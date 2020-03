Sara Bareilles quitte tôt la série Waitress à cause d’un coronavirus

2020-03-13 19:30:05

Sara Bareilles quitte la production de West End de “Waitress” une semaine plus tôt afin de pouvoir retourner aux États-Unis en raison de la menace du coronavirus.

La chanteuse de 40 ans avait joué le rôle de Jenna Hunterson dans la comédie musicale – sur laquelle elle a également travaillé en tant que compositrice et parolière – dans le West End de Londres, mais a annoncé que samedi (14.03.20) la verrait monter sur scène. dans sa dernière performance, car elle a décidé de retourner chez elle aux États-Unis avant que les interdictions de voyager ne soient mises en place à la suite de la propagation du coronavirus.

La co-star de Sara, Gavin Creel – qui incarne le Dr Jim Pomatter – quittera également la série pour rentrer chez elle, les deux stars abandonnant une semaine avant leur date prévue pour leur dernière apparition le 21 mars.

Dans une lettre publiée par Sara sur les réseaux sociaux, elle a écrit: “C’est le cœur lourd que j’écris cette lettre pour vous informer que Gavin et moi jouerons notre dernière représentation le soir du 14 mars. Compte tenu des récentes restrictions aux voyages internationaux , nous avons pris la décision très difficile, avant toute autre mesure, de rentrer chez nous. C’était un choix angoissant car nous avons tellement aimé notre séjour ici au restaurant Adelphi. La chaleur et la générosité du public du West End ont été sans précédent.

“C’était un cadeau pour avoir l’occasion de raconter à nouveau cette histoire aux côtés de cette distribution, équipe et groupe magistral. Vous nous manquerez tous très cher. Sugar Butter London Forever, Sara et Gavin (sic)”

Alors que les spectacles du West End se poursuivent actuellement comme d’habitude, Broadway à New York a fermé ses portes jusqu’au 12 avril, pour essayer de minimiser la propagation du virus.

Pendant ce temps, le hitmaker de «Love Song» a récemment déclaré que travailler sur «Waitress» avait changé sa vie.

S’adressant à BANG Showbiz, elle a déclaré: “Ce projet a réorienté toute ma vie. C’était quelque chose qui est entré dans ma vie. Littéralement, ma vie se divise en deux catégories, avant Serveuse et après Serveuse. Tout a changé à cause de ce spectacle ce que cela m’a appris en tant qu’artiste et en tant que personne et le genre de personnes qui sont dans ma vie.

