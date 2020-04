Sans-abri de Santa Ana aspergé de carburant et incendié

Un homme de 45 ans a été arrêté lundi pour avoir prétendument aspergé un sans-abri de carburant et l’avoir incendié lors d’une attaque apparemment non provoquée.

Des images de surveillance publiées par le service de police de Santa Ana, en Californie, montrent la victime engloutie dans les flammes et laissée pour morte par l’agresseur, qui a commis l’acte horrible à vélo.

“La victime était assise sur le trottoir devant une entreprise en train de parler au téléphone”, a déclaré le caporal Anthony Bertagna de Santa Ana PD Le registre du comté d’Orange. “[The suspect] monte vers lui, tourne en rond puis éclabousse deux fois. “

L’horrible clip montre le suspect – la tête aux pieds couverte de noir avec un sweat à capuche couvrant son visage – en train de pénétrer dans le parking du centre commercial avec un récipient de liquide, selon les enquêteurs, selon Bertagna, de l’essence.

Il s’approche de l’homme, qui était assis les jambes croisées, le dos contre le mur, et commence à le gicler avec l’accélérateur.

Alors que le suspect semble sortir un briquet et enflammer le carburant, la victime essaie d’écraser le suspect en vain. Un instant plus tard, le bras de la victime est englouti dans les flammes.

Selon Bertagna, la victime s’est levée et a été en feu pendant environ 30 secondes. Un témoin a appelé les autorités et les pompiers ont transporté l’homme vers un centre d’incendie. Il a subi des brûlures au premier, au deuxième et au troisième degré sur le haut du corps, a subi une intervention chirurgicale et a été signalé pour la dernière fois dans un état critique.

Lundi, les autorités ont arrêté un homme correspondant à la description du suspect à vélo à proximité du crime, Adrian Alberto Rodriguez Herrera, 45 ans, de passage.

Après une enquête plus approfondie, Herrera a été accusé d’incendie criminel et de tentative de meurtre, selon un déclaration.

“Les détectives collaborent avec le bureau du procureur du district d’Orange County et travaillent à la collecte de preuves supplémentaires”, indique le rapport.

Les autorités espèrent que davantage de témoins se présenteront alors qu’ils tentent de découvrir un motif.

“Y avait-il un problème entre eux?” Bertagna a déclaré au Registre. “C’est ce que nous devons découvrir. Et s’il a fait ça à quelqu’un d’autre.”

