Sam Smith: Ma mère m’appelle de mauvais pronoms de genre

Le hitmaker de “ Promises ” Sam Smith a révélé que leur mère avait du mal à se souvenir d’utiliser les pronoms de la star pour s’identifier comme non binaire.

Le chanteur de 27 ans a déclaré qu’ils n’étaient pas de genre binaire en septembre et a demandé à d’autres personnes d’utiliser les pronoms “ils / eux” en référence au musicien, mais la mère de Sam, Kate, “trébuche” souvent et dit “il / elle” ” au lieu.

S’exprimant sur le talk-show australien «The Project», Sam a déclaré: «Je dis tout le temps à ma mère – elle m’appellera« lui et lui »et elle se met en colère contre elle-même et ça va.

Sam a annoncé ses nouveaux pronoms dans un long article Instagram l’année dernière après avoir “été en guerre” avec leur identité pendant si longtemps.

Le hitmaker “Promises” a déclaré: “Aujourd’hui est un bon jour alors voilà. J’ai décidé que je change mes pronoms en ILS / EUX après une vie de guerre avec mon sexe, j’ai décidé de m’embrasser pour qui je suis, à l’intérieur et à l’extérieur.

“Je suis tellement excité et privilégié d’être entouré de gens qui me soutiennent dans cette décision, mais j’ai été très nerveux à l’idée d’annoncer cela parce que je me soucie trop de ce que les gens pensent, mais f ** k it!”

De plus, le hitmaker ‘Promises’ oublie souvent d’utiliser les bons pronoms eux-mêmes.

Ils ont ajouté: “‘Je trébuche aussi. Bien sûr que oui, je suis un être humain.

“Je m’appelle ‘lui et lui’ depuis le jour de ma naissance, vous savez, 27 ans de ma vie, donc je peux comprendre.”

Cependant, ils sont toujours ravis lorsque quelqu’un fait les choses correctement car cela les fait se sentir “en sécurité” et “vus”.

Sam a déclaré: “Mais c’est important, vous savez. Je me sens en sécurité et je me sens heureux et je me sens complètement vu.”

Sam a entendu parler du terme non binaire pour la première fois lors de sa deuxième tournée à Brisbane, en Australie, après une soirée.

Ils ont expliqué: “J’ai passé une soirée énorme à la fin de la tournée et j’étais ivre à 3 heures du matin avec mes camarades de groupe et mes amis dans ma chambre et je viens de commencer à entendre parler du terme non binaire, et je ne l’avais jamais entendu auparavant .

“Le truc du pronom pour moi était juste comme un drapeau dans le sol, comme ça, c’est comme ça que je veux être traité par tout le monde.”

