Sam Smith «renforce la sécurité à Londres»

2020-03-15 07:30:06

La pop star londonienne Sam Smith a renforcé la sécurité après avoir été prise pour cible par des cambrioleurs deux fois par an.

Sam Smith a renforcé la sécurité après avoir été pris pour cible par des cambrioleurs deux fois par an.

La chanteuse de 27 ans est propriétaire d’une maison de cinq chambres classée Grade II à Hampstead, au nord de Londres – mais Sam a maintenant décidé de renforcer la sécurité autour de la propriété, demandant la permission d’installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance, des détecteurs de mouvement et moniteurs du système d’entrée.

Une source a déclaré au journal The Sun dimanche: “La sécurité sera une priorité pour quiconque a fait pénétrer sa maison par effraction une fois, et encore moins deux fois, et Sam ne fait pas exception.

“L’attitude est la suivante: si plus d’argent est nécessaire pour que cette nouvelle maison se sente sûre et confortable, qu’il en soit ainsi.”

L’agent de planification de Sam a également écrit une lettre au conseil local.

La lettre se lit comme suit: “Les propositions ont été élaborées après consultation d’un spécialiste de la sécurité et analyse des problèmes de sécurité.”

Pendant ce temps, Sam a récemment admis aimer faire le tour du monde en tant qu’artiste queer.

La chanteuse en tête des classements – qui est sortie du genre non binaire en 2019 – a déclaré: “C’est merveilleux. C’est incroyable.

“Il y a des parties du monde où j’ai joué, comme en Chine, à Abu Dhabi et dans des endroits comme ça, où je chante ma chanson” Lui “sur scène et j’ai le drapeau levé et c’est très fier. J’en suis très fier.

“Mais ça peut faire peur à certains moments. Dans certains pays où c’est illégal, vous devez leur envoyer vos paroles et tout avant de jouer – mais ils le font bien, ils le font tous bien, et parfois je n’arrive pas à croire qu’ils soient d’accord parce que ça me semble bizarre.

“Mais je ne sais pas ce que je dois faire: je ne sais pas si je dois jouer dans des endroits où c’est illégal.”

Mots clés: Sam Smith

Retour au flux

.