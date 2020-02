Saturday Night Live Recap Saison 45, Episode 13: RuPaul obtient Pete Davidson dans Drag

Que vous jouiez une femme, un homme, une fabuleuse drag queen ou même lui-même, RuPaul s’est avéré l’un des hôtes les plus polyvalents à avoir “Saturday Night Live” scène – alors pourquoi lui a-t-il fallu si longtemps pour accueillir?

Le camp et le style hilarants de Ru sont parfaits pour cette étape, et il l’a prouvé tout au long de la soirée avec des personnages hilarants, à la fois exagérés et plus modérés. Qu’il était un tempo pissy aux côtés Cecily Strong ou un flic excité avec Ego Nwodim, Ru s’est engagé pleinement à chaque représentation.

Toutes les esquisses n’ont pas été gagnantes, mais il n’y avait qu’un seul authentique puant dans la nuit (et cela comprend un morceau assez solide qui a été coupé pour le temps – ne vous inquiétez pas, nous l’avons pour vous ci-dessous). RuPaul n’a pas apporté le meilleur épisode de la saison, mais c’était l’un des plus divertissants.

Nous sommes un peu surpris qu’ils n’aient pas cordé l’invité musical Justin Bieber dans une performance de croquis, mais si nous sommes complètement honnêtes, il avait l’air assez nerveux en montant sur scène les deux fois, bien que sa confiance ait augmenté à travers chaque chanson.

Le débat ouvert et froid a présenté les retours de Larry David, Rachel Dratch et Jason Sudeikis dans leurs rôles habituels, tout en Fred Armisen a quand même réussi à se faufiler dans une apparence de Michael Bloomberg sans même apparaître sur scène.

Comme d’habitude, nous classons tous les croquis du pire au premier, y compris le Monologue, le Cold Open, la “Weekend Update” et tous les croquis qui ont été coupés pour le temps mais qui ont fait leur chemin en ligne. Nous allons ignorer les invités musicaux, car ils ne sont généralement pas drôles – sauf si Ashlee Simpson se présente. Nous terminons avec un regard sur l’acteur qui a eu la semaine la plus forte.

Old New York Show

Aidy Bryant et Kate McKinnon sont deux vieilles femmes partageant un appartement à New York, rappelant le bon vieux temps sous Rudy Giuliani dans ce spectacle de style d’accès par câble. RuPaul est passé comme mari (oui, ils étaient tous les deux mariés avec lui). Mais alors que tout le monde l’a martelé dans le caractère et s’amusait clairement, l’esquisse entière a été beaucoup plus réussie dans son costume que dans son humour. Tout est tombé à plat.

MONOLOGUE: RuPaul

Ru l’a gardé court et doux, mais avec tout son charme habituel dans un monologue délicieusement simple. Il a décrit la traînée avec tellement de jargon, la reine du deuxième rang aurait pu se perdre, a plaisanté sur son séjour à New York à ses débuts dans les années 80 (“mais ce n’était pas tout bon”) et a même offert quelques mots sincères sur le pouvoir de l’amour, de la gentillesse et simplement de calmer l’enfer. Sérieusement, Ru devrait avoir son propre talk-show (encore une fois); il est inspirant, intelligent, drôle et sincère. Et il a l’air bien dans tout!

Charades de famille

Kyle Mooney comme le fils adolescent s’énervait absolument contre Ru et l’incapacité de sa famille à suivre les règles de base des charades était probablement le point culminant de ce croquis qui a vu Ego Nwodim, Chris Redd, et Kenan Thompson aller encore et encore. Il s’avère que peu importe les règles auxquelles vous êtes abonné, ils étaient très bons dans le jeu, mais c’était trop poli et tombait plutôt plat dans l’ensemble. Même avec le dernier film, le fait qu’il avait 14 mots dans le titre le réduisait à un seul, donc l’impression de Marlon Wayans était superflue. Il y avait du potentiel ici, mais il ne s’est jamais concrétisé.

FROID OUVERT: Débat démocratique

Alors que c’était amusant de voir les joueurs habituels revenir pour un autre épisode de débat sur “SNL”, celui-ci n’a vraiment rien offert de nouveau ou de amusant à dire. Ils ont à peine évoqué la débâcle de l’Ohio et n’ont vraiment pas approfondi les problèmes ou les préoccupations de l’un des candidats (ni même l’acquittement de Trump). C’était un débat aussi sûr que vous pouvez répéter les mêmes points de discussion comme le font les candidats. En d’autres termes, bien qu’il ait eu ses moments humoristiques, il n’était pas aussi drôle ou aussi barbelé qu’il aurait pu l’être et très franchement, aurait probablement dû l’être.

L’avenir du drag

Pete Davidson’s Chad (“D’accord.”) Est entré dans quelque chose d’encore plus bizarre que la terre fantastique d’il y a quelques saisons quand il s’est découvert le futur du drag. Ru était fabuleuse, montrant tout ce qui fait d’elle la reine de la traînée au cours des trois dernières décennies, mais il y avait quelque chose de bizarrement convaincant dans la mesure où elle était capable de transformer Chad avec le bon look. Nous aimons également les valeurs de production vidéo exagérées couplées au malaise de Chad, créant un package brillant, un look brillant et une drag queen inepte. Hélas, Ru devra peut-être garder la recherche ouverte pour la prochaine grande drag queen, mais RuChad était amusant pendant sa durée.

Mise à jour du week-end

Une combinaison d’acquittement et de cette infâme photo de Trump ne se mélangeant pas correctement (miel, mélange!) Était le coup d’envoi parfait de la réponse de WU à la réponse de Trump à l’acquittement et à l’état de Mad Lib de l’Union vantant la création de l’espace Force et décerner la Médaille de la liberté Rush Limbaugh. Avec cela, la débâcle des chefs de Trump et les problèmes de vote du caucus de l’Ohio, c’était presque trop de matériel, mais ils sont restés au courant avec un excellent contenu. “Dites ce que vous voulez à propos de Rush Limbaugh,” Michael Che m’a dit. Et puis après un battement, “Oh, c’est ça,” Colin Jost ajouté avant de continuer ..

Alors que ses impressions étaient assez solides, Chloe Fineman’s la pure exubérance d’être assise là et de faire son truc était ce qui rendait ce segment si doux et amusant à regarder. Elle était clairement ravie d’avoir cette chance de présenter certaines de ses impressions et talents comiques comme elle-même dans sa première année sur “SNL”, et a même eu du plaisir à faire un Scarlett Johansson impression devant Colin. C’était plus doux que drôle, mais elle nous a fait sourire avec elle.

“Bon travail pour faire annuler la gym, gros perdants”, a déclaré Colin dans le deuxième segment d’actualités couvrant tout, de la Californie, envisageant de laisser tomber les tests de fitness jusqu’au retour de Shamrock Shake de McDonald’s pour une nouvelle attaque contre la mascotte Gritty. Les gars l’ont cloué cette semaine, avec des blagues et des livraisons beaucoup plus fortes. Et peut-être plus important encore, ils avaient l’air de s’amuser aussi.

Cecily Strong est revenue en tant que Cathy Anne (qui crie devant la fenêtre de Che) pour parler de l’acquittement pour son 21e anniversaire. En fait, elle a juste raconté à quel point sa vie était folle et dégoûtante, mais c’est l’un des personnages les plus chevronnés de Cecily, et elle l’apporte toujours. Nous traverserions probablement la rue pour l’éviter, mais Cathy Anne est toujours bonne pour un rire inconfortable.

La lecture est fondamentale

RuPaul enseigne à un groupe de parents d’école primaire et à leurs enfants le sens Ru du mot “lire”, tel qu’il s’applique au monde de la traînée. Avec son propre lexique (comme indiqué dans le monologue), il y avait tellement de façons dont ils auraient pu explorer le langage des dragsters dans le monde réel, mais nous aimons en quelque sorte Ru ruant les personnages sur les couvertures des livres pour enfants classiques. La prémisse était juste si mince, mais Ru donnait toute l’ombre comme si c’étaient de vraies filles habillées pour leur déshabillage.

Flics assoiffés

Ego Nwodim a obtenu un personnage récurrent avec le retour de son flic assoiffé, cette fois en partenariat avec RuPaul. Cette fois-ci, leur cible-victime de coup de bâton était Pete Davidson, qui ne pouvait pas arrêter de glousser alors qu’ils jaillissaient partout sur lui avec leur sale discours. Il y a eu des rires supplémentaires avec Ego et Ru essayant de déterminer pour quelle équipe il jouait, puis Kate McKinnon s’est présentée avec de la sauce supplémentaire et Pete l’a presque complètement perdu. Mais avec ce personnage, arrêté sans autre raison que d’avoir chaud, il obtient un laissez-passer pour avoir clairement apprécié l’attention.

Séparation des chèques

Ru est allé avec une traînée plus simple pour cette esquisse en direct (parce que le vrai glamour prendrait probablement plus de temps qu’ils n’en avaient lors d’une esquisse préenregistrée). À sa manière, il était puissant de la voir dans une traînée plus subtile simplement être une femme dans un croquis sans être une drag queen. Cela illustre davantage son talent et sa diversité en tant qu’interprète. En fait, elle et Cecily Strong étaient absolument sensationnelles en tant que collègues exaspérées, embarrassant l’enfer de Heidi Gardner (qui a donné un grand visage tout au long) alors même qu’ils se sont levés pour elle sur une mauvaise division du projet de loi. Oh, nous avons tous été là, mais c’est quoi, non? C’était relatable et pourtant si ridicule et nous pouvions regarder Ru et Cecily abattre quelqu’un toute la journée!

COUPE POUR LE TEMPS: mineurs de charbon

Alors que l’épisode se terminait, il était clair que quelque chose allait être coupé, mais nous sommes tellement heureux que “SNL” ait lancé celui-ci en ligne car c’était génial de voir Bowen Yang affronter RuPaul dans le combat le plus méchant de ce côté de … eh bien, “RuPaul’s Drag Race.” Le caractère aléatoire de celui-ci se déroulant dans une mine de charbon n’a fait qu’ajouter à son absurdité, tout comme les quatre mineurs de charbon macho qui l’ont regardé et commenté comme s’il s’agissait d’une bagarre vicieuse, plutôt que de deux reines sirotant du thé et le renversant sur un seul un autre. Le ton était parfait, et il était clair que Ru et Bowen s’amusaient à ne rien faire. Nous supposons qu’ils ne savaient pas qu’ils allaient le couper jusqu’à ce que “The Old New York Show” soit déjà lancé, car c’était une pièce beaucoup plus forte que ce raté.

Boop-It

L’escalade lente – ou l’effondrement – de Beck Bennett’s le personnage de papa tout au long de cette pub parodique optimiste Bop-It a été joué pour perfectionner par Beck et ses deux enfants malheureux. Mais tout s’est bouclé lorsque Heidi Gardner s’est présentée comme son ex-femme dans une situation de garde à vue clairement tendue. Oui, une publicité de jeu stupide est allée là-bas et est devenue très réelle, car l’obsession de Beck pour le jeu a à la fois ravi et horrifié ses enfants et fait allusion à la profondeur de ses échecs en tant que mari et père. Sérieusement, les couches sur cette chose jusqu’à son dernier moment avec le jeu étaient parfaites.

JOUEUR DE LA SEMAINE

Les nouveaux joueurs ont eu plus de chance de briller cette semaine, avec Chloe Fineman marquant son propre segment “Update”, et Bowen Yang revenant en tant qu’Andrew Yang pour l’ouverture froide et devenant ensuite super garce avec RuPaul dans un croquis coupé.

Beck a titré notre top sketch de la nuit, mais est tombé davantage dans cette fente de personnage de soutien solide de Mikey Day presque toute la nuit. Kate McKinnon était son monstre habituel dans la série, clouant Elizabeth Warren à l’air libre, mais nous allons dans une direction différente cette semaine.

Et tandis que nous étions tous prêts à donner à Ego Nwodim le signe de tête pour sa brillante prise en tant que flic la plus assoiffée, avec sa domination des Charades, ou même Heidi Gardner pour ses brillantes réactions au dîner, et maman frustrée dans la fausse publicité Boop-It, nous devons donner – par le moindre bord – le signe de tête à Pete Davidson.

Absent une grande partie de la saison et n’apparaissant pratiquement pas dans la série lorsqu’il est dans les parages, il a apporté trois performances à toute épreuve cette semaine, dont les débuts du personnage que nous avons officiellement baptisé RuChad (désolé Ru!). Malgré son petit rire, Pete a quand même fait rire chaque fois que nous l’avons vu.

“Saturday Night Live” revient le 29 février avec l’animateur John Mulaney et l’invité musical David Byrne.

