Samantha Fox est fiancée?

Samantha Fox serait fiancée à sa partenaire Linda Olsen.

Samantha Fox serait fiancée.

L’ancien mannequin glamour est sur le point de se marier avec sa petite amie Linda Olsen – quatre ans après avoir perdu sa partenaire de longue date Myra Stratton à cause du cancer – et bien qu’ils espéraient se faire attacher à Essex cet été, ils ont été forcés de repousser leurs noces en raison de la pandémie actuelle de coronavirus.

Une source a déclaré au Sun: “Sam et Linda sont si heureux ensemble et veulent passer le reste de leur vie ensemble. Ils sont tellement amoureux et veulent le rendre officiel.”

La chanteuse de 53 ans a commencé à sortir avec Linda en 2016 et a parlé de sa relation lorsqu’elle est apparue dans la maison “ Celebrity Big Brother ” en 2018.

Elle a dit à l’époque: “J’ai maintenant [fallen] amoureux d’une autre femme. J’ai rencontré quelqu’un il y a quelques mois et je suis très content. Alors que vous vieillissez, la vie va si vite. ”

Elle a également parlé de sa sexualité lors d’une émission de télé-réalité et a admis qu’elle n’était pas tombée amoureuse d’une femme jusqu’à ce qu’elle rencontre Myra en 2003.

Elle a expliqué: “Je crois simplement que l’amour est bien plus grand que tout.

“Vous ne pouvez pas aider qui vous tombez amoureux.”

L’année où elle s’est engagée dans une relation avec Myra, Samantha a révélé qu’elle avait «couché avec d’autres femmes» dans le passé mais n’avait jamais été amoureuse auparavant.

Elle a dit à l’époque: “J’ai couché avec d’autres femmes mais je n’ai jamais été amoureuse avant Myra Stratton. Les gens disent que je suis gay. Tout ce que je sais c’est que je suis amoureuse de Myra [Stratton, my manager]. Je l’aime complètement et je veux passer le reste de ma vie avec elle. ”

Samantha a peut-être fait carrière en affichant ses actifs devant les caméras, mais elle préfère en fait garder sa vie personnelle à l’abri des regards.

Elle a déclaré précédemment: “Je sors souvent déguisée – principalement des perruques – mais dès que les gens entendent ma voix, ils savent qui c’est.”

.