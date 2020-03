Sara Haines de GMA sonne contre les shamers corporels et les fans l’adorent

Sara Haines d’ABC’s Good Morning America et Strahan, Sara & Keke ont une assiette complète en tant que co-animatrice du réseau et maman de trois jeunes enfants. Ayant son troisième enfant en juin, Haines est connue pour sa nature terre-à-terre et sa personnalité.

La personnalité de la télévision a récemment profité des médias sociaux pour avertir quiconque de faire une supposition concernant le corps d’une autre personne pour garder ses commentaires pour eux.

“Bonjour l’Amérique” Sara Haines | Roy Rochlin / . pour Paramount Pictures

La famille de cinq personnes de Haines

Le contributeur et mari de GMA, Max Shifrin, a accueilli son fils Caleb l’été dernier, rejoignant sa sœur Sandra, 2 ans, et son frère Alec, 4 ans. deux!” Haines a plaisanté sur People en septembre. “Mais dans le chaos, nous nous rappelons constamment de faire une pause et de tout prendre. Nous nous sentons très chanceux.”

Tout en ayant les mains pleines à la maison, la maman qui travaille savoure son rôle aux côtés de Strahan et Palmer et se nourrit de la chimie que les trois partagent.

“Le secret est que nous avons tous été élevés de la même façon”, a déclaré Haines à Page Six de ses co-hôtes. “Nous venons tous de familles multi-frères où l’on vous apprend très jeune que vous n’êtes pas le centre de ce monde, donc il y a une modestie pour nous tous, une humilité et surtout une gratitude.”

Haines dit de ne jamais demander… jamais

Apparemment, Haines a été soumise à des inquisiteurs irréfléchis qui lui ont demandé si elle s’attendait à nouveau. Le co-animateur ABC avait quelques réflexions pointues à partager sur cette forme de honte corporelle.

«J’ai eu 3 bébés et j’aime mon apparence, petit petit ventre et tout. Ce n’est PAS OK de demander à une femme si elle est enceinte », a écrit Haines sur Instagram. “C’est un sujet délicat et on ne sait jamais quel voyage quelqu’un fait. C’est aussi une honte corporelle lorsque vous dites que quelqu’un a l’air enceinte. # bebetter # liftwomenup “

Lorsque quelqu’un dans les commentaires a voulu savoir pourquoi il était mal de demander si une femme était enceinte, Haines n’a eu aucun problème à clarifier sa déclaration.

“Ce n’est JAMAIS correct de demander … parce que si vous étiez assez proche de la personne, vous le sauriez déjà”, a-t-elle écrit, selon Entertainment Tonight. «Parfois, les gens prennent du poids, ou ont simplement le ventre plus rond, ou ne peuvent pas tout à fait se débarrasser d’un chien après avoir eu des bébés. Je suis entouré de gens incroyables qui ont eu du mal à avoir des bébés et ont gardé leur cœur en ne voulant pas en parler. “

Haines a donné un avertissement supplémentaire, écrivant: «Restez dans votre propre voie!»

Les fans se rassemblent autour de l’hôte «GMA»

L’ancienne panéliste de View a clairement touché les nerfs des mamans qui ont applaudi ses commentaires sur les réseaux sociaux.

«Il est tellement temps pour moi! Nous avons eu des bébés à la même heure cet été. Vous êtes très belle!” un fan a commenté sur Instagram. «J’ai regardé mon chien ce matin et j’ai presque changé, puis je me suis souvenu que j’avais moins de 4 heures de sommeil la nuit dernière, alors je continue!»

«Oui à tout ça! Et pour ne pas mentionner… ce n’est littéralement l’affaire de personne! » un autre a écrit.

“Je n’ai que 2 enfants et j’ai eu la même chose, je pense que vous êtes magnifique, les haineux vont détester les filles”, a posté un utilisateur.

Pourtant, même avec le soutien, certains n’ont toujours pas compris ce que Haines communiquait. “Eh bien Sara, tu avais l’air enceinte dans cette robe violette que tu portais au mariage #notshaming”, a tweeté quelqu’un.

Haines a profité de l’occasion pour ramener sa directive à la maison. “Merci d’avoir prouvé mon point de vue”, a répondu la personnalité de la télévision sur Twitter. «Les gens viennent dans une variété de formes et de tailles. Certaines personnes ont des conditions où leur estomac gonfle. Certaines personnes se battent si fort pour avoir un bébé et restent silencieuses pour se protéger pendant leur voyage. Juste triste!”

Encore une fois, les fans de la co-animatrice de Strahan, Sara & Keke avaient le dos de Haines. “Il est juste désagréable de dire cela à voix haute”, a tweeté un abonné au sujet du message offensant. “N’a-t-elle pas appris si vous n’avez rien de gentil à dire ne dites rien du tout? #grossier”

“Ces gens n’ont-ils pas d’emploi?” un autre a écrit. «Ou quoi de mieux à faire? Vous n’êtes pas censé ressembler à un haricot vert après trois enfants – aucune femme ne devrait de toute façon! Tu es génial et tu jettes les trolls! »

“Tu es belle, peu importe ce que tu portes!” un fan a posté.

Espérons que d’autres tiendront bientôt compte des sages paroles de Haines et de ses fans!