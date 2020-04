Samuel L Jackson ordonne à tout le monde de rester «F – K Home»

Samuel L. Jackson n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a envoyé un message à tout le monde lors de la pandémie de coronavirus.

Pendant un chat vidéo depuis son domicile pour “Jimmy Kimmel Live,“la star de” Snakes on a Plane “a présenté un avertissement aux foules en quarantaine sous la forme d’une histoire pour enfants au coucher de la série” Go the F – k to Sleep “d’Adam Mansbach.

“Le ‘rona se propage / Ce n’est pas une blague / Ce n’est pas le moment de travailler ou de se promener”, a commencé Jackson. “La façon dont vous pouvez le combattre / est simple, mes amis / Restez simplement à la maison.”

“Maintenant, techniquement, je ne suis pas médecin / mais, mère de famille, écoute quand je lis un poème / Alors, me voici, Sam f – kin ‘Jackson / t’implore, garde ton cul à la maison.”

Le poème poursuit en soulignant l ‘importance de se laver les mains et d’ utiliser des applications pour rendre visite à des amis en ligne, Jackson finissant par remercier tout le monde d ‘”avoir fait sa part pour aplanir la courbe parce que c’est s – t raide”.

L’acteur a expliqué comment Mansbach l’avait contacté pour discuter du retour de la série, que Jackson avait exprimée pour le livre audio de la version originale.

“Les gens pensaient que ce serait le moment idéal pour ramener ça”, a expliqué Jackson. “Quoi [Mansbach] voulait faire était de rappeler aux gens ce que la distanciation sociale [is] et où nous en sommes en ce moment. Il a donc écrit un nouveau poème, je l’ai lu et nous voulons le présenter. “

Après que Jackson eut terminé son interprétation éloquente, l’hôte Jimmy Kimmel a applaudi et a plaisanté: “Je pense que vous avez un autre classique entre vos mains.”

Regardez toute la lecture hilarante ci-dessus!

