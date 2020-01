Samantha Markle craint que la duchesse Meghan «ne trouve jamais le vrai bonheur»

2020-01-20 23:30:04

Samantha Markle craint que la duchesse Meghan et le prince Harry “ne trouvent jamais le vrai bonheur”.

Samantha Markle craint que la duchesse Meghan et le prince Harry “ne trouvent jamais le vrai bonheur”.

La demi-sœur de la duchesse de Sussex a affirmé qu’elle craignait pour le fils de Meghan, Archie, et qu’elle “s’inquiétait pour son avenir”.

Ecrire dans un article d’opinion pour le journal The Sun: “Il est clair que Meghan se soucie d’Archie, mais je m’inquiète pour son avenir. Il ne semble pas y avoir eu beaucoup de considération pour ses cousins ​​George, Charlotte et Louis et comment souvent il les verra. Harry a mis Meghan au-dessus de son frère, père et grand-mère. Une maison divisée ne peut pas subsister. Je crains que Meghan et Harry ne trouvent jamais le vrai bonheur. Ils ne pourraient pas se contenter de la famille royale, seront-ils peut-il les retrouver? Peut-être rencontrera-t-il des conseillers qui pourront les aider à guérir les blessures. ”

Et Samantha – qui n’a pas parlé à la duchesse depuis 2014 – a affirmé qu’elle avait “déchiré la famille royale comme une tornade”

Dans le long article, elle a ajouté: “Ma sœur a déchiré la famille royale comme une tornade. Avec cette institution historique proche de l’effondrement, nous devons nous demander si la paix peut vraiment être trouvée … Meghan connaissait les exigences sociales de l’adhésion à la Famille royale: elle aurait dû se demander si elle était disposée et capable de se comporter conformément aux attentes.

“Les paroles de Sa Majesté montrent une grande diplomatie, mais le comportement de Meghan n’a jusqu’à présent pas été diplomatique. Un diplomate ne se serait pas brouillé avec sa propre famille … Elle a regardé les médias narguer et torturer mon père, ne jaillissant jamais pour sa défense comme un véritable humanitaire. aurait … La reine, à 93 ans, n’aurait pas dû faire face au stress de voir sa famille déchirée. Meghan n’a pas fait un pas en avant pour minimiser les dégâts. “

Mots clés: Samantha Markle, Duchesse Meghan, Prince Harry

Retour au flux

.