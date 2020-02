Scarlet Witch va trouver un nouvel amour dans ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness?’

Les confirmations narratives concernant WandaVision et Doctor Strange dans le multivers de la folie restent rares. Cependant, les teasers Disney + et les plausibilités narratives suggèrent une seule séquence logique d’événements. WandaVision reflétera l’histoire de la bande dessinée de House of M.

L’émission prendra probablement une ambiance de saga I Love Lucy et Avengers, alors que Wanda fracture la réalité, ramenant Vision à vivre dans une tentative futile de restaurer l’amour et l’harmonie dans son existence.

Étant donné que les retombées d’Infinity War et Endgame ont vraisemblablement laissé le personnage marqué, ses pouvoirs viendront supplanter son état émotionnel affaibli, restaurer la vie de Vision et bricoler l’équilibre de l’espace et du temps dans le processus. Ensuite, le Docteur Strange viendra pour nettoyer son désordre et réveiller Wanda (en plein état de sorcière écarlate) de son illusion. Et, étant donné que Vision sera probablement mise au repos, Wanda pourrait se retrouver vulnérable et ouverte à un nouvel amour – un rebond.

Un personnage qui, selon des sources privilégiées, rejoindra Doctor Strange dans le Multivers de la folie possède une histoire d’amour assez complexe avec Scarlet Witch, et cela pourrait se jouer au cours des prochaines phases.

Brother Voodoo pourrait venir jouer dans ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

We Got This Covered (WGTC) a récemment annoncé – en se fondant sur Roger Wardell (qui avait précédemment prédit plusieurs points de l’intrigue Avengers: Fin de partie avant la sortie du film) – que Brother Voodoo (AKA Jerick Drumm) rejoindra Doctor Strange lors de sa deuxième sortie. Le post de Wardell disait:

Doctor Strange 2: Boogaloo des années 80. Tilda Swinton est en pourparlers pour revenir en tant qu’ancienne. Jericho Drumm et Clea feront leurs débuts dans le MCU, Clea sera probablement interprété par une actrice asiatique. Plus important encore, les gants seront de retour!

Frère Voodoo est un puissant sorcier qui a même occupé le poste de Docteur Strange en tant que Sorcier Suprême; ce qui signifie que le MCU pourrait également mettre en place des plans pour le remplacement de Cumberbatch; cependant, restons sur une histoire possible à la fois. Comment frère Voodoo connaît-il la sorcière écarlate? Comment les deux sont-ils connectés? Les deux ont un passé coquet, marqué par une compréhension de ce que signifie un grand pouvoir – la responsabilité qui en découle et la peur sous-jacente associée au besoin de garder le contrôle (en tout temps).

La relation entre Brother Voodoo et Scarlet Witch dans les bandes dessinées

Scarlet Witch revient aux Avengers dans Uncanny Avengers # 26, après avoir été possédée par un démon, et alors que de nombreux héros sont contre son retour, Voodoo se tient à ses côtés. Dans le MCU, les personnages peuvent craindre son retour à la suite de son état fracturé et de sa perte de prise sur la réalité (qui devrait faire surface dans WandaVision).

Le vaudou réconforte Scarlet Witch après sa possession démoniaque, et les deux continuent à créer une dynamique romantique et coquette. Voodoo sauve également Scarlet Witch de manquer d’oxygène après avoir été jeté dans l’espace dans Uncanny Avengers # 27, comme le note Marvel.com.

Scarlet Witch en vient à voir Voodoo comme un homme qui comprend qui elle est dans son intégralité – comme Wanda et comme Scarlet Witch, comme un individu aimant vulnérable et un mage extrêmement puissant. Est-ce que des pouvoirs qui se chevauchent, des conflits internes similaires et une vie remplie de menaces externes réuniront ces deux après la perte de Wanda dans le MCU?