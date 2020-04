Samuel L. Jackson rime et crie «Restez le F * ck à la maison»

Samuel L. Jackson est un acteur légendaire que de nombreux analystes de l’industrie attribuent au box-office le plus élevé de tous les acteurs. Il est célèbre pour avoir joué des personnages qui crient et jurent, à tel point que quand il a fait Snakes on a Plane, le public lui a demandé de jurer sur les serpents! Pulp Fiction, Die Hard with a Vengeance et d’autres films classés R lui permettent d’utiliser ses mots préférés à quatre lettres, mais il est toujours une force imposante dans les films familiaux comme Star Wars et The Avengers.

Jackson est apparu sur Jimmy Kimmel Live le 31 mars, à distance de sa salle de projection privée. Derrière lui, des affiches pour Die Hard with a Vengeance, Resurrecting the Champ, The Long Kiss Good Night et Jungle Fever rappellent à Jackson certains de ses propres classiques. Jackson a lu un livre d’histoires demandant aux gens de rester le F * ck à la maison.

Samuel L. Jackson: conteur

Vous pouvez acheter un livre audio de Jackson lisant le livre d’histoires d’Adam Mansbach Go the F * ck to Sleep. Le livre est une parodie d’histoires pour enfants au coucher, mais du point de vue d’un parent frustré de ne pas pouvoir faire dormir son jeune enfant.

La version du livre audio capitalise sur le personnage de Jackson Pulp Fiction, hurlant des jurons pour intimider sa proie. Même avant Pulp Fiction, Jackson était un crieur dans Do the Right Thing, Jungle Fever et même son camée dans Coming to America, donc ça a été long à venir.

Go the F * ck to Sleep comprend des proses classiques telles que: «Je sais que vous n’avez pas soif. C’est des conneries * t. Arrête de mentir. Allongez-vous, ma chérie, et dormez. »

Adam Mansbach a écrit à Samuel L. Jackson un nouveau livre opportun

Mansbach a écrit à Jackson un nouveau poème à lire sur Kimmel. Cette fois, Mansbach avait un message pour les personnes qui désobéissaient aux ordres de rester à la maison, et il avait besoin de la voix de Jackson pour faire comprendre ce message. Jackson a lu Stay the F * ck at Home d’un nouveau livre, avec une nouvelle couverture assortie.

“Le Rona se propage, cette merde n’est pas une blague”, a commencé Jackson. «Ce n’est pas le moment de travailler ou d’errer. La façon dont vous pouvez le combattre est simple, mes amis. Restez simplement à la maison. Maintenant, techniquement, je ne suis pas médecin, mais des mères de famille écoutent quand je lis un poème. Alors je suis là, Sam f * cking Jackson, vous implorant de garder votre cul à la maison. “

«Restez le F * ck à la maison»

Stay the F * ck at Home est une parodie, à la fois d’une histoire pour enfants au coucher et du premier livre de Mansbach. Pourtant, il contient tous les vrais conseils recommandés par les médecins.

“Si vous voulez que les choses reviennent à la normale, pas de panique”, a déclaré Jackson. «Utilisez simplement votre dôme. Lavez-vous les mains, arrêtez de toucher votre visage et restez à la maison. Motherf * cker, ce n’est pas le moment de jouer. Regardez autour de vous, vous n’êtes pas dans un casino. Restez simplement à la maison comme si vous vous appeliez Trenton Quarantino. »

Jackson et Mansbach ont également offert des conseils pour rester en contact pendant la période d’auto-isolement.

“Bien sûr, vous pouvez toujours voir vos amis”, a lu Jackson. «Utilisez l’application Motherf * cking sur votre téléphone. Mais à moins que vous ne manquiez d’épicerie, veuillez rester f * ck à la maison. Merci d’avoir fait votre part pour aplatir la courbe, car ce sh * t est raide. Et maintenant que vous êtes à la maison, n’hésitez pas à vous endormir. »