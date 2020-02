Saturday Night Live Recap Saison 45, Épisode 12: JJ Watt’s Bachelor Bashing, Impeachment Fantasy

Il y a toujours un peu de nervosité quand un athlète accueille “Saturday Night Live,” parce que nous avons eu certains des pires épisodes de cette façon … mais pas JJ Watts.

L’ailier défensif des Texans était en fait assez fantastique pendant une grande partie de la nuit, et encore mieux, il avait un matériel très solide avec lequel travailler. Bien sûr, il y avait beaucoup de matériel de football, mais il a également enfilé Kristoff (de “Frozen”), est allé livrer la pizza de la star du porno et a même pris Bigfoot.

Et ce n’était pas tous des morceaux préenregistrés pour le protéger, car JJ s’est avéré plus que capable d’émettre et de jouer des cartes de repère, et n’était pas trop mal en les regardant toute la nuit. Honnêtement, il était presque aussi bon que n’importe qui dans la distribution, ce qui est un gros problème pour un non-acteur / comédien / interprète.

Alors que Bowen Yang continue de monter en flèche au cours de sa première saison, nous avons également vu un grand pas en avant d’Ego Nwodim dans son deuxième, faisant ses débuts avec un nouveau personnage assez drôle au bureau “Weekend Update”, tandis que le représentant commercial chinois de Bowen est passé en douceur au ministère de la Santé, en raison de Coronavirus.

Il n’y avait que deux croquis qui étaient juste comme ça tout au long de la nuit, ce qui est une moyenne incroyable, et même ceux-ci ont eu quelques moments de rire. JJ a définitivement élevé la barre assez haut pour les athlètes qui se sont imposés comme l’un des meilleurs “SNL” jamais mis sur scène.

Comme d’habitude, nous classons tous les croquis du pire au premier, y compris le Monologue, le Cold Open, la “Weekend Update” et tous les croquis qui ont été coupés pour le temps mais qui ont été publiés en ligne. Nous allons ignorer les invités musicaux, car ils ne sont généralement pas drôles – sauf si Ashlee Simpson se présente. Nous terminons avec un regard sur l’acteur qui a eu la semaine la plus forte.

Food Dudes

Un membre du personnel de rédaction – ou peut-être JJ Watts – a été accusé d’avoir commandé trop de nourriture pour un mec, alors “Food Dudes” est devenu un sketch officiel. Le morceau commercial préenregistré présentait ces mannequins parlants, mangeurs et micro-ondes pour vous aider à vous sentir moins baveux lorsque vous commandez suffisamment de nourriture pour quatre et c’est juste vous. C’est une chose qui existe maintenant. La prémisse a de l’humour, mais c’était juste plus étrange que de rire à haute voix lors de l’exécution.

Bigfoot Society

C’était l’un de ces croquis de fin de soirée, mais ce n’était pas le dernier. JJ Watt était un Bigfoot sophistiqué qui a laissé un plus gros diable juste avant les toilettes. Et c’était à peu près le nœud du problème, cependant Cecily Strong tomber amoureux de lui était une touche amusante. JJ était à nouveau prêt à jouer quoi que ce soit, mais celui-ci ne se réunissait pas tout à fait autour de lui. Vraiment c’était juste Kenan Thompson faisant Kenan Thompson exaspéré pendant quelques minutes.

Olay Eye Black

Donc, vous savez comment les produits de santé et de beauté pour hommes doivent être commercialisés pour protéger leur fragile «masculinité»? La nouvelle gamme de produits “bro” d’Olay est “juste assez gay”, tout en ayant un emballage noir cassant, le parfum Jack Daniels et toutes ces autres choses agressives nécessaires pour que les gars ne se sentent pas le moins du monde menacés de les utiliser . C’est drôle parce que c’est tellement vrai. Ils ont même dû faire du “thé vert” un son intense et menaçant, parce que les gars ne l’utilisent que s’il y a la moindre chance qu’il puisse leur donner un coup de pied au cul afin qu’ils puissent dire qu’ils ne l’utilisent pas seulement, mais ils l’ont vaincu en combat rituel d’abord. Comme un homme!

MONOLOGUE: JJ Watt

Bien que sa livraison ait été un peu sèche, JJ avait en fait du matériel vraiment drôle lié au football, de se moquer de ses coéquipiers stupides (et de lui-même) à dire que sa mère voulait avoir un botteur après avoir eu trois énormes juges de ligne de la NFL, donc elle aurait quelqu’un pour s’habiller et acheter des vêtements mignons. Il avait déjà pris un bon départ pour un athlète; qui ont été notoirement touchés ou manqués sur cette scène. Il a un charme très agréable et naturel sur lui qui nous a en fait donné de l’espoir pour le reste de la nuit.

FROID OUVERT: L’impeachment Fantasy

La première chose qui s’est produite dans cette version de la mise en accusation que vous auriez souhaité obtenir a été le juge Mathis de Kenan Thompson Mikey Day’s Le juge en chef Roberts la botte. Ensuite, nous avons eu des témoins comme John Bolton (une brillante Cecily Strong) et Hunter Biden (un accueil Pete Davidson), parce que Mathis aime ses épreuves en désordre. Il a même appelé Alec Baldwin’s Trump lui-même, qui a chancelé sur un marcheur à la Harvey Weinstein et ils ont travaillé dans une blague en temps opportun “Mon cousin Vinny” – au moins Kenan reconnaît que c’était encore trop stupide pour cela. L’esquisse a viré dans l’absurdité tout au long, mais a certainement eu plus de rires que la vraie affaire … et le chant!

Mise à jour du week-end

“Quelle meilleure façon de commencer le Mois de l’histoire des Noirs que de se faire échouer par le système judiciaire?” Michael Che a demandé. Colin Jost a bien compris pourquoi ces gars de Trump (comme John Bolton) continuent d’écrire des livres sur ses actions incendiaires et potentiellement illégales plutôt que de simplement le dire aux gens immédiatement. Mais c’était à peu près les deux meilleures blagues dans ce qui aurait dû être une tirade slam-dunk à propos de la conclusion du procès de destitution.

Bowen Yang’s Chen Biao est rapidement passé de représentant commercial à ministre de la Santé dans le sillage du Coronavirus, ce qui est très bien pour nous, car cet abeille est en fait assez divertissant. Il a donné une ventilation des blocages et a promis que la Chine ne sous-déclarait pas les chiffres comme ils l’ont fait “une fois!” avec le SRAS en 2002. Son pari est venu d’un pasteur de jeunes prêchant l’abstinence, alors oui, hors sujet Chen est le meilleur Chen.

Comment allez-vous faire une blague de Weinstein et ce sera à propos de son marcheur en ce moment, “SNL”? Nous comprenons que ce sont des nouvelles de dernière heure, mais c’est le genre de nouvelles pour lesquelles vous arrêtez la presse. Le matériel n’est pas devenu plus fort dans la moitié non politique, bien qu’ils aient eu quelques bonnes blagues comme la grosse chouette, mais ce public ne ressentait pas leurs trucs les plus tordus, comme la blague de l’hôtel pour la Saint-Valentin (c’était assez grossier ( avec des images graphiques bonus)).

Ego Nwodim a marqué un caractère “Mise à jour” avec les débuts du Dr Angie Hynes, ici pour parler du Mois de l’histoire des Noirs. Ou devrions-nous dire, “il / elle est noir et il / elle a de l’histoire pour moi!” Quel personnage amusant, rempli d’indignation pieuse et pleine d’attitude. Ego a absolument cloué ce personnage, et nous avons adoré l’appeler raciste Jost pour avoir pensé que sa sœur jumelle était elle, et avoir choisi “Black Walgreens” Duane Reade pour avoir enfermé la lotion et avoir pensé qu’un enfant de 14 ans était son enfant. C’était tellement absurde, mais nous avons adoré son attitude et la livraison a été parfaite.

The Sex Talk

Le discours sur le sexe est toujours maladroit, mais quand il s’agit de «ta mère» et de son «bon bien», il peut rapidement passer de maladroit à oh mon dieu, s’il te plaît, arrête-le. Pauvres Kyle Mooney a obtenu l’assaut d’un à deux d’un très fier JJ Watt et très confiant Aidy Bryant après avoir marché sur ses parents. Nous ne savons pas qui était le plus drôle: JJ avec sa bravade et sa confiance en soi arrogante ou la séduisante et séduisante séductrice d’Aidy. Mais nous avons définitivement ressenti le pauvre Kyle car nous avons tous été dans une version de ce scénario cauchemardesque, espérons-le, pas tout à fait dans cette version.

Madden 21

JJ Watt était en train de lire et de réagir à des répliques vraiment terribles qu’il enregistrait pour la prochaine édition de la franchise de jeux vidéo de football. Nous l’avons aimé en passant de dire des lignes ridicules qui rendent vraiment JJ ​​de jeu vidéo faible, pathétique, insensible et juste mauvais au football à se demander pourquoi les développeurs essaient de le faire paraître faible, pathétique, insensible et juste mauvais.

Scènes supprimées Frozen II

Fait intéressant, “SNL” a attendu si longtemps pour descendre le trou du lapin “Elsa est gay”, mais cela valait probablement la peine d’entendre Cecily Strong en chanter alors qu’Elsa d’Anna et Kate McKinnon essayaient de garantir à tout le monde que tout allait bien, elle n’a pas d’amour intérêt et aime juste jouer avec la neige. Beck Bennett aide à vendre l’hésitation de Disney en tant que narratrice peu préoccupée par le fait qu’Elsa puisse rendre son fils gay … “avec ses pouvoirs?” Ils ont regardé “Woke” Kristoff (JJ Watts) et ont totalement démoli pourquoi il est logique pour un homme noir d’être dans la Scandinavie rurale dans les années 1800 afin qu’ils puissent également être divers. JJ a prouvé le jeu pour se moquer de lui-même et chanter; Honnêtement, il était solide comme le roc ici, jouant avec Cecily et apportant ses propres rires.

Livreur de pizza

Un regard intelligent sur ce qui se passe après que le livreur de pizza porno revienne au restaurant fatigué et sans argent pour cette pizza, Kenan Thompson était brillant en tant que propriétaire frustré, tandis que JJ Watt apportait un accent amusant et une véritable passion pour son travail à leur réunion à huis clos. Malheureusement, aimer ce que vous faites ne paie pas les factures, donc ça n’avait pas l’air bien pour ol ‘JJ. Une blague assez simple qui a déjà été faite, mais elle a été écrite avec de grandes performances de JJ et de Kenan.

Le célibataire

Wow, “SNL” est allé dur sur “The Bachelor” cette fois-ci car chaque femme de la distribution a pris du temps “le voler pendant une seconde” alors que le célibataire de JJ Watt (“pourquoi tes yeux font pipi?”) A tout aimé . Aidy Bryant, affirmant que les producteurs lui ont volé des vitamines et l’ont remplacée par un couteau, alimente certainement le stéréotype selon lequel le diable travaille dur, mais les producteurs de “The Bachelor” travaillent plus dur. Des accessoires pour la candidate (Ego Nwodim) qui s’est noyée en levant les yeux sous la douche la semaine dernière, pour revenir cette semaine parce qu’elle est “non morte” maintenant. C’était sauvage, brillant, drôle et plus précis qu’il n’avait le droit de l’être.

Robbie

Réconfortant peut gagner le cœur des téléspectateurs, mais il ne gagne pas les séries éliminatoires. JJ Watt était hilarant en tant que voix de la raison dans l’équipe, décomposant à quel point Robbie aspire vraiment au football dans ce morceau préenregistré. Le “vieux concierge noir sage” de Kenan Thompson l’a même arrêté à travers quelques flashbacks habiles. L’ensemble du sketch a été soigneusement édité pour un maximum de rires et une touche beaucoup plus réaliste sur ces histoires de bien-être sur l’opprimé défiant les probabilités et étant le héros. Parce que parfois invraisemblable penche vers l’impossible. Et puis il fait caca son pantalon.

JOUEUR DE LA SEMAINE

Alors que nous aimions voir Ego étirer ses ailes et trouver sa voix, elle n’avait tout simplement pas assez pour marquer le POW convoité de cette semaine.

Beck Bennett était partout ce soir, tandis que Cecily Strong a fait une partie de son travail de personnage le plus fort dans des parties plus petites; son John Bolton était presque méconnaissable dans son engagement et sa brillance (elle a obtenu une seconde près cette semaine).

Au lieu de cela, il est allé au vétéran le plus vétéran du personnel, alors que Kenan Thompson a gardé le ciel ouvert en tant que juge Mathis, et a brillamment bouclé les choses en tant que propriétaire d’une pizzeria des années 1970 frustré par JJ pour avoir vendu du sexe pour une tarte.

Il a également cloué des apparitions supplémentaires en tant qu’hôte de la fête pour Bigfoot, le gars noir symbolique dans “Frozen II” et l’un des mecs affamés qui ont besoin d’un petit coup de main pour un mannequin. Hé, ils ne peuvent pas tous être gagnants mais c’est lui qui a tenu cette soirée ensemble.

“Saturday Night Live” se poursuit avec l’animateur RuPaul et l’invité musical Justin Bieber la semaine prochaine.

