faux récits, je suis perdu, bouleversé, blessé et je dois parler”, a-t-il commencé. «Cela affecte ma vie, mon état mental et est une préoccupation quotidienne. Mes co-équipiers, amis, famille, moi-même, en fait toute personne avec qui je suis associé, ont été victimes d’insultes personnelles, de honte, d’abus, de menaces de mort, de harcèlement criminel, de partage de informations privées et vils, faux récits. “

Quant à savoir pourquoi il n’a rien dit plus tôt, il a expliqué ce choix en disant qu’il “[believed] dans l’humanité et ont toujours espéré que ces intimidateurs disparaîtront. “Il a dit qu’il ne pouvait pas élaborer pour” des raisons juridiques en cours “, mais a déclaré que ses agresseurs étaient” des professionnels: des enseignants, des psychologues, des adultes qui devraient mieux connaître “.

Révélant ce qui lui a été lancé, il a dit que les “fausses déclarations” variaient “selon moi: manipuler les fans, être un placard homosexuel, essayer d’induire en erreur ou d’exhorter les fans pour de l’argent et de ne pas tenir compte des conseils de Covid. Je n’ai rien fait de ce qui précède. Je suis un gars normal et rien de tel que les personnages que je joue. “

En ce qui concerne sa situation actuelle à Hawaï, il a déclaré qu’il était là avant toute interdiction de voyager. “Aucun de nous ne savait à quel point les choses allaient mal, mais comme la situation empirait, sur les conseils de tous ceux en qui j’ai confiance, j’ai décidé de rester dans un environnement sûr”, a-t-il expliqué.

Appelant cela une “bonne décision”, il a dit qu’il était “en sécurité, isolé, ne mettant personne en danger et ne constituant pas un fardeau pour les habitants”. Il a affirmé que personne ne lui avait demandé de partir et a déclaré qu’il était nerveux à propos de l’alternative, qui serait un voyage de “3-5 vols” vers le Royaume-Uni sur “plusieurs avions”, uniquement pour s’isoler dans une ville. Notant qu’il avait été “malade pendant 3 mois” auparavant, il espérait être “doublement prudent”.

Appelant les «intimidateurs» qui ont créé de «faux récits» à son sujet, il les a également accusés d’abuser de leurs proches, de harceler ses collègues de travail et d’essayer de pirater leurs comptes de messagerie. “Je suis tellement blessé par cela”, a déclaré Heughan.

“En tant qu’acteur en ces temps, nous nous sentons impuissants. Nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais j’ai essayé d’utiliser l’effet de levier dont je dispose pour donner une voix aux organisations caritatives qui ont besoin et, espérons-le, un peu de divertissement ou de soulagement”, a-t-il déclaré en conclusion. “Pour ceux qui sont encore malheureux, je suggère de ne pas suivre. À tous les fans qui m’ont soutenu et au travail que je fais, MERCI. Je suis tellement reconnaissant, du fond du cœur. Restez en sécurité et soyez gentil avec vous-même et les uns avec les autres. Il y a tellement plus à nous préoccuper en ce moment. À bientôt. “

Diana Gabaldon a partagé le post de Sam sur sa page Twitter, tandis que le costar David Berry – qui joue John Gray dans la série – a montré son soutien sur sa page Instagram.

“Je veux ajouter mon soutien à @samheughan et à sa bravoure pour résister à l’intimidation en ligne”, a écrit Berry. “Sam est un acteur merveilleux, une personne gentille et un ami généreux. Je suis solidaire avec vous. J’ai toujours votre dos. Et à tous les intimidateurs en ligne, permettez-moi de dire: ‘Merci, lieutenant Leonard!'”

Costar Laura Lyle (qui joue Marsali) a commenté son message, en disant: “Bien dit monsieur! @Samheughan, vous êtes un ami merveilleux et un homme debout. Nous sommes une équipe d’amour autour de vous et selon les mots de Come Dine With Me 2019 ils doivent avoir “une petite vie saaaad” xxx “

Colin McFarlane a ajouté sur Twitter: “Je viens de voir cela et je suis choqué qu’un des gars les plus humbles avec qui j’ai travaillé ait été soumis à N’IMPORTE QUEL type d’abus et encore moins à cette échelle. Désolé, vous avez dû en faire l’expérience @ SamHeughan & bravo pour avoir parlé. Utilisez ceci pour faire défection des trolls # Staysafe🙏🏽 “

“C’est infernal”, a tweeté Gary Lamont. «Je suis tellement désolé et consterné que vous ayez été tellement surveillé Sam, cela semble horrible. J’espère vraiment que cela diminuera pour vous. Bon voyage de retour! Restez en sécurité.

“Outlander” est actuellement diffusé le dimanche sur Starz.

