Sarah Michelle Gellar est une mère «stricte»

Sarah Michelle Gellar a des «attentes élevées» envers ses enfants, car elle admet qu’elle et son mari Freddie Prinze Jr. peuvent être des parents «stricts».

L’actrice de 42 ans a une fille Charlotte, 10 ans, et un fils Rocky, sept ans, avec son mari Freddie Prinze Jr., et a déclaré qu’elle et son conjoint pouvaient être des parents “stricts”, surtout en ce qui concerne l’heure du dîner.

Elle a expliqué: “Certaines personnes disent que nos attentes sont un peu plus élevées que la plupart, mais je pense [our children] savoir quelles sont les règles. Nous avons [family dinner] autant de nuits que possible. Nous n’avons pas de téléphone à table. Nous nous asseyons, nous dînons tous ensemble. ”

La star de “Buffy contre les vampires” doit souvent dire à sa fille de “déplacer son assiette au centre lorsqu’elle mange” pour l’empêcher de “tout renverser”, mais insiste sur le fait que ses enfants sont par ailleurs “assez bons” pour suivre les règles.

Et Sarah Michelle a également parlé de sa carrière d’actrice, car elle a dit que sa fille avait “enfin” commencé à réaliser que ses parents étaient célèbres.

Elle a ajouté: “Je pense que pendant longtemps, elle a pensé que je me suis fait coiffer et maquiller pour un travail. Ce qui, soit dit en passant, si c’est un travail, c’est un excellent travail … Maintenant, je pense qu’elle le comprend, et elle comprend pourquoi les gens nous remarquent ou ce que ces choses sont. ”

Mais son fils, d’un autre côté, est toujours “inconscient” et se concentre beaucoup plus sur la populaire franchise de jeux vidéo “Pokémon”, que sa mère ne “comprend” pas.

Sarah Michelle a déclaré au magazine Us Weekly: “Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment jouer. Je ne sais pas ce que cela signifie. Et mon mari semble le faire, mais je suis arrivé à la conclusion [that] il parle juste d’un meilleur jeu que moi [do]. ”

Pendant ce temps, l’actrice avait déjà parlé de sa routine familiale “organisée et rituelle” avec Freddie, qu’elle avait épousée en 2002.

Elle a dit: “Habituellement, Freddie et moi nous levons à peu près au même moment. Il prend la douche en premier et je commence à préparer les laits et les déjeuners. L’un de nous descend et prépare le petit déjeuner. L’autre aide avec les uniformes et amène tout le monde prêt … Certains matins, nous le faisons ensemble et certains matins, nous changeons.

«Si je suis à la maison, j’emmène les enfants à l’école. J’emmène Charlotte dans le bus et je conduis Rocky à l’école. S’il va avec Freddie, ils vont dans ce café et prennent des burritos pour le petit déjeuner. Nos soirées sont organisées et rituelles. Pas de téléphone à la table. En cas d’urgence, appelez-nous au téléphone de la maison. Personne ne nous appelle au téléphone de la maison. Freddie et Charlotte lisent “Harry Potter”. La lecture est toujours là. Nous avons 30 minutes d’heure d’histoire. “

.