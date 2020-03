Saturday Night Live Recap Saison 45, Épisode 14: John Mulaney et Coronavirus

C’était un jour bissextile “Saturday Night Live” (pour la première fois, apparemment) et John Mulaney sautait de joie. Eh bien, peut-être debout avec un sourire narquois sur le visage parce qu’il utilisera n’importe quelle excuse pour devenir bizarre.

Hébergeant sans raison particulière que parce qu’il est aimé dans cette émission, sacrément drôle dans cette émission et a une histoire avec cette émission, John a apporté chaque bit de son approche unique et originale de l’humour à un “SNL” qui a été clairement façonné par sa présence.

Il a même réussi à attirer des invités surprises comme Justin Theroux et Jake Gyllenhaal, mais nous ne voudrions pas gâcher ce qu’ils font. De plus, dans le domaine de l’étrange, John a repris l’impression de Joe Biden pour l’inévitable froid politique ouvert.

Le problème est qu’il ne peut s’empêcher d’être John Mulaney. L’écriture était super sur le personnage, mais il ne pouvait pas livrer aussi bien que Jason Sudeikis — ou même Woody Harrelson, qui n’était pas génial dedans.

Maintenant, Woody l’a pris lors de son hôte et est revenu quelques fois avant de remettre les rênes à Jason. Alors, John assume-t-il le rôle pour l’instant, ou Jason était-il simplement indisponible? J’espère pour ce dernier, car nous aimons tout simplement que John Mulaney fasse mieux ce qu’il fait le mieux … élaborer des numéros musicaux basés sur des bizarres New Yorkais.

La trilogie a été conclue (ou du moins s’est poursuivie) cette semaine, de ses origines de salle de bain bodega à travers son homard à dîner à son point culminant inévitable avec les sushis de l’aéroport de LaGuardia. Et oui, c’était aussi glorieux et dérangeant que les éditions précédentes … quoique légèrement moins incitant au cauchemar.

Cette semaine a également vu des travaux de maquillage et de prothèses incroyables sur un croquis de strip-teaseuse, et si vous vous demandiez combien “SNL” parlerait du Coronavirus, la réponse est beaucoup. Comme dans beaucoup! Comme il y avait même un croquis coupé à ce sujet, mais ne vous inquiétez pas, nous l’avons ici. En fait, deux croquis n’ont pas été diffusés, mais nous avons les deux dans le mélange ci-dessous.

Comme d’habitude, nous classons tous les croquis du pire au premier, y compris le Monologue, le Cold Open, la “Weekend Update” et tous les croquis qui ont été coupés pour le temps mais qui ont été publiés en ligne. Nous allons ignorer les invités musicaux, car ils ne sont généralement pas drôles – sauf si Ashlee Simpson se présente. Nous terminons avec un regard sur l’acteur qui a eu la semaine la plus forte.

L’amiral

Une reprise d’une ancienne esquisse avec Aidy Bryant et Kate McKinnon en lice pour l’amiral (Beck Bennett) affections, le marin «minet» de John Mulaney était le vrai problème ici car l’amiral était clairement en lui. La meilleure partie de ce croquis survient lorsque les filles se sabotent et que leurs tentatives de saboter (ou de tuer) John sont tout simplement tombées à plat pour nous. Peut-être est-ce parce que nous savions que cela allait se passer, ou qu’ils ne se sont pas suffisamment enfoncés dans le «sexe gay» de John, mais les rires sont tombés à plat une fois qu’il s’est montré.

COUPE POUR LE TEMPS: L’amour est aveugle

Avec la sensation virale de “Love Is Blind” de Netflix, c’était une cible évidente pour la parodie, bien que nous ne soyons pas sûrs que l’ange Coronavirus était même nécessaire pour s’amuser avec celui-ci. En fait, cela a rendu l’écriture encore plus paresseuse, car plutôt que de se moquer du spectacle lui-même ou de la nature exagérée de ces couples qui se sont fiancés sans jamais s’être vus, ils pouvaient simplement écrire en toussant ou en parlant de la maladie. Il a eu ses moments, mais nous pensons qu’il aurait pu être beaucoup plus net.

Sound of Music: Rolf and Lies!

En Autriche, “1930-bad”, l’âge avancé de John Mulaney devrait être le moindre de Liesl (16 ans) (Cecily Strong) s’inquiète alors qu’il essaie de la courtiser et nous rappelle que nous ne sommes vraiment pas censés réfléchir trop à ces vieux films classiques parce que certains d’entre eux ont beaucoup d’éléments vraiment effrayants. Mais les costumes et le chant sont sympas, non? C’était une façon amusante de se moquer de la maladresse de beaucoup trop de films en ce qui concerne les jeunes femmes et les hommes plus âgés, car tout se passe mieux en vers et cela devient moins agréable au fil des années. C’est peut-être pour cela que cela a été plus inconfortable que drôle.

Transformation de Kyle

Kyle Mooney En fait, Justin Theroux s’est présenté comme son entraîneur personnel dans ce morceau ridicule sur lui essayant de se faire arnaquer (en une semaine!) afin qu’il puisse apparaître comme un strip-teaseur masculin dans l’un des croquis de John Mulaney. Alors que l’esquisse elle-même était juste assez loufoque pour être assez drôle, si nous sommes totalement honnêtes, la véritable star de cette pièce était l’incroyable travail de maquillage et de prothèse pour renforcer lentement Kyle tout au long de la semaine. Honnêtement, ses bras semblaient incroyablement réels à travers la plupart de cela et c’était un faux corps sans couture qu’ils lui ont mis, sans parler de cette mâchoire!

Jackie Robinson

Cette esquisse a pris bizarre à un tout nouveau niveau, avec Kenan Thompson dépeignant le premier homme noir de l’histoire à huer pour Jackie Robinson – parce que son ex-femme pensait qu’il était beau. Dans les clichés de la foule, Kenan discutait avec les fans des compétences de Jackie sur le terrain Ego Nwodim raconté. Il s’est égaré dans des tensions raciales et des problèmes sociaux évidents de l’époque avec une franchise intelligente, mais c’était encore plus étrange qu’autre chose.

FROID OUVERT: Coronavirus

“Certaines des meilleures personnes au gouvernement” se joignent au groupe de travail de Mike Pence (Beck Bennett) pour lutter contre le coronavirus comme le Dr Ben Carson (Kenan Thompson) qui nous a fait savoir: “Ça va être mauvais!” Il le joue comme un petit vilain si méchant, vous oubliez presque à quel point certains des personnages politiques de droite peuvent être amusants avec tout le temps que nous avons passé sur le terrain démocrate. Cependant, Fred Armisen Mike Bloomberg était toujours sur place au moment où ils ont commencé à prendre le relais, y compris Larry David’s Bernie Sanders, Rachel Dratch’s Amy Klobuchar, Colin Jost Pete Buttigieg et Elizabeth Warren de Kate McKinnon, qui “peuvent être cinquièmes aux pôles”, mais elle sont “numéro un en [Bloomberg’s] cauchemars. “John Mulaney a inexplicablement pris le relais en tant que Joe Biden et il était très … John Mulaney? Nous étions presque excités que ce ne soit pas une autre esquisse avec les candidats qui se sont affrontés avant que cela ne devienne exactement cela, mais si nous ‘ re totalement honnête, nous pourrions regarder Kate Warren insulter Bloomberg pendant cinq minutes d’affilée.

COUPEZ POUR LE TEMPS: vous partez!

Le but de cette esquisse était donc pour l’hôte de John Mulaney de détruire la confiance en soi de ses invités qui ont surmonté leurs insécurités en les faisant se concentrer à nouveau sur eux. De plus, cela a donné à Cecily Strong la chance d’agir à nouveau aux côtés des animaux, ce qui semble être quelque chose dont elle tire un coup de pied. Et ce minou avec une jupe de caniche était tellement mignon! Elle était si heureuse, au moins jusqu’à ce que le personnage de John fasse son second choix son choix de quitter la sécurité d’un emploi bien rémunéré pour poursuivre ce rêve de jupe de chat. Celui-ci s’est délecté de sa maladresse pour un bel effet, créant un sentiment de confort avec nous que nous avons pu y endurer une minute de silence total … en plus, le chat a fait bonne figure!

MONOLOGUE: John Mulaney

Vous pouvez toujours compter sur les comédiens pour simplement faire un peu de stand-up pour leur monologue, et John Mulaney a toujours livré dans ce domaine. Il a fait des bribes sur les pères Boomer, Leap Day, les pères fondateurs et la réalisation du rêve réel d’un enfant Make-a-Wish. Chaque morceau était charmant et il y avait même quelques moments de rire tout au long, ce qui est exactement ce que vous voulez vous détendre dans ce qui sera sûrement une autre nuit loufoque d’étranges croquis avec lui.

Oncle Meme

Pete Davidson a pris les devants dans un bâillon générationnel qui tire le rideau sur ce que cela doit être d’être le cul d’un mème viral … c’est-à-dire, ça doit tellement sucer, mec! John Mulaney joue son pauvre oncle, qui a toujours été maudit et mémorisé comme #WhiteVirgin dans une série de mèmes dérangeants … mais aucun n’est aussi mauvais que celui avec lequel Pete a commencé. Nous avons adoré le changement de génération entre les parents et leurs enfants, qui obtiennent et apprécient beaucoup plus les mèmes. Et nous l’adorons quand “SNL” tourne son gros objectif sur de petits sujets comme celui-ci, car il y a un côté sombre à ces mèmes pour les personnes immortalisées dans leur pire lumière et transformées en quelque chose de bien pire. De plus, tbh, certains de ces mèmes étaient assez drôles.

Mise à jour du week-end

Michael Che a obtenu quelques gémissements le comparant à des blagues sur le coronavirus s’il devait finalement le contracter s’il y avait des images de Steve Irwin faisant des blagues de galuchat. Ensuite, Colin Jost a essayé de faire de “Trump Slump” une chose – se référant à la chute des points record du marché boursier – de la même manière que Trump dit toujours que “tout le monde” dit tout ce que vraiment seul Trump dit. Ce que nous disons, c’est que les garçons étaient un peu déraillés cette semaine et nous avons adoré chaque instant. Saviez-vous que Che pourrait avoir un enfant? Son effondrement sans f-k-donné était facilement le point culminant de tout le segment.

Chris Redd était en feu, déchirant ce qui semble objectivement être l’une des pires célébrations du Mois de l’histoire des Noirs de mémoire récente. Du marketing bizarre raté l’un après l’autre à la boxe bizarre costumée comme c’est la WWE au visage bizarre que Trump a fait lors d’une prière, Chris a déchiré tout cela avec enthousiasme et une maîtrise totale du moment et de la scène. Alors que “SNL” voit une transition de casting imminente, Chris est l’une des étoiles brillantes sur le point d’aider à ouvrir la prochaine ère de grandeur … au moins, nous espérons que ce sera génial!

Le Che a continué à aller fort, en riant des blagues de Colin et à mi-chemin à travers le sien et nous avons absolument adoré ce personnage. De plus, le piège à ours Charmin d’Eric Trump est assez drôle. On s’y sent! Sérieusement, pouvons-nous demander au Che de ne pas donner de conneries et de livrer la nouvelle avec un gobelet d’alcool pour le reste de la saison? Nous sommes là pour ça!

Sushi d’aéroport

Enfin, le prochain chapitre de la trilogie “bizarre” de Mulaney. Tout d’abord, c’était la salle de bain Bodega, puis le homard du dîner, et maintenant nous avons des sushis d’aéroport. Toutes les choses que nous pensons ne jamais vouloir se transformer en une des comédies les plus délicieuses – et surréalistes – que nous ayons jamais vues. Cela s’est transformé en une poubelle totale de l’aéroport de LaGuardia avec des rats géants et “Li’l Orphan Auntie Annie” (Kate McKinnon). Comme toujours, le casting complet s’implique dans ces numéros musicaux extravagants et chaque instant est un pur bonheur. Jake Gyllenhaal s’est même amusé à amener la folie vers de nouveaux sommets (littéraux), tandis que l’invité musical David Byrne était le légendaire bagagiste qui jette la valise de tout le monde dans Long Island Sound. Rempli de parodies musicales, chacun de ces croquis bizarres est totalement différent, exactement le même, et la perfection comique.

JOUEUR DE LA SEMAINE

Vous pourriez dire que John Mulaney et Pete Davidson sont des amis, parce que soudain, Pete était dans deux croquis séparés avec des rôles importants – osons-nous dire principaux – dans chacun d’eux. C’est le plus engagé qu’il ait regardé à peu près toute la saison.

Sur une nuit assez équilibrée dans l’ensemble, nous devons reconnaître le cheval de bataille Beck Bennett, qui est apparu à travers huit croquis et parvient vraiment à apporter beaucoup, même aux plus petites parties. Il est leur homme droit préféré, mais aussi aussi ridicule qu’un bébé géant dans le croquis des sushis de l’aéroport.

Il a parfaitement joué le racisme bouffon dans le sketch de Jackie Robinson, désapprouvant le père de Meme, un amant malheureux dans la parodie “Love Is Blind”, déchiré Kyle sans relâche dans le morceau décapant et parvient à élever parfaitement sa part dans les croquis de l’amiral; cette fois en admirant le marin “minet” de John Mulaney.

Comme Phil Hartman, Beck est devenu un utilitaire polyvalent pour la série, capable d’intervenir dans presque toutes les situations et de trouver le rire. En plus de cela, il peut jouer l’homme hétéro à n’importe quel zaniness qu’ils préparent, et il a la voix parfaite pour la narration. Il est facile de voir pourquoi il se présente autant, et cette semaine, cela lui vaut notre prisonnier de guerre convoité (nous savons qu’il est honoré!).

“Saturday Night Live” se poursuit la semaine prochaine avec l’animateur Daniel Craig et l’invité musical The Weeknd.

