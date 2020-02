Sam Heughan, star d’Outlander, déclare que Jamie doit affronter sa propre mortalité dans la saison 5

La saison 5 d’Outlander est enfin là! Ce fut un Droughtlander extra-long et les fans ont hâte de voir ce qui attend Jamie (Sam Heughan) et Claire Fraser (Caitriona Balfe) dans la cinquième saison de l’émission. Avec seulement quelques jours avant la première, Heughan a dévoilé l’histoire de Jamie et a évoqué les plus gros obstacles de son personnage dans la saison 5.

Sam Heughan, star d’Outlander | Michael Kovac / . pour STARZ

Sam Heughan parle de l’histoire de Jamie dans la saison 5

Jamie a traversé beaucoup de hauts et de bas au cours des quatre derniers

ans d’Outlander. La saison dernière, les choses ont commencé à devenir plus cohérentes

pour Jamie et Claire alors qu’ils s’installaient dans leur nouvelle maison en Caroline du Nord.

Mais les choses se sont un peu compliquées lorsque leur fille, Brianna (Sophie Skelton), est retournée dans le temps pour les retrouver. Avec Brianna, son partenaire Roger (Richard Rankin) et leur fille vivant sur Fraser’s Ridge, Jamie a encore beaucoup à se battre pour entrer dans la saison 5.

Dans une récente interview, Sam Heughan a révélé que le plus grand

cette saison est sa loyauté apparemment divisée envers le gouverneur Tryon (Tim

Downie) et son parrain, Murtagh (Duncan LaCroix).

Comme les fans s’en souviendront, le gouverneur Tryon a ordonné à Jamie de traquer

Murtagh et les régulateurs à la fin de la saison 4. Cette tâche mettra à l’épreuve Jamie

loyautés comme jamais auparavant et le place également dans une situation politique délicate

cela pourrait mettre sa famille en danger.

«Cette saison, nous voyons qu’il doit vraiment affronter

son code moral en quelque sorte. C’est un homme très fidèle, un homme de parole, et pourtant il

doit être assez duplicite », a déclaré Heughan. «Finalement, le

scénario principal de cette saison, qui je pense est vraiment fort pour Jamie, est

qu’il doit chasser et traquer son parrain, Murtagh. “

Jamie trahira-t-il Murtagh?

Murtagh n’est pas seulement le parrain de Jamie. Il est le proche compagnon et ami de Jamie depuis des années et est même devenu une sorte de figure paternelle pour Jamie.

Le problème est que Jamie ne peut pas désobéir aux ordres de Tryon sans

jouer un peu. Aller contre le gouverneur de la Caroline du Nord met

sa famille à risque, alors Jamie va certainement avoir besoin de naviguer dans certains

eaux politiques délicates avant que celui-ci ne soit résolu.

Dans son interview avec Parade, Sam Heughan a assuré aux fans que Jamie

ne trahissez jamais Murtagh, surtout compte tenu de tout ce qu’ils ont vécu

au cours des années.

«Le sang est du sang, cependant. Jamie ne voudrait jamais trahir

son parrain. Murtagh, pour lui, a été la figure de son père pour une grande partie de

sa vie et a toujours été là. Il a été son compagnon constant et

quelqu’un en qui il peut avoir confiance », a expliqué Heughan.

Heughan a admis, cependant, que Jamie se retrouvera coincé dans

une situation dangereuse cette saison. Et le fait que Murtagh ne veut pas

démissionner en tant que chef des régulateurs ne facilitera pas les choses.

Sam Heughan dit que Jamie affrontera sa propre mortalité en saison

5

Après avoir discuté de la loyauté partagée de Jamie cette saison, Heughan

on a demandé quelle partie de la saison 5 était la plus difficile à filmer.

En réponse, la star d’Outlander a révélé que chaque épisode avait son propre ensemble de défis uniques, y compris l’apprentissage de nouvelles compétences et de nouvelles langues d’épée.

Mais l’une des choses les plus difficiles pour Heughan cette saison a été son

scènes de personnage avec Murtagh. Heughan a admis que regarder Jamie faire des choses

cette question sa loyauté et son honneur a été très difficile cette saison, en particulier

lorsque vous jetez Murtagh dans le mélange.

“Mais émotionnellement, cette saison, je pense que faisant allusion à cela [Murtagh] histoire, c’est vraiment difficile. Tout le personnage de Jamie est construit sur la loyauté et l’honneur et être un homme de parole. Je pense que cela est vraiment remis en question par le gouverneur Tryon (Tim Downie) et par la situation dans laquelle il se trouve », a expliqué Heughan. “Plus tard dans la saison, oui, Jamie est également confronté à sa propre mortalité. En tant qu’acteur, c’est aussi un grand défi. Chaque saison, il y a toujours quelque chose de vraiment bien pour se coincer les dents et celle-ci ne fait pas exception. “

Sam Heughan n’a pas révélé comment Jamie va sortir de son courant

situation difficile, mais il semble définitivement que ce sera une partie importante de son

voyage cette saison. Espérons juste qu’il sera en mesure de trouver une solution qui

ne nécessite pas de trahir Murtagh, ou pire.

Heughan et Balfe en tournée promotionnelle

Avec seulement quelques jours avant la nouvelle saison de premières Outlander sur Starz, Heughan et Balfe ont été occupés à frapper la tournée promotionnelle. L’un de leurs arrêts les plus récents a eu lieu le 12 février à New York, où les stars d’Outlander sont apparues pour un segment spécial sur Good Morning America.

Au cours de leur entretien, Heughan et Balfe ont été invités à indiquer s’ils avaient

tout animal qui s’énerve. En réponse, Sam Heughan a salué son

co-star et a dit qu’il est «très chanceux» de travailler avec elle.

Balfe, d’autre part, n’a pas hésité à révéler sa plus grande bête noire. Il s’avère que Heughan a un échec assez ordinaire. Sans lui donner trop de temps, l’actrice a révélé que Heughan est souvent en retard au travail.

«Il sait ce qu’est le mien! Sam, c’est le plus grand gars, mais il est

tout simplement pas le meilleur chronométreur », a-t-elle déclaré.

Heughan a été interrogé une fois de plus sur sa plus grande bête noire

mais il a refusé de céder. «Rien! Elle est merveilleuse, non? ” il a dit.

Les fans peuvent regarder Sam Heughan et Caitriona Balfe revenir en action lorsque la saison 5 d’Outlander sera diffusée à Starz le dimanche 16 février.