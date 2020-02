Scarlett Johansson pourrait-elle terminer sa plus grande année avec une victoire aux Oscars?

Scarlett Johansson joue sur grand écran depuis plus de 25 ans. Pourtant, l’actrice vient de conclure peut-être son année la plus charnière jusqu’à présent. Sur le plan personnel, Johansson s’est fiancée à Colin Jost de Saturday Night Live en 2019. Mais professionnellement, elle a joué dans trois films très différents et très réussis.

Maintenant, après une si longue période dans l’industrie, la star de succès tels que Lost in Translation et Lucy a remporté ses toutes premières nominations aux Oscars. Donc, même après l’année épique de Johansson en 2019, pourrait-elle vraiment être prête à lancer 2020 en tant que lauréate d’un nouvel Oscar? Étudions.

Scarlett Johansson aux BAFTA Awards | Samir Hussein / WireImage

“Avengers: Endgame” et son arc d’une décennie

Avant d’arriver aux deux performances nominées aux Oscars de Johansson, nous devons discuter de son rôle central dans Avengers: Fin de partie. Bien sûr, elle est apparue pour la première fois en tant que Natasha Romanoff alias Black Widow dans Iron Man 2 en 2010. Et depuis lors, Johansson a été l’un des plus grands piliers de Marvel Cinematic Universe.

Avec des rôles dans six films Marvel précédents, l’arc de Johansson a été l’un des plus importants. Alors Avengers: Fin de partie devait donner à Black Widow son dû, d’autant plus que cela marquait une sorte de conclusion pour la gamme originale des Avengers. Certains fans se demandent encore si le film a rendu justice au personnage.

Néanmoins, Johansson a livré une performance exceptionnelle, et l’histoire de Black Widow a eu un impact direct sur la façon dont l’histoire s’est déroulée. De plus, l’actrice peut désormais ajouter le plus gros succès au box-office de tous les temps – avec 2,8 milliards de dollars dans le monde – à son curriculum vitae. Et elle obtient toujours son film Black Widow tant attendu. Pas trop mal.

Scarlett Johansson remporte deux nominations aux Oscars

Pourtant, alors que Avengers: Fin de partie s’est avéré être un succès commercial et critique, il n’a pas attiré l’attention de nombreux prix. Malgré les efforts de Disney, le film n’a reçu une nomination aux Oscars que pour ses effets visuels. Johansson, cependant, a toujours trouvé son chemin sur les nominations. Deux fois.

Les critiques ont salué sa performance en tant que Nicole Barber dans le drame domestique de l’auteur / réalisateur Noah Baumbach, Wedding Story, parmi ses meilleures œuvres. Si peu ont été surpris lorsque Johansson et sa co-vedette Adam Driver figuraient parmi les nominés pour le prix du meilleur acteur et actrice. Les deux stars ont apporté une telle intensité et émotion à l’histoire d’un mariage qui s’effondre.

Pourtant, Johansson a reçu une deuxième nomination surprise. Jojo Rabbit avait été positionné comme un joueur potentiel aux Oscars pour le meilleur film, son scénario, ou peut-être le meilleur réalisateur. Mais peu d’initiés s’attendaient à ce que la tendre performance de Johansson en tant que Rosie Betzler fasse la meilleure actrice dans un second rôle. L’actrice apporte chaleur et profondeur en tant que mère face au fanatisme nazi de son fils (Roman Griffin Davis).

Scarlett Johansson est-elle destinée à remporter un Oscar?

Johansson est peut-être juste passé de ne jamais avoir reçu de nomination aux Oscars à devenir double candidat. Cependant, ses chances de gagner réellement dans la meilleure actrice ou la meilleure actrice de soutien sont minces. Dans les deux catégories, les premiers semblent être assez fermes.

Pour la meilleure actrice, Renee Zellweger a régulièrement récupéré la plupart des autres trophées cette saison pour sa performance dans Judy. Et si la catégorie a un candidat cheval noir, alors Saoirse Ronan de Little Women est plus susceptible de bouleverser que Johansson. Là encore, le fort soutien à Wedding Story – qui a reçu six nominations – pourrait être un bon signe.

Ironiquement, Johanssson perdra probablement le prix de la meilleure actrice dans un second rôle à sa co-star de Wedding Story Laura Dern. La catégorie est la meilleure chance pour le film de Baumbach de remporter un prix, et Dern – trois fois nominé et vétéran de l’industrie – se sent en retard pour un amour aux Oscars. Au moins, Jojo Rabbit est susceptible de remporter le prix du meilleur scénario adapté pour l’écrivain / réalisateur Taika Waititi.

Bien sûr, tout cela reste spéculatif. Nous ne saurons pas avec certitude si Johansson remportera un Oscar avant la 92e cérémonie des Oscars le 9 février 2020 sur ABC.