Sam Mendes remporte le prix du meilleur réalisateur aux BAFTA Awards 2020

Sam Mendes a été nommé meilleur réalisateur aux BAFTA Awards 2020, pour son travail dans le film “ 1917 ” de la Première Guerre mondiale.

Le cinéaste de 54 ans a marqué le gong pour son film d’action ‘1917’ – qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale – lors de la cérémonie de remise des prix au Royal Albert Hall de Londres dimanche (02.02.20), et a utilisé son discours d’acceptation pour remercier son casting “incroyable”, qui comprenait George Mackay, Dean-Charles Chapman, Andrew Scott, Richard Madden et Mark Strong.

S’exprimant sur scène, il a déclaré: “Merci beaucoup. Merci beaucoup BAFTA. Au milieu de tout ce hoopla et d’autres choses, il est facile d’oublier l’expérience réelle du tournage d’un film, et j’avais une sorte de paradis pour les réalisateurs dans ce film que je pense que je n’aurai plus jamais, donc je veux dire un vrai merci aux gens qui m’ont aidé à faire ce film.

“À un casting incroyable – à George Mackay, qui était extraordinaire dans ce film. À Dean-Charles Chaplin, et au groupe de joueurs les plus classe qu’un réalisateur puisse avoir. Andrew Scott, Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Richard Madden. Un casting incroyable. Merci. ”

Le réalisateur a également fait l’éloge de sa femme “inspirante” Alison Balsom, et de leur fille Phoebe, deux ans, ainsi que de son fils Joe, 16 ans, qu’il a avec son ex-femme Kate Winslet.

Il a ajouté: “Oui, c’est un film de guerre que nous avons fait, mais c’est aussi un film sur la maison et sur la famille, donc ça me touche de l’avoir dans ma ville natale pour la première fois, et de pouvoir dire merci à ma belle Pour dire merci à mes enfants Joe et Phoebe, et à la splendide tenue de Charlie, qui est assise avec nous ce soir. Et bien sûr, surtout, à mon inspiration, ma belle épouse Ally, ceci est pour vous. Merci beaucoup En effet.”

