Saturday Night Live Season 45, Episode 11 Recap: Kylo Ren Undercover Boss d’Adam Driver à nouveau

Ils disent que la troisième fois est le charme, et cela s’est avéré absolument vrai pour Adam Driver comme il est retourné à l’hôte “Saturday Night Live” avec invité musical Halsey.

Ce n’est pas nous qui disons qu’il a été mauvais ses deux premières fois, car Adam a prouvé qu’il était l’un des hôtes les plus impressionnants de la mémoire récente, apportant sa propre énergie unique à la scène qui se révèle infectieuse à travers le casting et tonifie et revitalise tout malaise qu’ils peut se sentir.

Il n’y en avait certainement pas dans ce premier épisode de 2020, car cette distribution s’est sentie rafraîchie et excitée sur l’épisode le plus fort de la saison, avec seulement deux croquis qualifiant vraiment de ratés, et même ils ont eu leurs moments.

Ce n’était qu’un coup de bonne foi après l’autre, y compris le retour du sketch le plus célèbre d’Adam “SNL”, cette parodie “Undercover Boss” avec Kylo Ren. Cette semaine, ils ont fait une parodie “Où sont-ils maintenant” pour rattraper le Guide suprême alors qu’il se rend à nouveau sous couverture pour voir comment les choses ont changé.

Oui, c’est un peu plus la même chose et tout à fait aussi réussi que le premier, mais il offre toujours beaucoup de rires et une performance sombre et bizarre qui fonctionne si bien en raison de la quantité d’Adam qui y est versée.

Et c’était le thème toute la nuit, car nous avons eu des croquis vraiment étranges et des moments inconfortables créés par l’intensité d’Adam, et pourtant il sait magistralement exploiter cet aspect de son personnage pour les plus grands rires. Il a même joué sur la perception de qui il est pour l’un des monologues les plus étranges de la mémoire récente, et cela a aussi fonctionné.

Bien que la série n’ait pas vraiment eu besoin d’invités, nous avons eu une apparition vraiment amusante de Jon Lovitz, un ancien de “SNL”, ainsi que quelques moments où Halsey a envahi les croquis … bien que nous ne soyons pas si sûrs de l’un d’eux.

Comme d’habitude, nous classons tous les croquis du pire au premier, y compris le Monologue, le Cold Open, la “Weekend Update” et tous les croquis qui ont été coupés pour le temps mais qui ont été publiés en ligne. Nous allons ignorer les invités musicaux, car ils ne sont généralement pas drôles – sauf si Ashlee Simpson se présente. Nous terminons avec un regard sur l’acteur qui a eu la semaine la plus forte.

Acclamation

Bien que nous ne sachions pas vraiment pourquoi Halsey a pu fermer cette esquisse, à moins que ce ne soit pour montrer qu’elle pouvait lever la jambe haute, c’était par ailleurs assez drôle avec un groupe d’enfants blessés qui voulaient être «sur le tapis» pour le grand tournoi à Daytona … sauf pour Kenan Thompson. Les enfants étaient ridiculement engagés et les entraîneurs de joie Heidi Gardner et Adam Driver clairement sans sympathie pour leurs blessures, mais le croquis lui-même est devenu un peu répétitif et dans l’ensemble, il est tombé un peu à plat. Il ne semblait tout simplement pas avoir nulle part où aller comiquement, donc il a juste répété le même matériau avec des détails différents.

Del Taco Shoot

Soooooo ok. C’était bizarre. “Oh mec, je suis à court d’argent!” était à peu près la seule ligne de l’esquisse alors que le réalisateur Beck Bennett tentait d’obtenir la bonne lecture de l’acteur commercial de Kyle Mooney. En plus de cela, Adam Driver en tant que vice-président de Del Taco est intervenu et cela est devenu encore plus étrange alors qu’ils sont allés à fond sur Great Cornholio de “Beavis & Butt-head”. Que se passe-t-il ici? C’était si étrange, nous ne sommes pas sûrs que cela soit devenu drôle, mais cela a certainement montré l’engagement de tout le monde.

FROID OUVERT: Impeachment

Jon Lovitz s’est fait passer pour Alan Dershowitz, apparemment un homme si méchant que Satan (Kate McKinnon) a juste voulu le rencontrer pendant quelques instants. Ouais, ils sont allés droit à la jugulaire sur celui-ci, puis l’ont continué comme il est allé sur le podcast de Satan (elle les a inventés) et ont même vu certains des autres habitants récents de l’enfer comme Jeffrey Epstein d’Adam Driver. Sérieusement, Alan lui a demandé: “Qu’est-ce que tu fais ici?” et sa réponse a été: “Juste pendre.” “Peut-être que la jugulaire n’est pas assez forte pour ce niveau d’attaque satirique. Ce fut un excellent retour et une nouvelle façon de se moquer de la politique sans faire la même chose. De plus, tu dois aimer voir Satan à côté du gars qui a fait de lui un personnage récurrent dans les années 80.

MONOLOGUE: Adam Driver

Ce fut facilement l’un des monologues les plus étrangement divertissants depuis longtemps. Adam a simplement joué son propre personnage, essayant de prouver qu’il n’était pas intimidant ou sérieux en se profilant autour de la scène. Il y eut beaucoup de pauses et de regards maladroits et il utilisa magnifiquement le silence. C’était une grande utilisation de l’espace et de l’inconfort pour la comédie. De plus, nous l’avons perdu quand il a dit qu’il s’étirait exprès parce qu’il n’aimait pas un ensemble de croquis pour la fin du spectacle et qu’il essayait de le couper par stre-e-e-e-gravure. “Je ne peux pas dire si c’est vraiment transphobe ou juste vraiment daté.”

Lent

Halsey a rejoint le casting pour cette confiture R&B préenregistrée sur le fait d’aller jusqu’au bout, mais les gars sont déterminés à ralentir. Et c’est tout ce qu’ils ont fait dans la chambre de l’écrivain, vraiment, prenez ce mot le plus littéralement possible jusqu’à ce que les filles de Chris Redd, Kenan Thompson et Adam Driver (Melissa Villasenor, Heidi Gardner et Halsey) ne puissent finalement pas les attendre. Oh, et bien sûr, ils étaient lents à tous égards … sauf un. Bien que cela ne soit pas considéré comme une chanson “SNL” classique, cela a définitivement fait une esquisse brillamment bizarre.

Mise à jour du week-end

Selon Michael Che, il y a tellement de preuves que Trump a mal fait, mais les républicains sont toujours du genre “Mais Maury, il m’aime!” comme ceci est un épisode de “The Maury Povich Show”. Plus tard, Colin Jost n’a pas pu tout à fait terminer sa blague sur Rudy Giuliani, qui était autrefois très apprécié mais qui semble maintenant modérément – eh bien, vous arrivez où cela allait. Les gars étaient sauvages dans leur prise sur le début du procès de destitution de Trump, avec un coup errant à Hunter Biden et une flopée d’entre eux au GOP.

L’expert en voyage de septième année d’Aidy Bryant est revenue et elle était plus confiante et plus pointue que jamais avec ce personnage. Oui, les récits de voyage parlent toujours de rendre visite à ses diverses familles, mais il y a une si douce innocence à quel point ils sont terriblement stupides et elle le vend avec sa joie enfantine pour les choses les plus simples qui sont juste un peu tabou. C’est un personnage récurrent qui grandit vraiment sur nous.

Les gars ont pris le temps de pleurer M. Peanut – qui a été incinéré conformément à ses souhaits – tout en célébrant le vote presque unanime de Derek Jeter au Temple de la renommée. Le public de ce soir était tout excité (et la moitié d’entre eux, apparemment de Floride), ce qui a laissé Colin chasser les acclamations et Michael a juste arrêté ses réponses animées à ses prises les plus décalées

Melissa Villasenor a donc pu résumer les Oscars et la plupart des films hollywoodiens en trois mots simples: «la rage masculine blanche». Eh bien, elle n’a pas tort. Oh, et dans le cas de “Little Women”, elle a réussi à l’adapter en disant que la réalisatrice Greta Gerwig se faire snober (encore) par l’Académie est la “rage masculine blanche”. Donc c’était du moins cohérent, sinon super drôle.

Sleepover

D’accord, il y a deux choses qui ressortent de ce croquis. Premièrement, c’était extrêmement drôle alors que le personnage du père d’Adam Driver expliquait les profondeurs auxquelles Megan, l’adolescente de Kate McKinnon, était allée essayer de dissimuler la destruction des toilettes. Et deuxièmement, cela a normalisé les périodes et les coussinets et tout ce qui les entoure si efficacement, ce qui en fait une partie normale de la vie qu’un père pourrait parler ouvertement d’un groupe de filles de la soirée pyjama à leur sujet … et de la façon dont elles ont détruit sa maison. Kate était hilarante en tant que coupable évidente, à la fois de son apparence physiquement ébouriffée et de tout ce qu’elle a dit nier, nier, nier. Nous ne recevons pas vraiment la solidarité de ses amis, mais le tout était si stupide que c’était sacrément drôle.

Épouser des ketchups

L’audace et l’absurdité de ce croquis en font l’un des morceaux les plus forts de la nuit, et encore une fois, il a été vendu presque entièrement par la force et le sérieux d’Adam Driver et de Cecily Strong en tant que futurs amoureux. Oui, cela a été entièrement construit autour d’un jeu de mots avec le concept de restaurant de “marier du ketchup” et cela a fonctionné bien mieux qu’il n’en avait le droit. Ce que nous avons obtenu était une histoire d’amour sordide avec des rebondissements, des tours, des calembours et des plaisanteries de trahison et de condiment. Même Cecily n’arrivait pas à garder les choses au clair quand elle a révélé le paquet de bébé qu’elle avait avec de la sauce piquante. L’absurdité à son meilleur et le plus drôle.

Undercover Boss: Où sont-ils maintenant?

Le sketch “SNL” le plus célèbre d’Adam Driver est devenu instantanément viral lorsqu’ils ont soumis Kylo Ren au traitement “Undercover Boss”. C’était hilarant à l’époque, et cela a définitivement tenu le coup, car Kylo est plus bouleversé que jamais. Chloé Fineman avait une super petite scène, montrant sa gamme en tant qu’actrice et son potentiel dans ce casting de manière majeure, tandis que le reste était plus ou moins le même. Tout le monde sait que “Intern Randy” est Kylo car il était encore pire à le cacher cette fois, et pourtant il sentait qu’il avait vraiment grandi et appris. Si quoi que ce soit, cela prouve que la comédie dans le monde de “Star Wars” peut être très drôle, alors qu’en est-il, Disney?

L’époque médiévale

Une fois de plus, “SNL” a miné l’intensité d’Adam Driver pour les rires alors qu’il jouait un chevalier de tournoi avec quelques classes d’acteur de trop à son actif. Il est allé trop dans le caractère au restaurant à thème, lobant les commentaires racistes de Bowen Yang et Chris Redd et offrant une trame de fond qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sombre pour les jeunes enfants du public. Kenan Thompson était sur place pour fournir le point de vue du public, et il était un peu ivre et aimait beaucoup ça. Adam a porté le croquis ici, avec le casting jouant de son engagement fou et de sa concentration.

La salle des sciences

Qu’est-ce qui vient en premier dans la science? “Ma sœur a dit que le gars venait toujours en premier.” D’accord, ils sont juste au bord de la comédie toute la nuit et nous sommes tellement là pour ça. Adam Driver était parfait en tant que gars de la science télévisuelle de plus en plus frustré face aux jeunes aides imbéciles de Cecily Strong et Mikey Day. La seule chose négative que nous devons dire, c’est que cela s’est terminé plus tôt que nous l’aurions souhaité. Les trois interprètes étaient si parfaitement synchronisés et de caractère tout au long, ce n’était qu’une exécution sans faille d’une prémisse simple mais amusante.

JOUEUR DE LA SEMAINE

Quelle incroyable soirée de comédie, alors que “SNL” est passé de force en force. C’était le troisième et facilement son meilleur show d’Adam Driver. Sa marque d’humour est agressive et forte, mais cela a si bien fonctionné dans ces croquis et son engagement en tant qu’interprète et acteur a semblé élever le jeu de tout le monde.

La nouvelle venue Chloe Fineman a eu un excellent début de soirée dans sa plus grande sortie à ce jour, qui a montré quelle puissance elle peut devenir dans la série, tandis que Bowen Yang continue de prouver qu’il est déjà là.

Bien qu’il soit difficile de trouver un artiste hors pair, nous allons devoir donner l’avantage à Cecily Strong qui a cloué Susan Collins et l’a vraiment apportée comme une enfant incompétente dans “The Science Room” et un Catsup compliqué.

“Saturday Night Live” continue avec l’animateur J.J. Watt et invité musical Luke Combs la semaine prochaine.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

Le O.J. Procès Simpson – Où sont les acteurs clés 25 ans plus tard?