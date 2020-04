Scheana Shay avoue qu’elle a mis en scène des moments paparazzi

Scheana Shay de Vanderpump Rules a admis qu’elle avait elle-même créé le buzz des paparazzis.

Un fan a envoyé une question à Shay via Andy Cohen lorsqu’elle est apparue sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Pendant l’After Show, Cohen a demandé à Shay si elle avait déjà appelé les paparazzis sur elle-même. “Parfois, oui,” répondit facilement Shay.

Katie Maloney, Stassi Schroeder, Scheana Shay | Evans Vestal Ward / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Cohen n’a pas pu surmonter son admission rapide et lui dit qu’il aime la façon dont elle est devenue totalement propre. Shay semble également déphasé par la question et rit avec lui. “J’adore le fait qu’elle le possède”, s’exclame Cohen. Shay a également plaisanté sur un moment qu’elle a également mis en scène avec un photographe.

Elle a organisé un moment «paparazzi» à Palm Springs

Shay ne l’a pas laissé là, elle a même donné un exemple à Cohen et aux téléspectateurs. «Cette femme m’a contacté à Palm Springs pour me demander si elle pouvait me paparazzier devant un Walmart», se souvient-elle. “Et je me dis, est-ce que je le fais juste pour faire la blague? Pour être comme “Yup, je l’ai appelée!”

Les membres de la distribution de Vanderpump Rules, Lala Kent et Stassi Schroeder, ont récemment déclaré que Shay appelait les paparazzi, ce qui était le tremplin de la question lors du WWHL After Show. Pendant le podcast de Kent, Give Them Lala… Avec Randall, Schroeder a admis qu’elle s’appelait des photographes. «C’était quand Patrick [Meagher] m’a largué pour notre anniversaire, la veille de notre voyage au Mexique. »

C’est à ce moment que Kent a partagé que Shay appelle des photographes tout le temps. “Je l’aime tellement parce qu’elle pense que nous sommes tous stupides. Pensez-vous que les paparazzis sont juste là pour vous regarder [Disneyland] avec des oreilles de Mickey Mouse? Ça n’arrive pas. Vous les avez appelés, b * tch. Admets-le.”

Le petit ami de la sœur de Shay a géré ses modifications sur YouTube

Après avoir été critiquée pour avoir été initialement cavalière au sujet des restrictions de quarantaine, elle a depuis partagé qu’elle était en quarantaine avec son petit ami Brock Davies. Mais elle a également partagé lors de l’After Show que sa sœur et son petit ami sont également avec elle. “Ce qui est génial parce que son petit ami fait tout mon montage YouTube! Donc, c’était génial de les avoir ici. ”

Elle a également déclaré à BravoTV.com que Davies est assez pratique et que le couple est en train de rénover et de décorer sa maison. «Brock règle tout», a-t-elle déclaré, selon Bravo’s Style & Living. Elle a également un sens de l’humour sur la vitesse à laquelle Davies peut assembler quelque chose.

Les téléspectateurs se souviennent probablement comment Shay se vantait que l’ancien petit ami Rob Valletta pouvait monter une télévision sur un mur en moins de sept minutes. “Vous savez qu’il a démonté mes lits superposés en moins de sept minutes?” dit-elle. «Non, il a dit qu’il devait tout faire en moins de six minutes. Sept est trop proche. ”

Davies est également un excellent cuisinier, a déclaré Shay. «Brock est un très bon cuisinier. Il fait de très bonnes pâtes », jaillit Shay.« Chaque fois [he cooks a new dish] c’est aussi bien sinon mieux. ” Shay a également traité les abonnés Instagram de sa fameuse recette d’enchilada. “Nous essayons juste de continuer à cuisiner beaucoup et de ne pas gaspiller quoi que ce soit. Nous nous assurons de tout manger avant que ça ne dégénère. “