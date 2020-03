Sammi «Sweetheart» Giancola dit oui à la robe

Sammi “Sweetheart” Giancola a gardé pour elle-même depuis l’original MTV Jersey Shore enveloppé en 2012 après six saisons. Sa relation tumultueuse avec le colocataire Ronnie Ortiz-Magro a été l’un des meilleurs moments malheureux de la série.

Heureusement, Giancola est passé à des choses plus grandes et meilleures. Actuellement, elle est en train de planifier un mariage! L’ancienne star de Jersey Shore a récemment acheté sa robe de mariée et s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager son expérience avec ses fans.

Sammi «Sweetheart» Giancola | Thomas Concordia / WireImage)

Qui est Christian Biscardi?

Le 5 mars 2019, Giancola s’est fiancée à son petit ami Christian Biscardi. Ils se fréquentent depuis 2017. Le natif du New Jersey est originaire du Washington Township, une ville non loin du domicile de Giancola à Hazlet.

Sur la base de ses publications sur les réseaux sociaux, les fans de Giancola ont estimé que Biscardi est un homme qui aime les voitures et apprécie la famille – il publie beaucoup de photos avec sa maman.

Une grande partie de leur vie personnelle est privée parce que Giancola le souhaite. «C’est assez excitant», a-t-elle expliqué à In Touch Weekly. “Il n’est personne dans l’entreprise, c’est juste quelqu’un. J’apprends à garder mes relations un peu plus privées – c’est donc tout ce que je vais en dire », a déclaré Giancola.

Lorsque MTV a relancé la série avec Jersey Shore: vacances en famille, Giancola a choisi d’éviter les «situations potentiellement toxiques». Au lieu de cela, elle voulait se concentrer sur son entreprise et sa relation avec son petit-ami de l’époque, Biscardi. Le couple possède une entreprise centrée sur le fitness en ligne – ajustement, compte tenu de l’histoire de Giancola en matière de GTL (gymnase, bronzage, blanchisserie).

Sammi Giancola et Christian Biscardi se fiancent

Lorsque le couple s’est fiancé, Giancola a partagé une photo avec ses fans, en disant: «Je suis complètement submergé de bonheur. Hier a été le plus beau jour de ma vie! Je peux épouser mon autre moitié, meilleure amie et âme sœur. J’ai hâte de passer le reste de ma vie avec vous @_biscardi Je t’aime !! #Fiance #MrsBiscardi #Stillcryingtearsofhappiness. ”

Les anciens compagnons de casting de Giancola n’auraient pas pu être plus heureux pour elle, prenant les commentaires à l’honneur. Jenni “JWoww” Farley a écrit: “Omg omg omg !!!! Je suis tellement folle de joie pour toi. ” Pauly DelVecchio a ajouté: “Congats Sam !!!” Nicole «Snooki» Polizzi était la plus excitée, commentant: «OMG JE CRIPE SAMANTHA! JE T’AIME!! Vous méritez le monde et je l’aime !! ”

Sammi «Sweetheart» dit «OUI» à la robe

L’ancienne star de Jersey Shore est retournée sur Instagram pour annoncer qu’elle a dit «oui à la robe». Et non, ce n’est pas celui représenté sur la photo!

Giancola n’a pas révélé de détails sur la robe de mariée qu’elle a choisie pour ses noces à venir, mais elle a interviewé le gestionnaire de la mariée à Castle Couture pour créer une ressource pour les fans qui passent par le processus d’achat de leurs propres robes.

La vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube du couple, Sam et Christian TV. Ensemble, ils créent des vidéos sur leurs recettes préférées, la planification de mariage et les rénovations domiciliaires.

Giancola et Biscardi prennent leur temps pour fixer une date de mariage, mais Giancola fait un travail rapide pour les grandes tâches, comme trouver une robe. La femme de 33 ans a récemment célébré son anniversaire et semble apprécier le processus de planification de mariage.