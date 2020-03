Sarah Ferguson une fois racontée à Oprah Winfrey Les médias britanniques étaient «cruels et envahissants»

Sarah Ferguson, affectueusement connue sous le nom de Fergie, a connu sa juste part de contrecoup de la presse britannique. Jamais du genre à se conformer aux principes britanniques, elle en ressort plus forte que jamais grâce en partie à sa forte volonté.

Malgré le voyage, une interview avec Fergie après son divorce avec le prince Andrew a révélé à quoi ressemblait vraiment la vie de royale et pourquoi elle devait lui dire au revoir.

Fergie a déclaré à Oprah Winfrey que se conformer au protocole royal était difficile pour elle

En 1996, Fergie détenait déjà le titre de duchesse d’York depuis une décennie. Beaucoup supposaient qu’elle se familiariserait avec sa routine en tant que royale, mais son entrevue avec Winfrey a prouvé le contraire.

Winfrey a demandé à Fergie à quoi ressemblait réellement la vie dans le palais – car le monde imaginait que c’était un conte de fées. Bien que Fergie ait admis que c’était un rêve au départ, les choses ont rapidement changé pour elle.

“C’est le conte de fées mais vient ensuite le réalisme que vous ne vous mariez pas pour obtenir le conte de fées – vous avez épousé un homme – vous êtes tombé amoureux et vous avez épousé un homme et ensuite vous devez accepter un conte de fées,” dit-elle. “C’est la vraie vie là-bas pour ainsi dire – eh bien, ils [the royal family] pense que c’est la vraie vie là-dedans. “

Fergie a déclaré à Winfrey qu’il lui était difficile de s’adapter aux règles et aux modes de vie comme un royal – même en plaisantant qu’elle avait des ennuis pour avoir les stores de ses fenêtres ouvertes, ce qui était contraire au protocole – et que si elle changeait une ampoule à quelque chose de trop brillant qu’il était considéré comme «vilain».

Fergie croyait que la princesse Diana était meilleure à être royale qu’elle ne l’était

Même si ce n’était pas une transition facile pour Fergie de s’adapter à sa nouvelle vie, elle a dit à Winfrey que la transition de la princesse Diana semblait être plus transparente – et qu’elle était «différente».

«Je pense qu’elle était juste très bonne dans ce qu’elle a fait. Elle était la princesse parfaite – elle est la princesse parfaite », a-t-elle déclaré. «Elle glisse vraiment vraiment et elle est très grande et très belle et elle a traversé une énorme découverte dramatique d’elle-même et une énorme quantité de problèmes avec sa propre vie. Il me semble toujours penser qu’elle semble juste bien faire les choses. »

Fergie a hautement apprécié la princesse Diana – dans ses deux rôles de princesse et de personne qu’elle a connue en privé derrière la frénésie médiatique.

Fergie a déclaré que les médias britanniques étaient «cruels et envahissants“

En développant les épreuves et les tribulations que la princesse Diana a vécues, Fergie a exprimé sa conviction que les médias ont joué un grand rôle en essayant de la démolir. Winfrey a déclaré que la presse britannique “avait tenté de la tuer” – tandis que Fergie affirmait catégoriquement “qu’ils l’ont fait”.

«Je pense que ce qui est si excitant chez deux meilleures amies comme Diana et moi, c’est que nous pouvons grandir ensemble et nous transformer ensemble et nous nous soutenir mutuellement», a-t-elle déclaré.

Lorsque Winfrey a demandé à Fergie si elle savait à quel point la princesse Diana était «misérable» au fil du temps, Fergie a révélé qu’elle n’en avait aucune idée en raison de la capacité de la princesse Diana à masquer ses sentiments. Ce n’est que lorsqu’ils ont vécu ensemble qu’elle a découvert la vraie douleur de la princesse Diana.

Elle a poursuivi en parlant à la fois d’elle et de la princesse Diana d’être ostracisées par la presse britannique, les qualifiant de “cruelles” et “si envahissantes” car elles se tenaient debout.

En fin de compte, Fergie dit qu’elle a décidé d’abandonner sa vie de royale afin de vraiment vivre heureux. Elle est devenue désintéressée de jouer le «rôle» pour la richesse et la renommée dont tant d’autres rêvent et se sont consacrées à trouver la paix et la joie de l’intérieur afin de rester fidèle à elle-même.