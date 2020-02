Sandra Bullock mets sa première impression de Jennifer Aniston

Quand deux femmes deviennent des amies proches, c’est un peu magique. Lorsque ces femmes sont toutes les deux des comédiennes accomplies, tout le monde veut en savoir plus. Sandra Bullock et Jennifer Aniston sont deux de ces amies. Bien qu’elles soient toutes les deux des stars bien connues et occupées, elles n’ont pas travaillé ensemble sur un projet. Mais même si ce n’était pas un script partagé qui les réunissait, c’était autre chose qu’ils partageaient.

Qu’est-ce qui a pris tant de temps à ces femmes remarquables pour se rencontrer et comment cela s’est-il finalement produit?

Sandra Bullock ne montre aucun signe de ralentissement

Sandra Bullock | David Crotty / Patrick McMullan / .

Bullock a commencé sa carrière à Hollywood à la fin des années 80, mais c’est le film à succès de 1994, Speed, qui a fait d’elle un nom familier. Après ce succès révolutionnaire, elle a travaillé régulièrement dans les films. Elle a joué un charmant type de fille d’à côté dans des films légers comme Hope Floats et des rôles plus sérieux comme l’auteur Harper Lee dans le biopic Truman Capote Infamous. Elle a remporté un Oscar pour sa performance dans The Blind Side en 2009.

En 2018, Bullock faisait partie des retombées féminines de la franchise Oceans Trilogy, Ocean’s 8. L’an dernier, elle a joué dans Bird Box, le film Netflix dont les gens ne pouvaient pas cesser de parler.

La longue carrière de Jennifer Aniston

Aniston est également une actrice occupée depuis des décennies, mais elle est probablement mieux connue pour deux choses: son rôle de Rachel dans le méga hit de la télévision Friends, et son divorce compliqué avec l’acteur Brad Pitt.

Comme Bullock, le grand rôle d’Aniston est venu en 1994, lorsque Friends a frappé les ondes. Elle était sur le spectacle pendant toute sa course de 10 ans, inspirant une génération de femmes à copier la coiffure de Rachel. Elle a remporté un Golden Globe et un Emmy Award pour son rôle dans l’émission.

Aniston a joué plusieurs rôles depuis qu’elle a laissé Rachel dans des films comme Office Space, Horrible Bosses, Cake et Dumplin. Récemment, elle est apparue dans le drame Apple TV + The Morning Show.

Ils se sont rencontrés d’une manière inhabituelle

Étant donné qu’elles sont toutes les deux des femmes fortes et prospères, il n’est pas surprenant qu’Aniston et Bullock soient amies. Mais bien qu’ils se soient rencontrés lors de l’une des prestigieuses récompenses hollywoodiennes, la façon dont ils ont été présentés était un peu inattendue.

Il s’avère que Bullock et Aniston étaient tous les deux sortis avec le même homme. L’acteur Tate Donovan est sorti avec Bullock pendant quatre ans, une relation si sérieuse qu’ils auraient été fiancés. Ils ont rompu en 1994 et il a commencé à sortir avec Aniston quelques semaines plus tard. Cette relation n’a pas duré longtemps, peut-être parce que Donovan n’était pas encore prêt à devenir sérieux.

Mais bien qu’il ne soit pas resté romantiquement impliqué avec l’une ou l’autre femme, il leur a fait un très gros cadeau. Des années plus tard, lors des Golden Globes 2010, il a présenté les deux. Ils ont réussi, et lorsqu’ils se sont rencontrés un peu plus tard au mariage d’un ami commun, ils ont scellé l’amitié avec quelques coups de feu. Comme Bullock l’a dit à Aniston à propos de cette nuit-là, “si je ne me trompe pas, c’était la première fois que je suis tombé malade en buvant avec toi.”

Première impression de Sandra Bullock

Les femmes se connaissaient évidemment – elles étaient si célèbres que tout le monde les connaissait. Mais pour une raison quelconque, ils ne s’étaient jamais rencontrés. D’après ce qu’elle savait sur Aniston, Bullock espérait qu’elle était aussi authentique et ouverte qu’elle le semblait.

«Tu t’es permis d’avoir l’air idiot, le cœur brisé, maladroit, comme un idiot. Je pense que c’est pourquoi tout le monde se sent si à l’aise en votre présence. Vous avez dit: «Ouais, je pourrais ressembler à ça, mais devinez quoi? J’ai les mêmes échecs et insécurités que vous. »Je me souviens avoir pensé:« Dieu, j’espère qu’elle aime vraiment ça. Si ce n’est pas le cas, je vais être tellement déçu. »

Apparemment, Aniston était tout aussi authentique et gentille qu’elle semblait l’être, car les deux sont maintenant des amis rapides. Quant à savoir pourquoi cela a pris si longtemps? Elle pense que c’est ainsi que cela a fonctionné, en disant: “Je pense que tout se passe en son temps, et je pense que pour une raison quelconque, la vie devait se produire dans nos deux mondes comme elle l’a fait.”

Tous ceux qui savent ce que c’est que d’avoir un bon ami est heureux pour eux que ce soit le cas.