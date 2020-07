Sam Mendes lance un fonds pour soutenir les travailleurs du théâtre

2020-07-06 09:30:07

Sir Sam Mendes a apporté son soutien à une campagne pour aider les professionnels du théâtre au milieu de la pandémie de coronavirus.

Sir Sam Mendes a lancé un fonds destiné à fournir un soutien financier aux travailleurs du théâtre au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le fonds a été créé grâce à un don de 500 000 £ de Netflix, et est destiné aux travailleurs du théâtre du Royaume-Uni qui se trouvent au point de rupture financière ou envisagent de quitter complètement la profession.

Sam a expliqué: « Des milliers de professionnels du théâtre au Royaume-Uni sont en difficulté.

«Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu obtenir d’aide des programmes gouvernementaux existants et la situation continue de s’aggraver. Ils ont besoin d’aide maintenant.

« Nous avons créé un fonds auquel les praticiens indépendants les plus vulnérables peuvent désormais postuler. »

Sam a appelé les donateurs individuels et les organisations à apporter leur soutien au fonds, insistant sur le fait qu’il « fera une différence ».

Le célèbre cinéaste a déclaré: « Le fonds a été lancé par un don de Netflix et je suis extrêmement reconnaissant pour leur générosité et leur leadership remarquables.

« Bien que l’argent soit initialement limité, j’espère qu’il encouragera d’autres donateurs individuels et des organisations caritatives. Plus il y aura de dons au fonds, plus nous pourrons accorder de subventions. Alors, pensez à faire un don.

« Je promets que cela fera une différence. »

Anne Mensah, vice-présidente de la série originale de Netflix, a déclaré: « La créativité est une question de collaboration, et nous sommes profondément préoccupés par les défis auxquels nos amis du théâtre font face, en particulier dans les régions, et les conséquences probables pour la diversité des voix et des histoires au cœur de notre culture.

« Les dramaturges et les metteurs en scène, les artistes et les interprètes de théâtre, les compositeurs et les comédiens sont également la pierre angulaire de notre industrie et, bien que Netflix ait été plus chanceux que beaucoup, au final, nous ne sommes aussi forts que les gens avec qui nous travaillons. »

Le fonds octroie jusqu’à 1000 £ par candidat et vise à soutenir des artistes indépendants au Royaume-Uni.

Le gouvernement crée également un programme de soutien de 1,57 milliard de livres sterling pour aider l’industrie des arts au Royaume-Uni, qui a été bouleversée par la pandémie.

On espère que le plan de sauvetage aidera à protéger l’avenir des musées, galeries et théâtres britanniques.

