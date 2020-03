Savannah Guthrie accueille Today from home

2020-03-18 16:30:07

Savannah Guthrie a accueilli l’épisode “Aujourd’hui” de mercredi (18.03.20) depuis son sous-sol après avoir eu “un petit mal de gorge et quelques reniflements”.

Le présentateur de 48 ans a choisi de travailler à domicile en raison de la pandémie de coronavirus après être descendu avec “un petit mal de gorge et quelques reniflements” et tenait à “modéliser la vigilance” des conseils sur l’éloignement social et l’auto-isolement qui ont été donné.

Dans un écran partagé avec le co-présentateur Joda Kotb, Savannah – qui était assis devant un fond bleu – a déclaré: “Eh bien, maintenant nous sommes vraiment à distance sociale, n’est-ce pas Hoda?

“C’est très inhabituel. En fait, je suis à la maison, je suis dans mon sous-sol en ce moment. Voici ce qui s’est passé – je ne me sentais pas au mieux, un petit mal de gorge, quelques reniflements, je n’y aurais pas pensé , mais nous sommes à des moments différents n’est-ce pas?

“[I’m here as] une abondance de prudence, et aussi pour vraiment modeler la vigilance que le CDC demande à nous tous en ce moment.

“Nous avons suivi les conseils de l’équipe médicale de NBC, et donc je suis là, je travaille de la maison pendant que nous parlons, nous sommes toujours ensemble et nous allons diffuser cette émission, et nous avons beaucoup d’informations nous voulons atteindre nos téléspectateurs ce matin. ”

Avant la diffusion, Savannah avait partagé une photo de son studio de fortune sur Instagram et avait remercié son mari, Michael Feldman, pour son aide avec la série.

Elle a légendé son message: “En direct … de mon sous-sol … c’est AUJOURD’HUI. Grand merci à mon mari @feldmike qui est devenu producteur et technicien !! (sic)”

Plus tôt cette semaine, NBC a annoncé qu’un membre de l’équipe travaillant sur «3rd Hour of Today» avait reçu un diagnostic de maladie respiratoire, de sorte que tous les employés devaient travailler à domicile par précaution.

Et un jour après l’annonce, le co-présentateur Al Roker, 65 ans, a filmé un bulletin météo de sa cuisine.

Il a plaisanté: “Je n’ai pas eu à me déplacer, alors j’ai dormi! Nous avons en quelque sorte jerry-truqué ce système, donc j’ai tous mes graphiques et tout ce dont j’ai besoin.”

Mots clés: Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker

