Sarah Michelle Gellar est morte de ses cheveux pour embarrasser ses enfants

Sarah Michelle Gellar est morte ses cheveux roses pour “embarrasser” ses enfants, car elle dit qu’elle doit trouver “de nouvelles façons créatives” pour se mettre sous la peau.

La star de ‘Buffy the Vampire Slayer’ a abandonné ses mèches blondes emblématiques pour une teinte rose vif, et en faisant ses débuts sur le nouveau look sur Instagram, elle a plaisanté en disant que la raison du changement était parce qu’elle voulait trouver une “nouvelle façon créative” pour faire grincer des dents à ses enfants.

Dans une vidéo, Sarah Michelle – qui a Charlotte, 10 ans, et Rocky, sept ans, avec son mari Freddie Prinze Jr. – a déclaré: “Eh bien, parce que nous sommes toujours en quarantaine, j’ai dû penser à une nouvelle façon créative d’embarrasser mon enfants. Couleur Quaran! ”

Et à côté du clip, elle a écrit: “#quarancolor #roseallday (ou jusqu’à ce qu’il disparaisse) (sic)”

Bien qu’elle aime embarrasser sa progéniture, l’actrice de 43 ans a récemment salué ses enfants comme les personnes les plus influentes de sa vie.

Elle a déclaré: “Mes enfants sont les personnes les plus influentes de ma vie. J’aime voir le monde à travers leurs yeux, et [hear] les questions qu’ils posent. ”

L’actrice de “ Cruel Intentions ” – qui est mariée à Freddie depuis 2002 – a révélé qu’elle s’inspirait quotidiennement d’une variété de personnes.

En fait, Sarah a fait un effort conscient pour apprendre autant que possible des personnes qu’elle rencontre dans sa vie de tous les jours.

S’adressant à Us Weekly, l’actrice hollywoodienne a expliqué: “J’essaie vraiment de m’inspirer de tout le monde autour de moi. Que ce soit un associé, une autre maman, ma fille – je pense qu’il y a tellement de choses à apprendre lorsque vous soutenez d’autres femmes.”

Sarah Michelle a également admis qu’elle avait des «attentes élevées» envers ses enfants et qu’elle pouvait être un parent «strict» – surtout en ce qui concerne l’heure du dîner.

Elle a expliqué: “Certaines personnes disent que nos attentes sont un peu plus élevées que la plupart, mais je pense [our children] savoir quelles sont les règles. On a [family dinner] autant de nuits que possible. Nous n’avons pas de téléphone à table. Nous nous asseyons, nous dînons tous ensemble. “

