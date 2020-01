Scheana de Vanderpump Rules fait le point sur Shay et amène un nouveau petit ami à la WWHL

Scheana Shay ne la laisse pas “Règles de Vanderpump” l’accusation des co-stars selon laquelle elle est «un fou de garçon» l’empêche de trouver M. Right.

Arrêtant par “Watch What Happens Live” lundi soir, la star de téléréalité de 34 ans a donné Andy Cohen une mise à jour sur sa relation avec son ex-mari Michael Shay et jaillit sur son nouvel homme, qui était en fait assis dans le public.

Scheana a déclaré à un appelant curieux que la plupart de ses gigantesques portraits de mariage qui ornaient autrefois ses murs avaient été expédiés aux fans et que ceux d’elle juste étaient entreposés. Cependant, il ne semble pas y avoir de mauvais sang entre l’ancien couple, car Scheana a déclaré qu’elle et Shay étaient “toujours en contact”.

Quand Andy lui a demandé s’il était “heureux et au bon endroit”, elle a prudemment répondu oui. “Je pense qu’il est toujours en train de se retrouver, mais il est heureux et il va bien”, a-t-elle répondu. Les deux ont divorcé en 2017 après 3 ans de mariage. À l’époque, Mike luttait contre une dépendance aux analgésiques, selon Scheana.

“Au lieu de payer des factures quelques mois, il achèterait juste des pilules”, a-t-elle été vue en train de dire à ses co-stars lors d’un épisode 2015. “Je ne savais pas que j’avais épousé un toxicomane. Je ne savais pas qu’il avait tous ces problèmes. Je l’aurais aidé il y a des années.”

Mais l’OG “Pump Rules” n’a pas passé trop de temps à parler du passé. Après tout, son petit ami était dans la chambre! Les caméras se sont tournées vers un garçon costaud et aux cheveux longs qu’Andy a décrit comme un “grand joueur de rugby australien”. Son nom est Brock Davies, et il aurait 6’1, 250 livres. Scheana a confirmé qu’ils sortaient ensemble depuis quatre mois.

Quand Andy lui a demandé si elle lui avait acheté une Apple Watch, comme elle l’a fait Max Boyen, Elle a dit non; cependant, elle a obtenu des AirPods à Brock.

Quelqu’un a ensuite tweeté: “Pourquoi Scheana est-elle si rapide à traiter Dayna [Kathan] de la même manière qu’elle a été traitée par Stassi [Schroeder] quand elle a été embauchée pour la première fois, sachant à quel point elle détestait elle-même? “La réponse de Scheana fut de rejeter la faute.

“Vous savez, en toute honnêteté, Peter [Madrigal] était celui qui me dirigeait sur le côté travail pour elle, donc je faisais juste ce que mon manager a dit “, at-elle expliqué, incitant Andy à suivre:” Il vous a dit d’être une garce? “

“Il a dit: ‘Faites-lui polir tous les verres, puis époussetez les étagères'”, a répondu Scheana. “Et je me disais:” D’accord! C’est fait. ” Je me suis bien amusé, mais je me sentais mal. Vous verrez des excuses plus tard dans la saison. “

Quelqu’un d’autre a demandé à la star de télé-réalité si elle était toujours en contact avec son “ex, Robby Hayes. “

“Ce n’est certainement pas un ex; c’est quelqu’un avec qui j’ai discuté plusieurs fois”, a-t-elle précisé. “Ouais, nous sommes toujours amis, voisins. Il a passé plusieurs mois à Siesta Key, comme vous voyez sur MTV en ce moment. Mais toujours amis.”

Quand Andy a mentionné que le “Bachelorette” alun avait récemment été sur “WWHL” pour barman, Scheana a dit qu’elle avait vu l’épisode et avait remarqué qu’Andy l’avait interrogé à son sujet.

“Bien sûr que je l’ai fait!” se défendit le patron de Bravo. “Pourquoi pas? C’était le haut de ma liste de choses à lui demander! Je veux dire, avec tout le mérite, c’était une courte liste.” Scheana est morte de rire.

Voir ce que Robby dit à TooFab à propos de ses séances de maquillage avec la star de “Pump Rules” dans la vidéo ci-dessous.

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

