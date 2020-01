Samantha Markle: la duchesse Meghan est à blâmer pour la sortie royale

2020-01-17 13:30:05

Samantha Markle pense que c’était la décision de la duchesse Meghan pour elle et le prince Harry de prendre du recul en tant que membres “seniors” de la famille royale.

La demi-sœur éloignée de l’ancienne actrice de «Suits» pense que sa sœur est à blâmer pour l’annonce du bombardement du duc et de la duchesse de Sussex de se retirer en tant que membres «seniors» de la famille royale la semaine dernière.

Elle a déclaré: “J’ai l’impression que c’était sa décision parce qu’elle n’était pas satisfaite des critiques qui avaient été faites publiquement”.

Samantha – qui n’a pas parlé à la duchesse Meghan depuis 2014 – a également critiqué sa demi-sœur pour ses deux visites caritatives cette semaine au milieu du drame entourant la sortie du Sussex, qualifiant cela de “coup de relations publiques”.

S’exprimant sur This Morning d’ITV, elle a ajouté: “À mon avis, c’est quelqu’un d’autre et vous savez, quand j’ai vu cela, cela ressemblait à un coup de pub. Ma première question était,” combien de manteaux et de paires de bottes étaient les femmes à cet abri donné? «À quoi ressemblaient les dons? et donc, je suis toujours d’avis que les événements publics sont utiles et qu’ils sensibilisent. Mais, vraiment, les personnes en situation de crise désespérée ont besoin de dons et d’aide. ”

La duchesse Meghan est maintenant revenue à Vancouver, au Canada, pour être avec son fils Archie, tandis que le prince Harry reste au Royaume-Uni pour exercer ses fonctions royales après une réunion de discussion avec sa grand-mère la reine Elizabeth, son père le prince Charles et son frère le prince William.

À la suite de la réunion tenue plus tôt cette semaine, la Reine a publié une déclaration qui se lisait comme suit: “Aujourd’hui, ma famille a eu des discussions très constructives sur l’avenir de mon petit-fils et de sa famille. Ma famille et moi appuyons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres à temps plein de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille tout en restant une partie appréciée de ma famille. Harry et Meghan ont clairement indiqué qu’ils ne souhaitaient pas dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie. Il a donc été convenu qu’il y aura une période de transition pendant laquelle les Sussex passeront du temps au Canada et au Royaume-Uni. ma famille à résoudre, et il y a encore du travail à faire, mais j’ai demandé que des décisions finales soient prises dans les prochains jours. “

