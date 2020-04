Sauvés par la cloche, Punky Brewster fait revivre les remorques Peacock First Look

NBCUniversal avance à plein régime avec le lancement prévu en juillet de son nouveau service de streaming Peacock, malgré la pandémie de coronavirus en cours.

En fait, ils envisageraient un lancement plus tôt pour aider à satisfaire l’appétit des fans qui passent actuellement beaucoup plus de temps devant leur télévision qu’auparavant. Le service est actuellement disponible pour les abonnés Comcast avec Xfinity X1 et Xfinity Flex.

En attendant, NBCU veille à ce que les fans ne les oublient pas, et a même commencé à vibrer mercredi soir en lançant une liste complète de bandes-annonces pour leur prochaine gamme d’émissions originales, y compris les reprises très attendues de “Saved” par le Bell “et” Punky Brewster “.

Dans les 30 secondes de notre retour à Bayside High, A.C. Slater (Mario Lopez) était en pleine forme, se vantant de ses prouesses avec les dames à l’époque en tant que professeur de gym pour une nouvelle génération d’étudiants plus mous. Jessie Spano d’Elizabeth Berkley est également la vedette, tandis que d’autres anciens de “Bell”, comme Mark-Paul Gosselaar, ont déjà commencé à s’inscrire pour des spots de soutien et d’invité.

John Michael Higgins semble être un excellent ajout en tant que nouveau directeur de l’école, déjà frustré par les enfants “à l’abri et désemparés” sous son œil vigilant. Le ton du renouveau semble être un peu plus mature que le spectacle original, qui était destiné aux jeunes téléspectateurs. C’est une décision intelligente, car la plupart de ces téléspectateurs sont évidemment des adultes maintenant.

En parlant de grandir, Soleil Moon Frye a fait aimer une nation quand elle n’était qu’une petite fille avec un grand “pouvoir Punky” dans la version originale de “Punky Brewster”, mais les choses sont très différentes ces jours-ci. Maintenant une femme adulte et mère de trois enfants, les histoires promettent d’être très différentes dans cette nouvelle version du personnage classique.

Mais elle a encore une partie de cet esprit imprévisible, aimant s’amuser, qui a fait de Punky un tel délice, et a fait de Soleil une enfant star dans les années 1980. Un nouveau gamin nommé Izzy (Quinn Copeland) rappelle à Punky sa propre éducation en famille d’accueil. Cherie Johnson revient également en tant que meilleure amie de Punky, Cherie.

Peacock a sorti toute une série d’autres teasers pour les fans, y compris le film tant attendu “Psych 2: Lassie Come Home” ainsi que la troisième saison de “AP Bio”, une nouvelle série “Madagascar” et de nouveaux spectacles “Brave New World” , “” The Capture “”, “Intelligence” et le personnage basé sur une personne réelle “Angelyne”, avec Emmy Rossum comme vous ne l’avez jamais vue auparavant.

Vous pouvez consulter tous ces teasers ci-dessous:

