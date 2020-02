Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr célèbrent leur premier rendez-vous il y a 20 ans

Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. célèbrent le 20e anniversaire de leur premier rendez-vous!

L’actrice de “Buffy the Vampire Slayer” s’est rendue sur Instagram vendredi pour commémorer l’occasion spéciale et a remercié un ami qui avait réuni le couple par inadvertance en ratant un dîner auquel tous les trois avaient prévu d’assister.

“Il y a 20 ans cette semaine, mon ami @realfreddieprinze et moi étions censés dîner avec un ami commun de l’extérieur de la ville. Cet ami a raté son vol, mais nous avons décidé de nous rencontrer et de nous rattraper”, a expliqué cette femme de 42 ans. sous-titré une adorable photo côte à côte du couple d’hier et d’aujourd’hui.

“Maintenant, 20 ans ensemble, 17 plus mariés et deux enfants, nous allons toujours dans ce restaurant pour le dîner. Alors merci @ sloaney77 de ne pas être venu pour le dîner.” elle a ajouté.

Sarah et Freddie se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film d’horreur pour adolescents de 1997 “Je sais ce que vous avez fait l’été dernier” en 1997, mais ils n’ont commencé à sortir ensemble qu’en 2000, lorsque le malheureux incident s’est produit avec leur copain.

Ils se sont mariés en 2002 et partagent leur fille Charlotte Grace, 10 ans, et leur fils Rocky James, sept ans.

Le couple est également apparu ensemble dans “Scooby Doo” et “Scooby Doo 2: Monsters Unleashed”, jouant des intérêts amoureux Daphne et Fred, et ont prêté leur voix à “Happily N’Ever After” et “Star Wars Rebels”.

L’année dernière, Sarah a dévoilé le secret de leur longévité en tant que couple hollywoodien.

“Je pense que la vérité de toute relation est que, que vous soyez un couple, que vous soyez amis, que vous soyez des partenaires commerciaux, vous devez mettre le travail dans une relation”, a-t-elle déclaré. US Weekly.

“Il faut du travail pour avoir une bonne amitié. Vous devez appeler et vous enregistrer et consacrer ce temps, et la plupart des gens ne sont pas prêts à travailler. Donc, pour avoir une relation réussie, que ce soit le mariage, l’amitié, que ce soit pour les affaires, il faut mettre le temps, si vous voulez voir les résultats. “

