Sarah Hyland a discuté du mariage avec Wells Adams pendant les quatre jours de sa romance

Sarah Hyland a discuté du mariage avec Wells Adams “quatre jours après” qu’ils ont commencé à sortir ensemble, car ils savaient déjà qu’ils étaient destinés l’un à l’autre.

L’actrice de “ Modern Family ” s’est fiancée à son fiancé l’année dernière après qu’ils ont commencé à se fréquenter en septembre 2017, et Sarah a maintenant confirmé que la relation du couple s’est déplacée à une vitesse fulgurante, alors qu’ils ont commencé à parler de leur avenir moins d’une semaine après avoir officialisé leur romance. .

Elle a jailli: “Je lui ai demandé quand il allait me demander d’être sa petite amie. Je suis impatiente. Nous parlions de quels types de mariages nous voulions quatre jours après avoir officialisé les choses. Je déteste ce cliché typique de” quand tu sais, tu sais, “mais c’est tellement vrai. Au moins c’était pour moi.”

Et malgré la vie amoureuse avec l’ancien de «The Bachelorette», Sarah n’est pas fan de la façon dont le couple s’est rencontré.

L’actrice de 29 ans a admis qu’elle voulait “bâillonner” chaque fois qu’elle pensait aux premiers jours de sa relation avec Wells, car ils ont commencé à parler lorsque Wells s’est glissé dans le DM de Sarah après avoir tweeté son soutien pour lui tout en regardant ‘Bachelor in Paradise’ “.

Après avoir envoyé un message sur Twitter, ils ont commencé à envoyer des SMS, à s’envoyer des mémos vocaux, à appeler et à FaceTiming, avant d’avoir leur premier vrai rendez-vous lors d’une soirée Emmys en septembre 2017.

S’exprimant dans le numéro de mai du magazine Cosmopolitan, Sarah a déclaré: “C’est la chose la plus millénaire du monde entier. Je veux en quelque sorte bâillonner.”

Pendant ce temps, Wells, 35 ans, a récemment révélé que Sarah et lui réfléchissaient déjà au moment où ils voulaient avoir des enfants.

Il a dit: “Je suis le plus jeune de cinq ans. Je veux une famille. Elle le fait aussi, mais nous sommes tous les deux très orientés vers la carrière et conduits en ce moment, donc ce n’est pas la priorité. la chance qu’elle soit beaucoup plus jeune que moi, donc je ne pense pas qu’elle soit pressée.

“Si elle avait mon âge, je pense qu’elle aurait probablement une pensée différente à ce sujet.”

