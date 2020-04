Sam Smith: Demi Lovato est «heureux» avec son nouveau beau

2020-04-18 18:30:04

Sam Smith dit que Demi Lovato “semble heureuse” avec son nouveau beau Max Ehrich, avec qui elle sort depuis mars.

Sam Smith dit que Demi Lovato “semble heureuse” avec son nouveau mec.

Le chanteur de “ Anyone ” romance l’acteur Max Ehrich, 28 ans, depuis mars, et Sam – qui a collaboré avec Demi sur leur nouveau morceau “ I’m Ready ” – a révélé qu’ils avaient rencontré Max lors d’un appel FaceTime avec Demi, et croit le nouveau couple est “si doux” ensemble.

S’adressant à Andy Cohen sur son émission SiriusXM, Sam a déclaré: “Nous nous sommes rencontrés hier soir, en fait sur FaceTime. Nous sommes tous allés en direct.”

Et quand Andy leur a demandé s’ils approuvaient Max, le chanteur de 27 ans a ajouté: “Je ne sais pas – je ne les ai pas rencontrés [in person]. Je n’en sais rien, mais il semble … ils semblent doux, si doux. Elle semble heureuse en ce moment, ce qui est le plus important. ”

Pendant ce temps, il a été récemment affirmé que Max prévoyait de proposer à Demi, également âgé de 27 ans, bien qu’il ne soit ensemble que depuis un mois.

Une source a déclaré plus tôt cette semaine: “Max prévoit de proposer à Demi après que toute cette pandémie soit résolue et leurs familles ne seraient pas surprises par la proposition. Ils pensent qu’ils forment un grand couple.”

Mais quelques jours plus tard, d’autres initiés ont rejeté les rumeurs comme “fausses” et ont insisté sur le fait que le couple en était encore aux “premières” étapes de leur romance.

Ils ont dit: “Les rumeurs de fiançailles ne sont pas vraies. Il est encore tôt dans la relation et Demi et Max aiment juste se connaître.”

Bien qu’ils ne soient pas pressés de descendre l’allée, le nouveau couple est déjà “très amoureux” l’un de l’autre.

Une deuxième source a ajouté: “Max est très amoureux de Demi et est amoureux d’elle. Max a déjà emménagé dans la maison de Demi et tout se passe très bien. Ils plaisantent et rient toute la journée, se divertissant . “

Mots clés: Demi Lovato, Sam Smith, Max Ehrich

Retour au flux

.