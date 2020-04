Samedi soir, retour en direct ce week-end À quoi ressemblera l’auto-isolement?

Dans une annonce surprise jeudi, NBC a révélé que “Saturday Night Live” reviendra ce week-end avec un tout nouveau spectacle. Mais à quoi cela ressemblera-t-il au milieu des commandes à domicile à New York et de l’auto-isolation des coronavirus à travers le pays? Y aura-t-il un hôte? “Mise à jour du week-end”?

Il se trouve que le spectacle pourrait s’inspirer un peu du monde des talk-shows, et en particulier Jimmy Fallon’s “Tonight Show”, qui a eu beaucoup de succès en renversant la formule de fin de soirée avec ses éditions “At Home” plus décontractées et familiales.

Lui et ses camarades de fin de soirée Stephen Colbert et Jimmy Kimmel, ainsi que plusieurs talk-shows et émissions de nouvelles de jour, ont trouvé un moyen de présenter du matériel frais qui est d’actualité et parfois drôle de la maison, alors pourquoi pas “SNL”?

Bien qu’il y ait encore beaucoup d’inconnues sur la production sans précédent, y compris la durée de son fonctionnement et ce qui le rendra exactement à l’air, par Date limite, NBC est déterminé que le spectacle doit continuer. Ils promettent que quel que soit le produit final, il comportera le segment populaire “Weekend Update”, généralement hébergé par les rédacteurs en chef Colin Jost et Michael Che, ainsi que du matériel plus original des joueurs du répertoire “SNL”.

Il existe un précédent pour que “Weekend Update” existe en dehors de “SNL”, car le réseau en publie sporadiquement depuis 2008 des éditions spéciales aux heures de grande écoute, généralement en conjonction avec des élections ou d’autres événements nationaux et mondiaux notables. Ce serait certainement admissible.

Mais le principal “Saturday Night Live” a également toujours eu un élément de folie préenregistrée, de Schillervision à Saturday TV Funhouse en passant par des courts-métrages numériques plus récents et des clips de comédie. Il n’y a aucune raison pour laquelle ils n’ont pas pu préparer des morceaux préenregistrés pour cette semaine et les semaines à venir avec leur casting travaillant à domicile.

Le plus grand défi auquel ils sont confrontés est évidemment le fait que les acteurs ne pourront pas jouer les uns contre les autres, ni même dans la même pièce. Au lieu de cela, ils devront faire preuve de créativité, mais là encore, un précédent a été établi. En fait, un trio d’anciennes superstars de “SNL” a ouvert la voie jeudi matin avec leur propre sketch de comédie de quarantaine.

Prenant place dans l’édition “At Home” de Fallon de “The Tonight Show” Will Ferrell et Kristen Wiig l’a rejoint pour un “Longest Days of our Lives” mélodramatique parodie de feuilleton. C’était gênant? Sûr. Mais c’était toujours drôle – assez ils ne pouvaient même pas arrêter de rire – et c’est tout ce que tout le monde recherche. Nous en avons l’étrangeté, mais nous nous adaptons tous à nos vies, nous pouvons donc nous adapter à nos divertissements également.

Initialement prévu pour revenir le 28 mars avec l’animateur John Krasinski et l’invité musical Dua Lipa, il n’est pas clair si l’un ou l’autre sera impliqué. Krasinski a fait sa propre émission de quarantaine sur YouTube qui a explosé ces dernières semaines, il est donc certainement prêt à apporter son charme à cette nouvelle dynamique.

Mais le format permettant à tout le monde de se produire depuis leur domicile ouvre également “SNL” à une multitude de stars invitées à peu près à tout moment. Il est beaucoup plus facile de réserver quelqu’un qui n’a qu’à allumer son ordinateur plutôt que de le faire arriver à New York à temps pour un enregistrement en direct.

Peut-être que le spectacle devrait renoncer au format hôte traditionnel pendant ces temps extraordinaires et vraiment amener quiconque veut jouer dans son bac à sable et le prendre croquis par croquis, moment par moment.

Pour un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler, voici Melissa Villaseñor faire un joli spot-on John Mulaney impression … de chez elle:

À l’heure actuelle, les producteurs ne semblent même pas savoir si cela marquera un retour à la production hebdomadaire, ou ne sera qu’une expérience ponctuelle en réponse à cette nouvelle normalité temporaire. Étant donné que COVID-19 a frappé New York City particulièrement durement, de nombreux fans seront impatients d’entendre les acteurs et d’avoir leur avis sur ce qui se passe.

Che a récemment partagé que sa grand-mère était décédée en raison de la contraction du virus. “Je ne sais pas si je vais perdre quelqu’un d’autre à cause de ce virus. Je ne sais même pas si je serai perdu à cause de ce virus”, a-t-il écrit sur Instagram.

Tout comme au lendemain du 11 septembre, nous nous tournons vers New York et «SNL» pour savoir comment rire à nouveau et comment gérer l’impact dramatique quotidien de cette pandémie mondiale.

Si cela fonctionne, peut-être que “SNL” ira de l’avant et terminera sa saison régulière (ils n’avaient pas encore cinq épisodes) avec ce nouveau format, bien qu’il soit trop difficile de s’attendre à ce qu’ils gardent un horaire hebdomadaire puisque nous imaginons la production et l’exécution de tout matériel qu’ils présenteront sera beaucoup plus complexe que leur mouture hebdomadaire traditionnelle.

Nous allons certainement nous présenter ce samedi à l’heure régulière de l’émission pour voir comment ils se sont adaptés, comment ils font tous et ce qu’ils ont à dire.

