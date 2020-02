Scarlett Johansson satisfaite de la double nomination aux BAFTA

2020-02-02 20:00:04

Scarlett Johansson est heureuse d’avoir été nominée deux fois pour la meilleure actrice aux BAFTA Awards 2020, même si elle “ne sait pas” pourquoi elle a reçu cet honneur.

L’actrice de 35 ans a remporté deux nominations lors de la cérémonie de remise des prix – qui a lieu dimanche (02.02.20) – avec une nomination pour la meilleure actrice dans un rôle principal pour son travail dans ‘Histoire de mariage’, et une pour Meilleure actrice dans un second rôle pour ‘Jojo Rabbit’.

Et la star ne pourrait pas être plus heureuse, car même si elle ne comprend pas pourquoi elle a remporté la double nomination pour la deuxième fois – après avoir été nommée deux fois en 2004 – elle dit que l’honneur “travaille” pour elle.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait avoir reçu deux nominations sur le tapis rouge lors de l’événement à Londres, elle a répondu: “Je ne sais pas, mais j’aime ça. Ça marche.”

Scarlett a également parlé de son rôle dans le film dirigé par Noah Baumbach, “Wedding Story”, qui a vu son film “épuisant émotionnellement” des scènes aux côtés d’Adam Driver.

Interrogée sur une scène particulière dans laquelle son personnage se dispute avec Adam, elle a déclaré: “C’était vraiment épuisant sur le plan émotionnel, car il a fallu quelques jours pour tourner. Après le premier jour de tournage, vous pensez” Nous avons sûrement eu fondamentalement tout ce dont nous avons besoin “, vous savez? La scène se déroule dans un tout petit appartement. Mais elle était vraiment très spécifiquement chorégraphiée et il y avait beaucoup d’angles spécifiques différents que Noah voyait ou découpait dans son esprit, donc c’était fastidieux, mais bon. C’était du bon travail, et pour moi, quand vous continuez à faire quelque chose et que vous continuez à vous en débarrasser, toutes sortes de nouvelles choses arrivent et vous faites toutes ces nouvelles découvertes. ”

Et Scarlett pense que les gens sont attirés par le film parce que les personnages ont une relation “compliquée” à laquelle le public peut s’identifier.

Elle a dit: “Parce que cela vient de beaucoup d’amour, ce n’est pas seulement un film sur le vitriol et crachant de la haine à quelqu’un que vous êtes déçu et en colère. Donc les sentiments sont si compliqués et ça vient de beaucoup de l’amour. Et c’est ce qui reste entre ces deux personnages. “

