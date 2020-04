Saturday Night Live Recap Saison 45, Épisode 17: Brad Pitt à la tête de l’édition All-Star améliorée à domicile

Lorsque “SNL at Home” a lancé ces éditions de quarantaine il y a deux semaines, la présentation était très amateur, mais c’est incroyable ce que quelques semaines peuvent faire.

Tout comme la programmation de fin de soirée a peaufiné leurs productions à la maison, les valeurs de production tout au long de cet épisode étaient plus serrées et ils ont même utilisé plus d’effets spéciaux et de graphismes pour vraiment faire en sorte que certaines des esquisses se sentent comme des moments professionnels en studio.

Des félicitations vont également aux écrivains et interprètes qui ont apporté un spectacle beaucoup plus fort sur scène. Le format rapide requis par les commandes de séjour à la maison a permis à chaque acteur de briller et de réaliser des croquis par habitant plus forts que presque tous les épisodes de cette saison.

Pour aider avec le plaisir, Brad Pitt s’est joint en tant que nouvel hôte, mais plutôt que de simplement présenter le spectacle comme l’a fait Tom Hanks, il s’est en fait maquillé pour que le casting de rêve du Dr Anthony Fauci devienne réalité. Il a ensuite présenté Miley Cyrus en tant qu’invité musical à domicile.

Mais il n’était pas le seul visage familier, car Paul Rudd s’est arrêté pour une conversation hilarante sur FaceTime avec un acteur, tandis qu’Adam Sandler et Bad Bunny ont également surgi toute la nuit.

Mais les rappels les plus importants sont survenus lorsque Charles Barkley et DJ Khaled ont rejoint Kenan Thompson pour le retour de l’un de ses personnages de croquis récurrents les plus aimés de tous les temps.

Comme d’habitude, nous classons tous les croquis du pire au premier, y compris le Monologue, le Cold Open, la “Weekend Update” et tous les croquis qui ont été coupés pour le temps mais qui ont été publiés en ligne. Nous allons ignorer les invités musicaux, car ils ne sont généralement pas drôles – sauf si Ashlee Simpson se présente. Nous terminons avec un regard sur l’acteur qui a eu la semaine la plus forte.

SoulCycle à la maison

L’un des croquis préférés de l’émission au cours des dernières saisons revient à la maison alors que divers instructeurs de SoulCycle ont du mal à garder leurs élèves motivés. Il y a eu quelques moments amusants dans le morceau au rythme rapide, en particulier de Heidi Gardner et Bowen Yang, mais pour la plupart, c’était aussi inégal que lorsqu’ils réalisent ce sketch en direct. Mais au moins, ils font des trucs qu’ils aiment aussi, non?

Filter Reporter

Il semble que les scénaristes aient pris cette fois le temps de diffuser des messages sérieux sur l’importance de prendre COVID-19 au sérieux à travers le filtre de la comédie (voir ce que nous avons fait là-bas?) En mettant également en lumière un problème réel mais rare de personnes souffrant de problèmes de filtrage lors de diffusions en direct ou même de réunions Zoom. Dans ce cas, la fille adolescente maussade de Mikey Day (mise en quarantaine avec son personnage reporter) était derrière le plaisir du filtre, mais c’était un moyen intelligent de faire passer le vrai message sous une couche de comédie.

Grand déjeuner dominicain

“Big” Bunny est arrivé pour aider Big Papi à préparer son ragoût de viande “génocide” Peta fait avec tout ce qu’il y avait dans son garde-manger. Kenan Thompson a vendu celui-ci avec son charme et la cadence établie du personnage, bien qu’il ait perdu un peu avec les modifications rapides au lieu des absurdités de course auxquelles nous nous étions habitués. Pourtant, l’écriture était nette, la recette incroyablement facile et nous allons devoir creuser notre gros cul maintenant!

FROID OUVERT: Dr Anthony Fauci

Dans une ouverture plus traditionnelle que l’introduction de Tom Hanks il y a quelques semaines, Brad Pitt s’est glissé dans l’accent du Dr Anthony Fauci pour proposer des traductions de bon sens et professionnelles de la désinvolture du président Trump et parfois carrément des commentaires sur le virus. Cela ressemblait à une introduction à la vieille école, ce qui est une énorme amélioration par rapport à la dernière fois que “SNL” est venu de la maison. Il l’a fermé en enlevant sa perruque pour remercier le Dr Fauci et tous les professionnels de la santé qui travaillent si dur sur les lignes de front. Puis, dans une torsion sur la ligne d’ouverture classique, il était temps d’aller “en direct, en quelque sorte, de toute l’Amérique, c’est samedi soir.”

Airbnb

Chloe Fineman était dans une histoire Airbnb de l’enfer avec sa colocataire surprise (également Chloe Fineman en tant que cauchemar suédois à moitié nu) dans un croquis amusant qui essaie de mélanger l’histoire de bien-être de l’ouverture de votre maison aux voyageurs et l’histoire d’horreur lors du séjour – les commandes à domicile les amènent à emménager efficacement pour toujours. Avec un petit appareil photo intelligent, Chloé était parfaite dans les deux rôles, montrant ses côtés doux et en sueur.

Les vrais journaux d’Aidy

Aidy a fait un voyage dans le passé dans une exploration mignonne de ses journaux réels où elle les a déchirés avec son sens de l’humour adulte. La pauvre Aidy, 9 ans, n’avait aucune chance. Mais c’est agréable de voir que Aidy se porte bien dans– oh merde, ça prend un tour. Elle ne va pas bien du tout! Quelqu’un envoie de l’aide? Nous avons adoré la tournure inattendue et sommes un peu inquiets que nous puissions également nous identifier à cela.

CUT FOR TIME: Message du gouverneur Whitmer

“Je vous promets que vous pouvez m’appeler une garce de Twitter”, a déclaré le gouverneur de Michigan de Cecily Strong aux manifestants potentiels. Après tout, pourquoi ne pas protester contre la sécurité de votre maison, ou au moins utiliser des directives de distanciation sociale? Si votre AK-47 peut toucher nos amis, vous êtes trop près. C’était encore un autre moment satirique mettant en évidence un vrai problème et Cecily s’amusait clairement à embrasser un autre accent tout en menaçant de renvoyer la merde de chien à ses propres manifestants.

Moustaches R We

Se lamentant que son prêt aux petites entreprises a été octroyé à Shake Shack, Barbara DeDrew de Kate McKinnon a créé une publicité de quarantaine avec son chat pour essayer d’aider à faire monter les choses. Et ce sont des moments comme celui-ci qui prouvent pourquoi la satire et “SNL” sont si importants même pendant les moments graves de crise comme celui-ci. Nous avons besoin de rappels des absurdités et des injustices du monde qui nous entoure de manière palpable afin de pouvoir le digérer et le traiter plus facilement. De plus, c’était si doux de regarder Kate jouer avec son chat tout au long. Pour mémoire, Shake Shack a annoncé la semaine dernière qu’ils remboursaient le prêt fédéral de 10 millions de dollars qu’ils avaient réservé aux petites entreprises.

Libération anticipée

Chris Redd est un détenu en liberté anticipée en raison du coronavirus, il décide donc de faire face à FaceTime quelques flings.only pour constater que le monde a beaucoup changé. Les trois femmes (Ego Nwodim, Aidy Bryant, Cecily Strong) ont apporté du matériel solide en face de l’ex-con excité de Chris – incarcéré pour avoir copié des DVD “Sopranos” – avec les allergies saisonnières de Cecily qui secouent son appareil photo et nous font craquer. Vraiment, la libération pourrait signifier la liberté pour certains, mais ce n’est pas la même liberté dont ils se souviennent.

Quel est mon nom?

Kyle Mooney a un sens de l’humour si étrange, mais nous pourrions totalement comprendre le fait d’être mis sur place lors d’une fête plutôt que de se souvenir du nom de quelqu’un. Il y avait un jeu de caméra sophistiqué en jeu pour que Kyle puisse jouer tous les rôles dans ce clip, qui a pris une tournure aléatoire bizarre à la fin. Mais les névroses qui ont imprégné la majeure partie de la maladie étaient totalement réelles. De plus, bonus pour ne pas avoir utilisé du tout COVID-19 (nous l’avons juste fait exploser en le mentionnant ici) parce que parfois c’est agréable de ne pas y penser pendant une minute.

Mise à jour du week-end: Home Edition

Les garçons leur ont fourni des arrière-plans d’écran vert pour qu’ils ressemblent davantage à ceux du bureau de mise à jour cette semaine, même si les valeurs de production de l’ensemble du spectacle ont connu une nette augmentation. Michael Che s’est probablement fait plus d’ennemis en saccageant les États rouges qui se plaignent, en clamant qu’il n’y a rien d’autre que Walmart à faire de toute façon et en se demandant pourquoi ils apportent leurs armes pour protester contre un virus? De plus, pourquoi soutenir l’Amérique si aveuglément que jusqu’à ce que le pays lui demande quelque chose?

Colin Jost s’est entretenu avec Pete Davidson qui a partagé ce que le département de la santé de New York a partagé sur les rapports sexuels protégés pendant la pandémie, y compris quelque chose du document réel qu’il ne peut toujours pas dire ou même montrer à la télévision dans une émission de fin de soirée . Et c’est assez graphique, mais nous supposons qu’il est important de diffuser toutes les variables? Pete a même dû souligner à quel point la série est étrange de se passer d’un public, mais nous pensons que cette édition a été étonnamment forte.

Après quelques couleurs très décalées, Colin a clairement indiqué que “SNL” serait de retour en partageant qu’ils avaient lancé un défi “All In” où les fans pouvaient faire un don pour gagner la chance d’écrire une blague que Michael lirait ensuite. l’air, la vue invisible. C’est une façon de redonner et de donner aux fans la joie de notre segment préféré où les gars écrivent des blagues terribles les uns pour les autres. Et étant donné que Michael s’en sort toujours facilement, nous espérons que les fans le mettront vraiment dans une position délicate! Découvrez-le sur allinchallenge.com/snljoke.

Pornhub

En ces temps étranges, nous avons vu beaucoup de publicités sur le soutien mutuel, l’unité et nos mégacorporations se souciant de nous et étant là pour nous. Mais y en a-t-il autant pour nous que … regardez, c’était étrange et un peu gênant, mais avec la musique et les images si saines et si belles que nous pensions presque écouter de terribles effets secondaires des médicaments sur ordonnance. C’était une brillante parodie.

Le grand rendez-vous de Melissa

Melissa a invité son rendez-vous dans la maison dans une étrange esquisse qui a suivi son aventure coquine le lendemain matin quand elle a trouvé une surprise désagréable dans la commode. Oh et tout au long, nous avons eu un rapide coup d’œil à son rendez-vous et ils n’étaient … pas là? Ouaip, elle interagissait et s’entendait avec et dormait avec et finalement se battait avec personne. Mais était-ce réel? La porte s’est fermée à la fin, la laissant ouverte à l’interprétation. Quoi qu’il en soit, c’était amusant de voir Melissa s’étirer de manière créative et artistique alors que son personnage la traversait sur celui-ci!

FaceTime avec Paul Rudd

Paul Rudd entre en contact avec FaceTime, le cousin qu’il n’a pas vu depuis qu’ils étaient enfants dans un peu de retour pour le personnage de Heidi Gardner Mandy, vu pour la dernière fois se reconnecter avec les cousins ​​James et Dave Franco il y a quelques années. Et comme eux, elle ne peut pas croire à quel point Paul a «changé, mec». Le va-et-vient était si mignon entre les deux, et clairement une partie de la manchette, car Heidi incarne vraiment l’agressivité maladroite de ce personnage.

Coincé dans la maison

Une autre amélioration considérable par rapport à ses tentatives précédentes, Pete Davidson a parfaitement capturé les fous de quarantaine, mais c’est l’invité Adam Sandler qui a vraiment apporté le rire avec des paroles beaucoup plus fortes et plus drôles sur son expérience. Nous aimons que le casting n’ait pas eu peur de montrer leurs familles dans les vidéos cette semaine, tout comme les animateurs de fin de soirée l’ont fait. Cela nous aide à nous sentir encore plus connectés pendant ces périodes déconnectées, ce qui aide à conduire la comédie à la maison (de la maison). De plus, le camée bonus Rob Schneider nous a fait craquer.

OJ Simpson

Un message d’OJ Simpson, qui se fâche un peu pendant le coronavirus. C’était un monologue très bien livré de Kenan Thompson, devenu si fou qu’il pouvait tuer et écrit pour montrer à quel point il était complètement ignorant de la perception que le public avait de lui. Il y avait une innocence menaçante qui a été exécutée à la perfection.

Épicerie de Bartenson

Profitant des valeurs de production bon marché de nombreuses publicités locales, Kate McKinnon et Aidy Bryant ont pu apparaître “ensemble” dans cette fausse publicité d’épicerie vantant tous les produits qu’ils ont définitivement en stock comme la soupe Peeps et, pour une raison quelconque, l’eau Dasani . Il a été hilarante inepte, mal produit et livré par deux vétérans de la comédie. Pourquoi ne pas envisager les cookies Boy Scout (“ils sont mouillés”)? Il y a peut-être une raison pour laquelle certains articles sont laissés sur les étagères.

The Reveal

Vous êtes-vous déjà demandé comment “Law & Order” s’adapte au coronavirus? C’est Zoom à la rescousse dans ce morceau où le détective de Beck Bennett a rassemblé ses suspects à la Agatha Christie lors d’une conférence téléphonique pour révéler le polar. Mais ce qui se passait vraiment était la petite performance musicale impromptue de Cecily Strong conduisant le bon détective à partager son propre chef-d’œuvre de rock masculin. C’était surréaliste, mais très drôle, avec la daffy de Heidi soupçonnant le point culminant absolu.

Quoi de neuf? À la maison

S’il a fallu une pandémie pour ramener ce croquis classique de Kenan Thompson – eh bien, nous n’irons pas jusque-là, mais combien passionnant d’intégrer l’un de ses personnages récurrents les plus drôles dans la nouvelle génération de joueurs et de téléspectateurs “SNL”. Chares Barkley et DJ Khaled étaient les hôtes, avec Lindsey Buckingham (pour qui il manque toujours de temps), joué en photo numérique par Bill Hader, ainsi que les retours de Jason Sudeikis (peut-être d’anciennes images) et Fred Armisen sur un petit saxophone jouet. Au lieu des manigances live normales, nous avons obtenu de nombreux graphismes et un zaniness exagérés et c’était absolument magnifique!

DERNIÈRES PENSÉES

Si vous ne croyez pas que toute cette expérience nous fait ressentir une sorte de chemin, pour la deuxième fois consécutive, nous nous sommes retrouvés émus lorsque le générique de clôture a commencé à rouler sur la scène vide “Saturday Night Live”.

Alors que nous avons apprécié la fête et la distraction, c’était juste un autre rappel que rien de tout cela n’est normal. Que ces endroits que nous avons appris à aimer restent vides alors que tout le monde est blotti dans leurs maisons. Et oui, nous sommes reconnaissants que la technologie nous permette de rester en contact avec vos amis et votre famille et même des artistes de croquis, mais nous voulons toujours que notre monde revienne.

Autre que cet étrange moment pour nous – est-ce juste nous? – nous félicitons toute la distribution et l’équipe de “Saturday Night Live” pour avoir vraiment intensifié leur jeu avec cette deuxième édition “At Home”. Cela ressemblait beaucoup plus à la comédie que nous attendions de la série. Il a également marqué à nouveau avec notamment plus de croquis qu’un spectacle en direct (le même nombre que la dernière fois), prouvant qu’il y a de l’or dans certains de ces coups rapides.

La semaine dernière, nous n’avons pas fait de “Joueur de la semaine” parce que le spectacle était tellement fracturé. Cette semaine, absolument tout le monde a eu la chance de briller, ce qui n’est presque jamais le cas dans un spectacle en direct, mais il y avait quelques artistes remarquables.

Heidi Gardner nous a fait craquer en tant que cousin de Paul Rudd Mandy et en tant que suspect de meurtre dans “The Reveal”, mais la star de la série doit être Kenan Thompson. Non seulement son monologue OJ était sublime, mais il nous a donné Big Papi et le retour de “What Up With That?” Il était tout ce dont nous avions besoin ce soir!

“Saturday Night Live at Home” sera probablement de retour bientôt, basé sur “All in Challenge” de Colin Jost – assis à 19 000 $ au moment d’écrire ces lignes – mais quand? Est-ce que deux semaines sont la nouvelle norme pour produire ce spectacle? La semaine prochaine, nous le savons, est une répétition, donc le temps nous le dira.

