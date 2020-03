Saturday Night Live Recap Saison 45, Épisode 15: Fake Bond Scene de Daniel Craig, Elizabeth Warren

Il est drôle. Zut drôle. Daniel Craig a prouvé qu’il était plus que le premier espion du monde en présidant le plus drôle “Saturday Night Live” versement de l’année.

Peut-être a-t-il été bien servi par le fait qu’il n’a pas démarré avec un autre croquis de candidats démocrates fatigués, bien que le vrai Elizabeth Warren est apparu dans une variation encore politique mais plus aléatoire et axée sur les coronavirus de “The Ingraham Angle”.

Au lieu d’impressions politiques fatiguées et répétitives, nous avons obtenu certaines des meilleures impressions de la distribution des sphères politiques et parlantes, y compris Darrell Hammond reprenant son Chris Matthews et prouvant qu’il l’a toujours (pourquoi ne l’utilisent-ils plus puisqu’il est là-bas de toute façon?).

Invité musical Le weekend même eu du plaisir avec la meilleure parodie de vidéoclip que nous ayons vue depuis des années, tandis que Aidy Bryant ajouté encore une autre chanson au catalogue de l’émission … bien que celle-ci était plus dérangeante que drôle. Rachel Dratch a même ramené un personnage classique (tout à fait au hasard) pour attiser encore plus de peurs de coronavirus.

Tout au long, Daniel Craig s’est avéré un leader incroyable et polyvalent, s’engageant pleinement dans tout, de l’humour grossier au danger, à l’intrigue, à la violence, aux accents fous et même à s’entendre avec un acteur chanceux. Devaient-ils tirer des pailles pour cela?

Comme d’habitude, nous classons tous les croquis du pire au premier, y compris le Monologue, le Cold Open, la “Weekend Update” et tous les croquis qui ont été coupés pour le temps mais qui ont été publiés en ligne. Nous allons ignorer les invités musicaux, car ils ne sont généralement pas drôles – sauf si Ashlee Simpson se présente. Nous terminons avec un regard sur l’acteur qui a eu la semaine la plus forte.

Réception de mariage de Debbie Downer

Un spectacle tirant sur tous les cylindres n’avait pas besoin d’une apparition surprise d’un personnage préféré des fans, mais qui sommes-nous pour dire à Rachel Dratch de ne pas faire tomber la fête? Ils ont même ramené son intro de segment d’origine alors que Rachel faisait revivre les pires craintes de tout le monde à propos du coronavirus. L’esquisse était plus ou moins la même, bien que les jeunes générations ne connaissent peut-être pas le personnage, et elle s’est en quelque sorte éteinte à la fin. Nous aurions aimé les voir devenir encore plus sombres ou s’en tenir au contenu des coronavirus. Dans l’état actuel des choses, il semblait qu’ils appréciaient que Rachel revienne dans ce rôle pour des craintes d’épidémie, mais ils n’étaient pas convaincus que cela pourrait soutenir toute une esquisse. La honte.

Salade de nuit

Il a définitivement gagné sa place à la fin du spectacle car ce croquis était absolument fou. Il y a bizarre drôle et puis il y a ce qui se passe ici parce que soit je suis fatigué ou le spectacle est fatigué ou peut-être que c’est quelque chose que j’ai mangé. Ai-je mangé la salade du jour d’Aidy Bryant? Le 911 est-il ouvert si tard? Nous ne savons pas si c’était drôle ou pas, mais nous aimons que ce soit une chanson, elle était aléatoire comme l’enfer et incroyablement dégoûtante et pourtant le tableau visuel et le design de la salade elle-même étaient assez charmants.

MONOLOGUE: Daniel Craig

Peut-être que Daniel Craig savait qu’un monologue n’était pas son point fort, ou peut-être qu’ils voulaient juste un bon contenu de Bond (en particulier avec la sortie du film si retardée), mais nous ne sommes pas fous que nous ayons essentiellement obtenu un croquis bonus dans le monologue montrant nous ce qui s’est passé lorsque James Bond a découvert le craps et s’est transformé en un touriste américain. C’était absolument ravissant de le voir si excité et sans aucune idée que le casting l’entourait comme des amateurs de casino tout aussi bouffons.

Mise à jour du week-end

Colin Jost est ravi de l’idée des débats Biden-Trump comme lui et Michael Che a jeté un coup d’œil à qui est parti à l’approche des élections. Le Che a ensuite expliqué pourquoi les démocrates sont comme des préservatifs: “Je vais les utiliser parce que c’est plus sûr, je suppose, mais ça ne fait pas du bien.” Aussi, pouvons-nous dire que nous aimons absolument cette nouvelle version YOLO du Che, buvant chaque semaine et soignant encore moins que d’habitude? Pouvons-nous réquisitionner pour en faire officiellement une chose?

Bowen Yang a prouvé une fois de plus sa polyvalence avec un autre personnage ridicule – arborant un étrange accent du sud (ish) – obsédé par la sauvegarde des sacs en plastique après l’interdiction de New York. Alors que certains de ses arguments ont tenu un peu (ramasser les excréments de chiens), d’autres n’avaient aucun sens (tenir un cornichon). Mais le personnage lui-même était un tel délice, même Colin ne pouvait s’empêcher de rire. Bowen a tout mis en œuvre pour ce portrait, du costume à la voix en passant par l’engagement.

Les garçons ont fait rire, le Che plongeant encore plus profondément dans le racisme systémique que d’habitude tout en parlant d’une femme voulant être arrêtée pour son 100e anniversaire et de la diversité de la NASA dans l’initiative spatiale, alors que nous ne voulons même pas penser à son point de vue William Shatner gagner du sperme de cheval dans son règlement de divorce.

Nous pensons Cecily Strong’s “Fille avec laquelle vous souhaiteriez ne pas avoir entamé de conversation lors d’une fête” a dit plus de choses presque correctes, mais surtout fausses, que jamais auparavant. Ce dialogue doit être si difficile à maîtriser pour elle, mais elle navigue à travers chaque morceau de son ridicule sans chaque foulée ou personnage. Nous adorons que chaque fois qu’elle s’approche autant de dire quelque chose de significatif, mais non, ce n’est qu’une idiote.

Les sables de Modesto

Les craintes liées au coronavirus ont frappé la production d’un feuilleton entraînant des modifications hilarantes, comme des combats de chats Barbie, des faux bras ridiculement longs et une couverture de Daniel Craig Kate McKinnon dans un saran afin qu’ils puissent faire la différence (ils n’auraient pas dû couper car elle essayait de se frayer un chemin, cependant). Avec des notes de «The Californians», le contenu du savon était aussi ridicule que les virus mods, ce qui en fait un coup de poing comique. Notre ligne préférée était quand Chloe Fineman est apparue comme la fille de Kate, qui pensait qu’elle était morte. “C’est ce qu’ils m’ont dit”, a expliqué Chloé. Les sketchs sont tellement plus forts lorsque la comédie est si bien superposée, et c’était un joyau du début à la fin éternue de Cecily Strong.

Soirée jeu

Étonnamment, c’est Kate McKinnon qui n’arrêtait pas de provoquer la rupture de Daniel Craig alors que son «papa flick» se tournait pour Heidi Gardner “quote queen” dans un jeu ridicule de nom-ce-film-citation si les citations étaient des lignes que personne ne connaissait et cela créait une tension sexuelle bizarre entre un mari d’âge moyen et une jeune femme socialement maladroite mais bizarrement agressive. Kate ne l’a jamais fait, mais cela n’avait pas d’importance parce que le sujet était tellement stupide que tout cela fonctionnait. De plus, Heidi a pu vivre tant de rêves que Daniel a apparemment canalisé Ryan Gosling pour la “citation” finale de la nuit.

Accent Coach

Nous ne sommes pas toujours trompés par un bâillon de vue grossier, mais la torsion finale de ce croquis exagéré nous a fait rire malgré nous. C’était surtout Beck Bennett arriver à montrer ses accents sudistes caricaturaux, avec Daniel Craig pour la balade alors qu’il est dans Rian Johnson’s Film “Knives Out”. Nous espérons certainement que les choses ne se sont pas passées comme ça, mais la stupidité a si bien escaladé que nous étions tous au moment où les acteurs l’ont perdu eux-mêmes à quel point les choses étaient folles. Et non, nous ne le gâcherons pas ici, car cela fonctionne tellement mieux comme surprise.

FROID OUVERT: Ingraham Coronavirus

Eh bien, c’était un plaisir rare d’une ouverture froide, de la lumière sur les candidats démocrates – ce qui reste d’eux – et de la rencontre de Kate McKinnon avec la vraie Elizabeth Warren. Kate était sous son apparence de Laura Ingraham où elle a accueilli certaines des meilleures impressions de l’émission avec Jeanine Pirro de Cecily Strong, et Mikey Day et Alex Moffat Garçons Trump. Ils ont même laissé l’annonceur et ancien membre de la distribution Darrell Hammond prouver pourquoi il est l’un des meilleurs impressionnistes du coin en ramenant son Chris Matthews. Ensuite, le département de maquillage a prouvé sa maîtrise en déplaçant Kate dans Elizabeth Warren afin qu’ils puissent se rencontrer face à face et cela en valait vraiment la peine. Ce fut probablement le froid le plus vif et le plus drôle ouvert depuis des mois, des sponsors de Laura à chaque invité apportant de grands rires.

Le spectacle Dierdre

Ego Nwodim était fantastique en tant que diva R&B excessivement offensée lorsque le célèbre chef de Daniel Craig a fait une blague selon laquelle elle ne mangerait pas le papier d’aluminium sur un hors d’ouevre qu’il avait préparé. C’était tout ce qu’il fallait à Ego pour s’enfuir avec à quel point il osait, ne savait-il pas qui elle était? Kenan Thompson et Heidi Gardner a ajouté une couche supplémentaire en tant que membres du public de l’émission Aidy Bryant mangeant chaque morceau du drame, tandis que Daniel a fait un excellent travail d’être agité et d’essayer de continuer. Encore mieux, les écrivains et Ego ont conçu la fin parfaite pour le croquis, le tout dans un joli noeud argenté brillant.

Sur le divan

Ce fut facilement l’une des chansons originales les plus fortes que ce spectacle ait produites depuis “(Do It On My) Twin Bed”, avec une belle torsion à mi-chemin qui a pris une chanson qui nous faisait déjà rire et nous a fait passer au niveau suivant . C’était du génie dans l’écriture et l’exécution, et en plus de cela, alors que The Weeknd entrait dans le sketch, il présentait des voix chantantes assez solides de l’ensemble de la distribution, avec Chris Redd et Melissa Villasenor nous impressionnant particulièrement. C’était à la fois hilarant et accrocheur comme l’enfer. Nous le fredonnons toujours!

JOUEUR DE LA SEMAINE

Kate McKinnon et Cecily Strong ont toutes deux eu des nuits incroyablement fortes, faisant ressortir certaines de leurs impressions les plus fortes et de leurs meilleurs personnages, avec Kate tuant absolument sa diva de feuilleton, mais cette semaine, nous devons donner le cri à un nouveau joueur trouvant sa voix plus et plus chaque semaine.

Ego Nwodim a eu des moments d’évasion, mais on a vraiment eu l’impression qu’elle est entrée en jeu cette semaine, que ce soit dans des rôles mordus comme la soirée de jeu et des croquis d’accent, ou lorsqu’elle a pris les devants, comme la diva offensée dans le croquis du talk-show d’Aidy.

Ajoutez à cela sa performance fantastique dans le numéro du canapé, et Ego a eu une semaine forte dans un spectacle très fort. Ce fut une nuit assez équilibrée dans l’ensemble, ce qui rendait beaucoup plus difficile de se démarquer du reste du casting, mais elle a définitivement fait sa marque et nous donne envie de plus.

“Saturday Night Live” revient le 28 mars avec l’animateur John Krasinski et l’invité musical Dua Lipa.

