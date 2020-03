Sarah Hyland aura des enfants sur toute la ligne

2020-03-19 01:30:06

Sarah Hyland et Wells Adams aimeraient avoir des enfants, mais pas dans un avenir proche.

Sarah Hyland et Wells Adams auront des enfants “au bout du compte”.

Le couple – qui s’est fiancé en juillet de l’année dernière après un an ensemble – aimerait avoir une famille ensemble, mais ils ne sont pas pressés car ils sont tous deux “axés sur la carrière” et ils croient qu’ils ont beaucoup de temps en tant que ‘Modern’ La star de la famille n’a que 29 ans.

S’exprimant sur la série numérique d’E! ‘Just the Sip’, Wells, 35 ans, a déclaré: “Je suis la plus jeune de cinq personnes. Je veux une famille. Elle aussi. Mais nous sommes tous les deux très orientés vers la carrière et motivés en ce moment. donc ce n’est pas en tête. Ça va se passer dans le futur. J’ai la chance qu’elle soit beaucoup plus jeune que moi donc je ne pense pas qu’elle soit pressée.

“Si elle avait mon âge, je pense qu’elle aurait probablement une pensée différente à ce sujet.”

Et, en attendant, le duo adoré commence à planifier leur mariage maintenant que Sarah a fait une pause dans le tournage et que Wells est de retour de “ Bachelor in Paradise ”.

Il a expliqué: “Maintenant, je pense que nous allons commencer à comprendre toutes ces choses. Elle travaillait tellement et je travaillais beaucoup là où nous ne pouvions pas nous concentrer sur cela, mais maintenant qu’elle a du temps libre, nous ‘ Je vais pouvoir rassembler certaines choses. ”

Mais, en ce moment, le couple apprécie son engagement et est en bonne santé alors que Sarah – qui souffre de dysplasie rénale – tombe «très facilement» malade et prend de l’âge pour récupérer.

Il a déclaré: “Tout le monde tient son système immunitaire pour acquis. Il est si facile pour elle de tomber malade. Lorsque votre système immunitaire vous donne des coups de pied, tant de choses peuvent rebondir sur vous. Mais pour elle, tout lui tient et elle Je vais tomber malade très facilement et ça prend aussi beaucoup de temps à guérir ou à aller mieux. C’était une chose étrange d’apprendre à apprécier une chose que je n’avais jamais appréciée auparavant. Je devrais vraiment prendre soin de mon corps parce que maintenant je vois ce que c’est comme ne pas avoir de système immunitaire. “

Mots clés: Sarah Hyland, Wells Adams

Retour au flux

.