“ Scary Hulk ” est toujours le meilleur Hulk, selon les fans du MCU

Le Hulk original des premières bandes dessinées de Marvel a été transformé en une version à rayons gamma du monstre de Frankenstein et visait clairement à apporter une frayeur épouvantable à chaque lecteur. Il a vraiment touché une note forte auprès des lecteurs, devenant ainsi un personnage mémorable dès le départ.

La création d’une série télévisée en direct en 1977 qui a rendu Hulk encore plus effrayant a contribué à rendre le personnage plus emblématique. Cependant, ce qui lui a permis de lui donner des qualités humanisées.

Joué par Lou Ferrigno dans la série (et Bill Bixby en tant que «David» Banner), de nombreux fans considèrent toujours ce spectacle comme la vision définitive et étrange de Hulk. Dans le MCU, ils ont rendu Hulk effrayant au début.

Depuis lors, la dévolution de lui vaut un second regard car il s’est inexplicablement transformé en un film comique.

Le premier film de Hulk avec Edward Norton a essayé de garder Hulk effrayant intact

Edward Norton | Amanda Edwards / .

L’opinion générale sur The Incredible Hulk de MCU en 2008 est encore largement négative à mitigée. Quelques fans de MCU, cependant, commencent à dire qu’ils manquent à l’effrayant Hulk d’antan. Récemment, sur Reddit, beaucoup de discussions ont eu lieu sur la quantité de Norton manquée après que Hulk ait essentiellement dégénéré en une figure comique.

La raison pour laquelle cela s’est produit est encore quelque peu déroutante. Une toute nouvelle génération considère probablement Hulk de nos jours comme une figure comique littérale dont on peut rire plutôt que de se faire peur.

Pendant le film de 2008, un certain nombre de scènes étaient sans doute certains des moments les plus effrayants de Hulk, du moins sur grand écran. La scène où Hulk sort de l’ombre pour la première fois n’est qu’un exemple de la façon dont il était décrit comme effrayant et effrayant.

Ceux qui ont grandi avec l’émission télévisée originale pourraient dire que la simple transformation de Banner en Hulk était assez effrayante. Personne ne peut oublier ces contacts visuels que Bill Bixby portait lors de la transformation.

Pourquoi «Scary Hulk» était-il moins effrayant à travers chaque film MCU?

J’espère que Kevin Feige pourra éventuellement répondre définitivement à la question de savoir pourquoi l’équipe créative a décidé de rendre Hulk moins menaçant au fil du temps. Il y a un argument à faire. CGI n’a fait aucune faveur à Hulk à chaque film.

Un grand aspect de Lou Ferrigno jouant Hulk dans la série télévisée originale est que la caméra pourrait reprendre ses expressions. Tout le monde savait que c’était un vrai personnage et non créé numériquement, quelque chose d’impossible à faire à la fin des années 70 de toute façon.

Malgré CGI utilisé dans Hulk 2008, les fans de Reddit ci-dessus notent que c’était toujours bien fait. Depuis lors, CGI a clairement progressé pour donner à Hulk une apparence plus réelle. Quoi qu’il en soit, si Mark Ruffalo a fait un excellent Bruce Banner, le faire transformer en Hulk peut ne pas résonner comme entièrement «humain» pour tous les téléspectateurs.

En conséquence, le faire devenir «Smart Hulk» était peut-être le compromis. Un certain nombre d’analystes des médias, comme ., se sont opposés à Smart Hulk, car il s’agissait principalement de Banner plutôt que d’effrayant Hulk.

Devrait-il y avoir un acteur humain jouant Hulk à l’avenir?

Des rumeurs circulent Hulk apparaîtra dans la série Disney + She-Hulk. Bien que l’on ne sache pas comment Hulk serait présenté, ne serait-ce que pour capturer à nouveau le mouvement Smart Hulk.

Devrait-il y avoir à nouveau un Hulk humanisé et effrayant pour rappeler à une nouvelle génération à quel point le personnage devrait être puissant? Pour en revenir à la série télévisée, regarder la toute première scène de transformation dans le pilote de téléfilm de 1977 est un rappel de la façon dont elle était ébouriffante.

Chaque enfant et adulte a alors été flippé par Hulk, ce qui était l’intention initiale de Stan Lee. D’une manière ou d’une autre, il semble totalement involontaire que Hulk soit devenu comique en raison principalement de la dépendance à la technologie numérique.