2020-04-26 09:30:04

Sam Smith a révélé qu’ils aimeraient nouer une relation avec un homme plus âgé musclé.

Sam Smith veut sortir avec un homme plus âgé.

La dernière relation sérieuse de la star de 27 ans a été avec Brandon Flynn, 26 ans, en 2018 et Sam a révélé qu’ils espéraient maintenant nouer une relation avec un homme plus âgé.

S’exprimant sur SiriusXM, Sam – qui a utilisé l’application de rencontres exclusive Raya pendant le verrouillage de Covid-19 – a déclaré: “Je pense que je veux être avec quelqu’un de plus âgé maintenant. J’ai besoin de quelqu’un qui a des passions et qui a son propre lecteur.

“C’est agréable de pouvoir sortir avec ton téléphone. Je ne l’ai pas fait depuis des années – je veux juste la romance.”

Pendant ce temps, Sam a précédemment révélé qu’ils s’étaient tournés vers les applications de rencontres au cours des deux premières semaines de verrouillage après avoir paniqué d’être célibataire.

La chanteuse est actuellement en quarantaine à la maison au Royaume-Uni avec sa sœur et a admis avoir paniqué à propos de leur statut de célibataire lorsque le verrouillage de Covid-19 a été introduit.

Sam a expliqué: “Pendant les deux premières semaines, je me suis dit” oh mon dieu, je suis célibataire, j’ai besoin d’aimer … “. J’ai continué ce truc de rencontres et c’était le pire!

“Et puis vous vous attachez aux gars, et ensuite vous établissez des relations de quarantaine par téléphone, c’est un chemin dangereux …

“C’est un peu [difficult], ça ne va pas marcher maintenant! ”

Sam a précédemment admis avoir été durement touché par la douleur de la rupture avec Brandon et a déclaré qu’ils se sentaient au plus bas lors de la tournée.

Sam a dit: “Etre en tournée est une expérience un peu folle, je deviens vraiment faible parfois en tournée.

“J’ai l’impression d’avoir l’air si déprimant tout le temps quand j’en parle, mais je suis déprimé en tournée.

«Je pense que c’est la responsabilité et la pression qui me font lutter.»

Le chanteur de “ Promises ” a également avoué qu’ils détestaient voir des couples romantiques et jaillissants lorsqu’ils étaient célibataires, et a admis qu’ils étaient jaloux des relations des autres.

Sam a admis: “Je viens de traverser une rupture, donc je ne suis pas d’humeur pour la romance.

“Quand je vois des couples, je veux juste leur piquer les yeux.

“C’est difficile d’être heureux pour les autres quand on se sent si” sh * t “.

