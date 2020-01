Scarlett Johansson a eu le béguin pour Patrick Swayze et David Bowie

2020-01-04 01:30:05

Scarlett Johansson dit que Patrick Swayze et David Bowie “ont ouvert [her] les yeux sur la sexualité “, comme elle le dit, ce sont ses premiers coups de cœur.

L’actrice de 35 ans a nommé l’acteur de “ Dirty Dancing ” et la légende de la musique comme ses premiers béguins d’enfance, et dit qu’elle était obsédée par les deux dernières stars en tant que jeune, parce qu’elles “avaient fière allure dans un pantalon extrêmement serré”.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait jamais rêvé d’être une star de Disney en grandissant, elle a répondu: “Non, je voulais être Judy Garland! J’ai vu des choses pour adultes à un âge trop jeune. J’ai regardé” Chinatown “quand j’avais neuf ans. Patrick Swayze était mon plus grand béguin. Il l’est toujours. Et David Bowie dans “Labyrinth”. Ils m’ont ouvert les yeux sur la sexualité! Whoa! Ils avaient tous les deux l’air super dans un pantalon extrêmement serré. ”

La star de «L’histoire du mariage» a commencé sa propre carrière d’actrice à un jeune âge, et a dit qu’elle avait appris à se «pousser» pour atteindre ses objectifs lorsqu’elle avait neuf ans.

Elle a ajouté au numéro des meilleures performances du magazine W: “Quand j’avais neuf ans, travaillant sur un film intitulé” Just Cause “avec Laurence Fishburne, nous voyagions dans un avion quelque part pour le film, et il m’a dit:” voulez-vous être un acteur ou voulez-vous être une star de cinéma? “Je ne savais pas quelle était la différence. Je me sentais comme, Vous pouvez être les deux, non? Et j’ai réalisé alors que vous devez continuer à pousser de plus en plus loin pour vous étirer dans des endroits inconfortables. Si votre objectif final est d’être une star de cinéma, eh bien, c’est différent de jouer. ”

Et alors que la star a peut-être eu le penchant pour Swayze et Bowie quand elle était jeune, elle n’a plus d’yeux que pour son fiancé Colin Jost.

Parlant de la proposition de Colin l’année dernière, Scarlett a déclaré: “C’était surprenant, il a beaucoup de choses derrière ce bureau de presse qu’il cache. Il est très charmant et très réfléchi et romantique. Mais oui, j’ai été surpris. Même si vous imaginez ce que cela ça va être comme, c’est toujours un beau moment. C’était très personnel, c’était un moment très spécial. Je pense que, plus que tout, quand quelqu’un vous dit qu’il veut passer sa vie avec vous, c’est une belle chose spéciale. “

