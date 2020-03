‘Saturday Night Live:’ TikTok Post de Kate McKinnon et Elizabeth Warren a des fans de ‘SNL’ qui voient le double (et l’aiment)

Kate McKinnon a joué quelques personnages politiques emblématiques tout au long de sa carrière Saturday Night Live, Rudy Giuliani, Elizabeth Warren et Hillary Clinton parmi eux. Dans le dernier épisode de SNL, la sénatrice Elizabeth Warren a finalement rencontré Kate McKinnon dans le personnage. Naturellement, les téléspectateurs partout paniquent.

Voici ce que certains fans des médias sociaux disent du dernier épisode de cette série.

Elizabeth Warren est apparue pour un Cold Open ‘Saturday Night Live’

Si vous avez suivi Saturday Night Live, il y a de fortes chances que vous ayez vu Kate McKinnon interpréter Elizabeth Warren pour un certain nombre de croquis. Complète avec des mouvements de la main et des phrases bien-aimées, Kate McKinnon a agi en tant que sénateur pour leur débat démocratique Cold Open et même le Coronavirus Cold Open.

Pour le Cold Open de cette semaine, cependant, la distribution est apparue pour un deuxième sketch Coronavirus, cette fois, sous la forme d’une émission de Fox News. En tant que personnage Laura Ingraham, Kate McKinnon a demandé comment le sénateur se débrouillait depuis son abandon de la course.

«Je vais très bien, mes amis et ma famille m’ont tellement soutenu. Ils ont appelé sans arrêt, demandant «ça va? De quoi avez-vous besoin? Étiez-vous éligible? ” Elizabeth Warren a dit, pour rire du public.

Saturday Night Live a ensuite montré un clip du chien d’Elizabeth Warren, qui a volé un burrito. En quelques secondes, Kate McKinnon est ensuite passée à sa tenue emblématique Elizabeth Warren et a rejoint le sénateur, présentant le dernier épisode de la série comique.

Les deux Elizabeth Warrens ont réalisé une vidéo TikTok, publiée sur le compte Instagram «Saturday Night Live»

Elizabeth Warren et Kate McKinnon ne se sont pas arrêtées au Cold Open. Les deux ont filmé une vidéo TikTok ensemble, en suivant l’une des tendances actuellement sur la plate-forme de médias sociaux.

Vêtu de la même veste bleue, tenue noire et lunettes, le duo se tenait devant un miroir avec Kate McKinnon dansant sur le côté. Ensuite, le «a basculé l’interrupteur», et Elizabeth Warren était celle qui dansait.

Bien sûr, les fans de la série télévisée et d’Elizabeth Warren ont partagé leur enthousiasme pour ce clip. En quelques heures, il a gagné plus de 400 000 likes et plus d’un million de vues sur Instagram. Certains sont allés sur Twitter, partageant leurs réflexions sur le sketch d’Elizabeth Warren.

La sénatrice Elizabeth Warren elle-même et Kate McKinnon comme la sénatrice Elizabeth Warren lors de «l’Ingraham Angle Coronoavirus Cold Open» | Banque de photos Will Heath / NBC / NBCU via .

Les fans de “Saturday Night Live” ont répondu à l’apparition d’Elizabeth Warren dans la série

En quelques heures, le sénateur est devenu un sujet de tendance sur Twitter. Certains fans ont partagé leur amour pour Elizabeth Warren et Kate McKinnon sur les réseaux sociaux.

“Ne me dérange pas, je vais juste regarder Kate McKinnon et Elizabeth Warren faire un TikTok en boucle pour toujours”, a déclaré un utilisateur de Twitter.

«La vraie Elizabeth Warren sur SNL avec Kate McKinnon qui la joue dans la série en jouant Laura Ingraham et en faisant un changement rapide de costume dans ses vêtements et ses cheveux Elizabeth Warren. Je ne peux pas suivre “, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

“J’ai adoré ça! L’ouverture à froid de Kate McKinnon et Elizabeth Warren était la perfection. ‘Je ne suis pas mort. Je suis juste au Sénat », a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

Nouveaux épisodes de la première de Saturday Night Live sur une base hebdomadaire.