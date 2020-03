Sam Heughan, star de l’Outlander, riposte aux fans qui l’ont qualifié d’irresponsable

La star de l’Outlander Sam Heughan est sous le feu des vacances à Hawaï au milieu de la pandémie de coronavirus. Heughan a récemment confirmé qu’il s’était envolé pour Hawaï après l’annulation de plusieurs de ses événements, une décision qui a suscité l’indignation de ses partisans. Qu’a dit Heughan à propos de sa décision de s’isoler à Hawaï?

Sam Heughan, star d’Outlander | Rich Fury / WireImage

Sam Heughan révèle qu’il est à Hawaï au milieu de la pandémie de coronavirus

Lors d’une récente session de questions / réponses sur Twitter, Heughan a déclaré aux fans d’Outlander qu’il restait à Hawaï, car la plupart de ses événements prévus avaient été annulés. Cela comprend une apparition au PaleyFest en promotion de son nouveau film, Bloodshot.

“Je suis à Hawaï”, a déclaré Heughan. «Je suis venu ici avant le voyage

interdire. Plutôt inquiet de retourner au Royaume-Uni. Certainement plus sûr ici pour l’instant. Espérer

vous êtes en sécurité et votre famille aussi! “

Salut Nuria! Merci d’avoir posé la question, je suis à Hawaï. Entré ici avant l’interdiction de voyager. Plutôt inquiet de retourner au Royaume-Uni. Certainement plus sûr ici pour l’instant. J’espère que vous êtes en sécurité et votre famille aussi! X https://t.co/QQjcOwurUJ

– Sam Heughan (@SamHeughan) 22 mars 2020

Suite à sa réponse, un fan a demandé à Heughan s’il avait programmé le vol avant l’annulation du PaleyFest. Le fan a ensuite déclaré que l’histoire de Sam Heughan “ne correspond pas” avant d’informer la star de l’Outlander que “c’est sérieux, mec.”

De nombreux pays à travers le monde ont imposé des interdictions de voyager

les gouvernements font de leur mieux pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Hawaii a

a adopté des mesures similaires et a demandé aux gens d’éviter de voler pendant les 30 prochains

journées.

Après le contrecoup, Heughan s’est dégagé quand il a acheté l’avion

billets et a défendu sa décision d’aller à Hawaï au lieu de rester au Royaume-Uni.

Heughan répond aux critiques

Sam Heughan a révélé qu’il avait acheté les billets pour Hawaï

après avoir appris que PaleyFest a été annulé. Il a également assuré aux fans qu’il était

parfaitement conscient de la gravité de la situation et a admis que

les choses sont «terrifiantes» en ce moment.

«Merci pour votre inquiétude… .Oui les gens meurent. Ses

terrifiant. Pour votre information, j’ai réservé une fois que j’ai su que Paley avait été annulée. Est

ça vous va? ” Il a partagé.

Le 17 mars, le gouverneur d’Hawaï, David Ige, a demandé aux gens d’annuler leurs prochains voyages dans l’État dans le but d’arrêter la propagation de COVID-19.

Même après l’explication de Heughan, les fans l’ont appelé pour être

«Irresponsable» et potentiellement ajouter plus de «pression» à

Le système de santé d’Hawaï. Selon la page

Six, Heughan a répondu en qualifiant les opposants de «grossiers» et

fans illusoires et assurés qu’il pratique l’auto-isolement.

Heughan a également annoncé le lancement de sa nouvelle initiative avec

My Peak Challenge appelé 30-Day Social-Distancing Challenge, qu’il est

offrant gratuitement.

Sam Heughan rejoint la Quarantine Watch Party

Au milieu du contrecoup, Heughan a récemment pris part à la quarantaine

Regardez l’événement Party, qui a projeté Bloodshot. Avec la fermeture des salles de cinéma

dans le monde entier, Sony Pictures propose une version numérique du film

disponible pour diffuser.

Heughan joue un personnage nommé Dalton dans le film, qui devient

plus d’une mise au point vers la fin du film. Dalton est un ancien soldat qui

devient technologiquement amélioré via un costume spécial.

Outre Sam Heughan, le réalisateur de Bloodshot, Dave Wilson, a également rejoint l’événement. Les fans ont pu participer à la conversation via Twitter et Instagram, les téléchargements devenant disponibles le 24 mars.

Les fans, bien sûr, peuvent également voir Heughan en action lorsque de nouveaux épisodes

d’Outlander air dimanche soir sur Starz. La série est actuellement dans sa

cinquième saison et est sur le point de conclure une autre course réussie.

Sam Heughan s’ouvre sur cette audition de James Bond

Alors que les fans attendent de voir ce que Heughan est en train de faire, l’acteur a récemment évoqué les rumeurs selon lesquelles il était en lice pour être le prochain James Bond. Daniel Craig devrait dire au revoir à la franchise emblématique après que son dernier film 007, No Time To Die, sortira en salles en novembre.

Un grand nombre d’acteurs ont été mentionnés comme remplaçants possibles de

Craig et Heughan les ont rapidement dépassés en tant que favoris incontestables. Avec ça dans

l’esprit, Heughan a récemment déclaré à Esquire

qu’il a effectivement auditionné pour jouer James Bond dans le passé, mais n’était pas

compte tenu de la partie.

“En fait, j’ai auditionné pour James Bond quand ils ont

étaient en train de redémarrer Bond 21. Lorsque Daniel Craig est venu à bord, ils parlaient

de le rendre plus jeune », a expliqué Sam Heughan.

Heughan a poursuivi en disant qu’il est conscient du buzz qui entoure

sa tentative de devenir le prochain Bond, quelque chose qu’il dit se sent “aléatoire” et

“très étrange.”

Sam Heughan a également déclaré qu’il pensait qu’il était temps pour la franchise de présenter un autre Scottish 007. Sean Connery est le dernier acteur écossais à jouer le rôle, qui est depuis allé à un Gallois, deux acteurs britanniques, un Irlandais et un Australien.