Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick ne discutent pas du travail à la maison

Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick ne discutent jamais de leur travail à la maison, même s’ils sont actuellement en répétition pour la reprise à Broadway de «Plaza Suite».

Bien que Sarah, 55 ans, et Matthew, 58 ans, soient actuellement en répétition pour le renouveau de Broadway de «Plaza Suite», ils ont insisté sur le fait qu’ils étaient trop occupés avec leurs enfants à la maison pour parler du travail.

Matthew a déclaré au magazine Parade: “Cela ne revient pas beaucoup. Peut-être que nous en parlerons, mais tout le monde a besoin d’une pause pour penser à autre chose.”

Sarah a ajouté: “Ce n’est pas réaliste. Vous franchissez la porte et il y a trois enfants.

Matthew et Sarah, qui seront mariés 23 ans en mai, ont ensemble leur fils James Wilkie, 17 ans, et leurs filles jumelles, Marion Loretta Elwell et Tabitha Hodge, 10 ans.

Dans ‘Plaza Suite’, le couple jouera trois couples différents à différents stades de leurs relations, mais Sarah a insisté sur le fait que le public ne pourra voir aucune similitude entre les personnages et sa propre relation avec Matthew.

Elle a expliqué: “Faire un portrait de nos vies ne m’intéresse pas. Ces personnages ne nous sont pas du tout familiers. Leurs choix de vie sont différents, et ils vivent à une époque et un lieu différents. C’est pourquoi l’idée de faire cela était si intéressant.”

Et elle a ajouté qu’ils se contentaient tous les deux de garder leur relation aussi privée que possible.

Sarah a déclaré: “C’est un point de fierté qu’il y ait encore des lignes que nous ne franchissons pas. Nous ne parlons donc pas publiquement de notre mariage parce que c’est le nôtre, et c’est la seule chose qui nous reste vraiment et vraiment.

“” Nous allons en famille dans le métro; nous marchons; nous faisons tout ce que nous voulons faire. Parfois, les gens nous approchent, parfois non. Nous ne voulons pas vivre ailleurs ni voyager en voiture avec des gardes du corps. ”

