Sarah Ferguson partage avec quels hommes célèbres elle aimerait être bloquée sur une île déserte

Le nom de Sarah Ferguson a fait la une des journaux ces derniers temps suite à l’interview désastreuse de son ex-mari sur Jeffrey Epstein et sa propre association avec le pédophile récemment condamné. Maintenant, cependant, la duchesse de York obtient une meilleure presse après avoir signé un accord majeur.

Lisez la suite pour savoir ce que c’est, ainsi que les célébrités avec lesquelles Fergie ne serait pas gêné d’être coincé sur une île déserte.

Sarah Ferguson | Ian Gavan / .

Le tout nouveau contrat de Fergie

Le dernier projet de Ferguson lui a donné une raison de sourire. Selon Hello !, elle vient de signer un accord avec l’éditeur australien Serenity Press pour publier sept livres pour enfants.

“Nous sommes ravis d’accueillir la duchesse dans notre presse”, a déclaré Karen McDermott, éditrice de Serenity Press. «Ses beaux livres sont alignés sur notre valeur fondamentale de partager des histoires stimulantes qui responsabilisent les jeunes esprits. Nous avons hâte de mettre ces livres entre les mains des lecteurs. »

Fergie, qui est déjà un auteur accompli, a exprimé son enthousiasme pour les nouvelles versions. Au moins trois des livres – Arthur Fantastic, Genie Gems et The Enchanted Oak Tree – devraient sortir à la mi-2020.

Les célébrités avec lesquelles elle aimerait être coincée sur une île déserte avec

Ferguson n’a pas encore officiellement commencé sa tournée de presse, mais a récemment donné quelques interviews et lorsqu’elle a parlé à STYLE, elle a répondu à une question séculaire dont de nombreux fans étaient curieux. Cette question était de savoir avec quelles trois célébrités elle aimerait être bloquée sur une île déserte.

Après avoir confirmé que ses choix pouvaient être des hommes célèbres à la fois morts et vivants, la duchesse a choisi les acteurs légendaires Cary Grant, Sidney Poitier et le lauréat d’un Oscar Eddie Redmayne.

Fergie ne pouvait pas s’arrêter à seulement trois heures et a également ajouté David Beckham.

David Beckham | Max Mumby / Indigo / .

Ce que Fergie a dit au sujet du scandale du prince Andrew

Lorsque Fergie commence ses tournées promotionnelles, il peut sembler qu’il y a un éléphant dans la pièce avec une autre question que beaucoup se posent. Cependant, la duchesse d’York a déjà parlé de ses sentiments sur le drame entourant son ex, le prince Andrew, après son interview sur un «accident de voiture». Fergie s’est ouverte à Vogue Arabia à propos de son ancien mari, avec qui elle vit toujours et reste très proche aujourd’hui.

“C’est incroyablement difficile”, a déclaré Ferguson à propos de l’examen minutieux des médias.

Elle a poursuivi en disant: «Quand je parle du prince Andrew, je parle de la famille parce que les six derniers mois ont été difficiles [Beatrice, Eugenie] et moi … Voir un homme aussi merveilleux traverser une douleur aussi énorme. Il est le meilleur homme que je connaisse. C’est tout simplement incroyable ce qu’il a fait pour la Grande-Bretagne, et c’est tout un non-sens [her voice raises as she alludes to the Epstein scandal], donc je parle de la famille, et je suis très forte à ce sujet. “

Il avait déjà été rapporté que Ferguson avait encouragé son ex à faire la fameuse interview de la BBC. Cependant, un porte-parole de la duchesse a confirmé plus tard que ce n’était pas le cas car elle n’était pas dans le pays au moment des faits.

