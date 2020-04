Saturday Night Live At Home: Toms Hanks est l’hôte surprise de Bizarre Coronavirus Special

Et maintenant pour quelque chose de complètement différent. Après un mois d’absence grâce à la nouvelle pandémie de coronavirus, “Saturday Night Live At Home” a décidé de sauter dans la mêlée de la production alternative pour essayer de ramener un semblant de ce qu’ils font au public américain.

Bien que prévu à l’origine pour revenir le 28 mars avec John Krasinski (promotion de “A Quiet Place II”) et Dua Lipa, ces plans ont évidemment tous été abandonnés – y compris la sortie du film de Krasinski.

Au lieu de cela, la soirée a débuté avec l’ensemble de la distribution convergeant dans une conférence téléphonique Zoom avant qu’une nouvelle introduction ne présente les membres du groupe tous en spectacle à partir de leurs maisons respectives, et de nouvelles images de la distribution dans leurs maisons pour préparer le terrain pour quelque chose que nous n’avons jamais Déjà vu.

Tom Hanks était l’hôte surprise – avec Chris Martin en tant qu’invité musical – pour nous aider à nous familiariser avec ce nouveau format inhabituel, bien qu’il n’ait évidemment pas joué dans des croquis tout au long de la nuit. Au lieu de cela, il a littéralement présenté le spectacle, l’invité musical Chris Martin et nous a aidés à dire adieu.

Cela ne veut pas dire qu’il était la seule grande star, cependant. Larry David, Alec Baldwin et Fred Armisen tous ont fait des apparitions “croquis”, alors qu’il y avait un véritable who’s who des stars de “SNL” qui semblaient rendre hommage au producteur de musique de longue date Hal Willner, décédé de COVID-19 la semaine dernière.

L’ambiance et l’énergie du spectacle étaient évidemment différentes. Ce n’était pas vraiment en direct, il n’y avait pas d’audience en studio (pensait que Weekend Update avait trouvé une solution astucieuse), et c’était une machine en mouvement beaucoup plus rapide.

Certaines choses ont mieux fonctionné que d’autres, mais comme Tom nous l’a dit dans son monologue d’ouverture, cela ne fait pas partie de l’ADN et du tissu de “SNL” ces 45 dernières années. Nous sommes ravis de le retrouver, dans n’importe quel format, et heureux pour les rires!

Comme d’habitude, nous classons tous les croquis du pire au premier, y compris le Monologue, le Cold Open, la “Weekend Update” et tous les croquis qui ont été coupés pour le temps mais qui ont été publiés en ligne. Nous allons ignorer les invités musicaux, car ils ne sont généralement pas drôles – sauf si Ashlee Simpson se présente. Nous terminons avec un regard sur l’acteur qui a eu la semaine la plus forte.

Hommage à Hal Willner

Un hommage touchant au maestro musical derrière tant de moments cinématographiques de “SNL”, il semblait qu’il n’y avait pas de pénurie d’anciens acteurs désireux de revenir et de dire quelques mots, ou même de chanter, en hommage à quelqu’un qui voulait tant à tant de gens, perdu tragiquement un jour après son 64e anniversaire. (Remarque: Évidemment, nous ne classons pas celui-ci)

“Drake Song” de Pete Davidson

Eh bien, même si cela ressemblait certainement à une chanson de Drake, il n’y avait absolument rien de drôle à ce sujet. C’était plutôt la version de Pete d’une chanson de Drake. L’humour est venu en lui répétant, “C’est une chanson de Drake” à travers le refrain, on suppose. Et par humour peut-être que nous entendons l’humour voulu? Pourquoi était-ce le premier sketch de la nuit? Habituellement, les chansons parodiques “SNL” essaient au moins d’être drôles.

Visualisations

Aidy Bryant a proposé quelques exercices mentaux pour aider les gens à garder leur santé mentale et leur centre pendant ces moments difficiles, et malgré quelques dérapages dans les fosses à serpents et la Première Guerre mondiale, elle a surtout fait un très bon travail pour garder les choses positives. .. si un peu étrange. C’était un segment qui était plus agréable et mignon que drôle, mais c’est mieux que agressivement drôle.

MONOLOGUE: Tom Hanks

“C’est un moment étrange d’essayer d’être drôle”, a déclaré Tom. “Mais essayer d’être drôle, c’est toute l’affaire de SNL.” Il s’est décrit comme le “canari célèbre dans la mine de charbon” pour le coronavirus en expliquant pourquoi il a été choisi comme premier hôte pour cette expérience “At Home”. En tant que première grande star à avoir conclu un contrat avec COVID-19, Tom était en première ligne pour sensibiliser à la gravité du virus. Et le voilà donc, dans sa cuisine, alternant entre sincère, paternel et légèrement humoristique. Ses blagues étaient plutôt douces, mais la plupart ne se posaient pas vraiment en riant. C’était plus que c’était agréable de le voir bien et excitant qu’ils essaient au moins de faire fonctionner ce travail.

Le coin d’entraînement de RBG

En nous donnant notre meilleure idée de la façon dont ce spectacle allait se passer, Kate McKinnon apportait tout à son impression de Ruth Bader Ginsberg sans la majorité des costumes. Comme le théâtre d’improvisation, ce spectacle allait demander un peu plus d’imagination et de travail au public. Elle est toujours ravie de ce rôle, et c’était mignon de voir ses alternatives à l’équipement de poids que le diminutif Justice pourrait utiliser. De plus, les brûlures de Gins omniprésentes étaient toujours là et toujours vives face à la mauvaise réponse du gouvernement fédéral à la pandémie et aux excuses subséquentes.

Message de Bernie Sanders

Cela aurait probablement mieux fonctionné avec Larry David debout pour qu’il puisse fournir un peu plus d’énergie, mais il y avait un aperçu de son Bernie. L’écriture était assez nette, avec quelques bonnes blagues sur le papier toilette et le nouveau remplacement de la poignée de main. Mais surtout, Larry semblait téléphoner littéralement dans une impression pour aider le spectacle. C’est peut-être le manque de costumes qui a rendu un peu plus difficile pour lui d’entrer dans le personnage. Mais bon, nous en avons tiré quelques rires, et nous en prendrons tous ceux que nous pourrons trouver!

Whatcha ‘Cookin’?

Préparer des croquis est difficile une semaine régulière, mais avoir à proposer des idées qui peuvent être exécutées à distance doit être un cauchemar. Heureusement, Beck Bennett et Kyle Mooney ont pu demander l’aide de la légende de “SNL” Fred Armisen. Ce que nous avons obtenu était un remix d’eux essayant de trouver quelque chose transformé en piste de danse. Ce n’est pas le “CoronaVIRUS” de Cardi B, mais ce fut une diversion amusante pendant quelques instants.

MasterClass Quarantine Edition

Une occasion pour Chloe Fineman de montrer ses talents d’impression, elle a traité les fans de sa gamme comique en affrontant JoJo Siwa, Timothee Chalamet et Carole Baskin. C’est vrai, MasterClass vous apprend à faire du vélo – pour une raison quelconque – avec la star de “Tiger King” qui nous assure seulement deux fois dans cette vidéo qu’elle n’a pas tué son mari. Le matériel aurait pu être plus drôle, mais nous aimons voir Chloé avoir la chance de montrer l’une de ses compétences les plus fortes.

Quarantaine QT

Que faites-vous lorsque vous manquez de maquillage pendant l’auto-isolement? Eh bien, Ego Nwodim a les solutions alternatives que vous ne voulez certainement pas essayer. Combien de temps lui a-t-il fallu pour retirer cela après le tournage de cela? Nous aimons le peu et son engagement pour l’absurde. C’est … un coup d’oeil, c’est sûr.

Rapport Sky Sport

Vous savez ce qui n’est pas normal pendant cette pandémie? Des sports. Et pourtant, le présentateur sportif britannique d’Alex Moffat a donné vie à ce que beaucoup d’annonceurs play-by-play ont réellement fait, en commentant des choses vraiment banales comme la gravure de matchs, le démarrage d’ordinateurs portables et, dans le concours le plus fascinant du segment, quel noyau de pop-corn pop d’abord. Notre argent était en haut à droite et nous ne sommes pas contents!

Chaîne YouTube de Bailey Gismert

D’après ses apparitions dans Weekend Update, la critique de cinéma pour adolescents de Heidi Gardner, Bailey Gismert, nous a accueillis dans son émission YouTube à domicile pour faire ses critiques de films (sans Michael Che pour riffer). Elle était un gâchis, appelant le retard de “Mulan” raciste parce que cela signifie clairement qu’ils pensent qu’elle a COVID-19, tandis que ses critiques réelles ont été façonnées en les regardant à la maison au milieu des distractions et par son béguin inexplicable pour “L’homme invisible”. Le personnage fonctionne bien dans ce format – se plaignant même des ajustements à la maison du lycée. Riffer sur un format qui souvent filme à la maison a définitivement rendu celui-ci plus fort.

Tortues Ninja mutantes d’âge moyen

Peut-être ne parlant qu’à un certain groupe démographique (nous vous voyons Gen-X), mais c’était une parodie spot-on du dessin animé classique des années 80 avec une chanson thème mise à jour et la réalité très, très banale de ce qui se passe lorsque vous arrêtez de donner un coup de pied à Shredder cul et s’installer dans la vie domestique – même si vous êtes une tortue anthropomorphe mutée. Honnêtement, nous apprécions tellement le goofiness, nous souhaitons que celui-ci ait pu être plus long.

Cam Playz Dat

Les observateurs de flux de jeux vidéo apprécieront certainement l’authenticité de Mikey Day en tant que streameur Twitch. Et même si vous ne connaissez pas le format, tout le monde devrait pouvoir apprécier à quel point il est affreux au nouveau jeu “Call of Duty”, et même les bavardages qui l’accompagnent. Nous avons adoré à quel point il était petit, à quel point il essayait de se faire (et échouait) et même sa tentative de course de vitesse Mario à la fin – même si nous souhaitons que cela n’ait pas été aussi prévisible.

COUPE POUR LE TEMPS: Bruce Chandling Auditions

S’écartant également du bureau de mise à jour du week-end, le comique stand-up de Kyle Mooney, Bruce Chandling, a dépoussiéré une vieille cassette d’audition pour montrer qu’il était affreux depuis plus longtemps que de nombreux téléspectateurs de “SNL” étaient en vie. C’était une autre bonne utilisation de ce format unique, tout en permettant à Kyle de briller dans un personnage dont il connaît si bien les couches. C’était idiot, doux (d’une manière sombre et tordue) et un retour bienvenu pour un personnage maladroit et récurrent.

“Andre 2000” de Pete Davidson

Beaucoup plus forte que sa vidéo “Drake”, cette parodie raconte toujours aux rappeurs de montrer leur argent, avec Pete se lamentant qu’il n’a que 2000 $ à son nom. Bien sûr, ça a l’air bien sur la vidéo, mais qu’est-ce que ça va vraiment faire pour lui dans le monde réel? C’est un bop et une véritable interprétation comique d’un trope de vidéoclip. Alors, pourquoi celui-ci était-il le dernier et la non-parodie de «Drake» en premier?

Jusqu’où irez-vous?

Le premier croquis de quarantaine parfait de la nuit, c’était un jeu de rencontres sur à quel point un trio de femmes avait faim pour les hommes. Disons simplement qu’ils sont bons avec n’importe quoi et prêts à rompre les mandats de distanciation sociale pour en obtenir avec … à peu près n’importe qui. Beck Bennett était le maître de cérémonie à domicile dans un croquis pointu et drôle qui ressemblait à un “SNL” classique dans ce nouveau format.

Zoom Appel

Avec les mésaventures de Zoom qui ont fait exploser les médias sociaux, il était tout à fait approprié que Aidy Bryant et Kate McKinnon reprennent leurs employés de bureau supérieurs Henrietta et Nan qui ne comprennent vraiment pas comment la technologie fonctionne du tout en essayant de comprendre ce dernier outil pour l’efficacité à la maison . Aidy a même recréé le moment désastreux de la salle de bain «pauvre Jennifer» Zoom, bien que Mikey Day l’ait heureusement arrêtée avant qu’il n’aille trop loin. Les deux femmes portaient l’humour dans ce croquis, ce qui prouve que ce format peut fonctionner s’il est correctement géré.

Mise à jour du week-end: Home Edition

Comparant la comédie sans public à une petite amie à longue distance pensant que FaceTime est aussi bon que le sexe, Micheal Che a en fait amené des personnes sans visage (le casting?) Via Zoom pour faire rire tout au long du segment. C’était un peu étrange, mais cela donnait aussi une sensation un peu plus normale. Ils ont eu leurs blagues politiques habituelles au sommet, avec Colin Jost lâchant même une bombe f, et le matériel était tout aussi pointu qu’en studio, même si la livraison était encore un peu maladroite.

Alec Baldwin a appelé Trump, donc c’était uniquement audio, et Alec était absolument en feu. Il a tellement réfléchi à la façon dont Trump a géré la réponse COVID-19, qu’il a écouté pour obtenir des conseils, d’autres noms ont été achetés pour le virus en dehors de la “grippe chinoise” et a même pesé sur la controverse de Carole Baskin. Il a même fait rire Colin et Michael plusieurs fois, ce qui nous fait nous demander s’il a libéré ou modifié un peu leur script.

Ils ont fait leur matériel non politique habituel, avec Colin s’assombrissant à nouveau sur une blague de peintures de gerbille, avant que Michael ne parle de combien cela lui revenait après avoir perdu sa grand-mère cette semaine. Et en son honneur, il a mis Colin sur place pour faire un segment “échange de blagues” et c’était … rude. Mais aussi hilarant! De toute évidence, ce segment a survécu à la transition, comme prévu, bien mieux que tout autre.

DERNIÈRES PENSÉES

Nous sautons le format du joueur de la semaine pour cet épisode parce qu’il était si différent et nous applaudissons tout le monde pour être intervenu dans des moments aussi extraordinaires pour essayer de faire sourire ou rire nos visages.

À bien des égards, cela ressemblait plus à un spectacle de variétés old-school traditionnel que “SNL” ces jours-ci, avec plus de croquis et plusieurs coups rapides se produisant entre chaque pause commerciale. Parfois, la comédie fonctionne mieux en courtes rafales, et c’est quelque chose que “SNL” a souvent eu du mal.

Nous sommes sûrs que la logistique des décors et des costumes influe sur la fréquence à laquelle ils peuvent passer d’une esquisse à l’autre, mais il y avait une énergie bohème pour obtenir trois éclats différents de comédie étrange dans un segment entre des publicités qui étaient passionnantes et ressenties. plus imprévisible.

De toute évidence, certains morceaux fonctionnaient mieux que d’autres dans ce format à la maison, mais “SNL” a prouvé que vous pouvez trouver la comédie dans des formats inattendus et en sortant des sentiers battus. Considérant que c’était leur premier effort, nous applaudissons le succès global de celui-ci, et pensons qu’il pourrait rapidement être transformé en quelque chose de bizarrement inventif et divertissant sur une base plus régulière.

Peut-être que “SNL” pourrait aller toutes les deux semaines ou même toutes les trois semaines pendant la durée pour leur donner plus de temps pour une production aussi avant-gardiste. Nous aimerions en obtenir un peu plus avant que tout ne redevienne normal simplement parce que c’est une expérience unique.

Surtout, bien que nous soyons ravis que les acteurs et l’équipe aient eu la chance de faire ce qu’ils aiment, même d’une manière si différente, et les fans ont pu se divertir pendant 90 minutes de leur propre isolement avec quelque chose de nouveau.

Nous espérons certainement que la programmation de quarantaine ne deviendra pas une norme, mais il est toujours possible que cela s’étende pendant un certain temps, voire se reproduise de notre vivant, il est donc encourageant de voir que l’innovation et la créativité continuent de prospérer et que la comédie peut vivre même dans les plus étranges de fois.

Pour l’instant, il s’agissait d’une expérience unique et “SNL” est de retour aux répétitions la semaine prochaine. Il reste à voir s’ils décideront que cela en valait la peine de revenir et de nous donner un autre plaisir, ou tout simplement de nous laisser profiter de cette collection de moments étranges uniques.

