Sam Heughan, la star de l'Outlander, vient de jouer le rôle d'une vie

Outlander la star Sam Heughan vient de décrocher un rôle majeur dans un futur film. L'acteur, qui joue Jamie Fraser dans le drame populaire Starz, devrait jouer Paul Newman dans un film sur Patricia Neal et Roald Dahl. Heughan a confirmé les nouvelles passionnantes sur les médias sociaux dans ce qui pourrait très bien être le rôle de toute une vie.

Sam Heughan, star d’Outlander | Photo de Rich Fury / WireImage

Sam Heughan parle du rôle emblématique

S'adressant aux médias sociaux, Heughan a partagé une mise à jour sur son nouveau

qui devrait bientôt finir le tournage. Le film est un biopic de Patricia

Neal, joué par Keeley Hawes, et son mari, Roald Dahl, qui est interprété par

Hugh Bonneville.

«Tellement excité de partager ça!», A écrit Heughan. "Paul

Newman était immensément talentueux, généreux et une icône américaine. Quelle chance! "

Selon Renard

Nouvelles, les producteurs ont plus tard parlé de l'ajout de Sam Heughan au casting et

a révélé qu'ils étaient super excités à l'idée qu'il joue à Newman. En tant qu'actrice,

Neal a joué aux côtés de Newman dans le film de 1963, Hud.

Newman a été nominé et Neal a remporté un Oscar pour leur travail dans le film. Nous ne savons pas combien Heughan apparaîtra dans le film, mais jouer une icône comme Newman est très important.

Le film se déroule dans les années 1960 et se concentrera sur Dahl et son

épouse alors qu'ils élèvent leurs enfants dans la campagne d'Angleterre. Dahl, of

bien sûr, est le plus célèbre pour l'écriture Charlie

et la chocolaterie, alors que l'un des plus grands rôles de Neal était Petit déjeuner chez Tiffany.

Et ces rumeurs sur James Bond?

Au cours de la dernière année, Heughan a fait face à de nombreuses rumeurs selon lesquelles

il sera le prochain James Bond. Le dernier film de Daniel Craig en tant qu'espion emblématique est

sur le point de faire sa première dans les salles, et les fans sont impatients de savoir qui remplira son

chaussures.

En dépit d'être un favori pour le rôle, Sam Heughan a récemment révélé qu'il n'allait pas décrocher le rôle en tant que prochain James Bond. Heughan a parlé de jouer l'agent 007 lors d'une apparition sur L'émission de ce soir avec Jimmy Fallon.

Tandis que Outlander

les fans aimeraient voir Heughan obtenir le rôle (et qui ne le ferait pas?), a déclaré Heughan

Fallon que ses chances de décrocher le rôle sont très minces. Il est cependant

impatient de voir les producteurs lancer un acteur écossais pour le rôle.

https://www.youtube.com/watch?v=RUM0wmtjr_M

«Je peux révéler tout de suite que je… ne suis pas James Bond. Je suis

attend toujours l'appel », a expliqué Sam Heughan, ajoutant qu'il est« définitivement

temps pour un autre lien écossais. "

Heughan pourrait ne pas penser qu'il obtiendra le rôle, mais les bookmakers

le Royaume-Uni pense certainement qu'il est le favori. Heughan est légèrement en avance sur

compatriote écossais Richard Madden, qui a joué dans Le Trône de Fer et Garde du corps.

Parmi les autres acteurs en lice, citons Michael Fassbender, Tom Hardy, Idris Elba,

et Tom Hiddleston.

Sam Heughan se prépare pour la saison 5 d'Outlander

En attendant de voir ce qui se passe sur le front de Bond, Heughan

et le reste du casting et de l'équipe de Outlander

sont en train de préparer la cinquième saison très attendue de l'émission.

S'adressant aux médias sociaux, Sam Heughan, Caitriona Balfe, Richard Rankin et Sophie Skelton viennent de partager un court extrait du premier épisode de la saison 5 – et les fans ne pourraient pas être plus excités à ce sujet.

https://www.youtube.com/watch?v=alZOUG-PmsE

La scène est un flash-back de l'enfance de Jamie et traite de

la mort de sa mère. Un jeune Murtagh (Duncan Lacroix) est montré réconfortant Jamie

et promettant d'être toujours là pour le soutenir.

Au cours de la prochaine saison, la loyauté de Jamie sera mise à l'épreuve

comme jamais auparavant. À la fin de la saison dernière, Jamie a reçu l'ordre de retrouver

Murtagh et sa bande de rebelles. Nous ne savons pas comment Jamie va gérer la

situation, mais il est sûr que Murtagh est entre de bonnes mains.

Qu'est-ce que la bande-annonce d'Outlander a révélé d'autre?

Mis à part le problème de Murtagh, le clip a montré un plus heureux

scène entre Jamie et son futur gendre, Roger (Rankin). Les deux sont

montré en train de préparer le mariage de Roger et Brianna (Skelton), avec Jamie et Roger

partager un doux moment ensemble.

"Ils n'appellent pas ça un rasoir à couper le souffle pour rien", Jamie

raconte Roger, qui a du mal à se raser avant le grand jour. "Nous ne pouvons pas avoir

vous avez l'air d'être allé à la guerre et vice versa, pas aujourd'hui de toute façon. "

La vidéo montre ensuite Roger promettant d'apprendre une nouvelle compétence, comme

comme la chasse ou l'agriculture, ce qui aidera à mettre de la nourriture sur la table pour sa famille.

La fin avec Jamie donnant une bague à Roger, signifiant son acceptation dans le

famille.

Attrapez Sam Heughan dans la nouvelle saison de Outlander 16 février sur Starz.