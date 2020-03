Sarah Ferguson partage qui est vraiment son membre préféré de la famille royale (et ce n’est pas le prince Andrew)

Sarah, duchesse d’York n’a techniquement pas été membre de la famille royale depuis qu’elle et le prince Andrew ont divorcé en 1996. Cependant, elle et le duc d’York ont ​​deux filles, la princesse Beatrice et la princesse Eugénie, donc Fergie a assisté à des réunions royales événements avec ses enfants au fil des ans.

Sarah a une très bonne relation avec son ex-mari, mais elle a eu quelques accès publics avec quelques autres membres de sa famille. Bien que ceux-ci soient bien documentés, certains fans se sont demandé qui était le membre préféré de la famille royale de Fergie. Eh bien, maintenant, la duchesse a donné cette réponse au public et a révélé pourquoi elle aimait tant ce royal particulier.

Sarah Ferguson | Images de John Rainford / GC

Qui est la royale préférée de Sarah et pourquoi

Dans une interview accordée au magazine STYLE, Fergie a dû répondre à un certain nombre de questions de ses réflexions sur les questions de genre et de cyberintimidation à qui elle aimerait être bloquée sur une île. Elle a également révélé qui était son membre préféré de la famille royale.

«La reine d’Angleterre», répondit Sarah avec hésitation. “Juste le meilleur. La plus belle, la plus belle, la plus belle dame que j’aie jamais rencontrée de ma vie et je suis très, très honorée d’avoir été sa belle-fille. ”

Elle a ajouté: «Je suis vraiment fière de la reine. Il n’y a jamais plus de figure de proue humble et plus emblématique qui a vu tant de changements et qui continue. “

Lorsque Fergie et le prince Andrew ont divorcé, la reine a demandé à la duchesse d’York ce qu’elle voulait dans sa colonie.

«Lorsque j’ai rencontré Sa Majesté, elle a demandé:« De quoi avez-vous besoin, Sarah? »Et j’ai dit:« Votre amitié », ce qui, je pense, l’a étonnée parce que tout le monde a dit que j’exigerais un gros règlement», se souvient Ferguson. “Mais je voulais pouvoir dire:” Sa Majesté est mon amie. “”

Des sources ont déclaré au Sydney Morning Herald que la reine et Fergie ont reconstruit leur relation au fil des ans et ont même recommencé à se rencontrer et à prendre un thé ensemble.

La relation de la duchesse avec d’autres membres de la famille royale

Bien qu’elle puisse avoir le sceau d’approbation de la reine ces jours-ci, les relations de Fergie avec les autres membres de la famille de son ex n’ont pas été aussi bonnes.

Sarah Ferguson et le prince Philip | Photothèque Tim Graham via .

Sa querelle avec le prince Philip remonte à des décennies. En 1994, la duchesse a été photographiée en train de bronzer seins nus avec ses orteils dans la bouche d’un autre homme alors qu’elle était toujours légalement mariée au prince Andrew. Apparemment, le temps ne guérit pas toutes les blessures parce que le duc d’Édimbourg n’a jamais pardonné à son ancienne belle-fille le scandale de la succion des orteils. Fergie a même été exclue de la liste des invités pour le mariage royal du prince William en 2011 à la demande de Philip.

Sarah était proche du prince Charles quand il était marié à la princesse Diana, mais le futur roi est devenu bouleversé avec elle après leur séparation parce qu’il sentait qu’elle prenait toujours le parti de Diana.

«Charles n’est pas d’accord avec Fergie. Il ne peut pas la supporter dans la réalité », a déclaré un initié au Sun. “Ils ne s’entendent pas personnellement. Il y a tellement de bagages parce qu’il sent qu’elle a pris le parti de Diana au-dessus de Camilla. ”

