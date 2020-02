Scheana Shay de Vanderpump Rules répond à Brett Caprioni la traitant de bad kisser

“Règles de Vanderpump” étoile Scheana Shay répond aux affirmations de sa co-star qu’elle est mauvais baiser.

Nouveau venu Brett Caprioni a pris d’assaut la saison 8 quand il a dit dans le confort de son tout premier confessionnal qu’il n’avait pas apprécié son seul et unique rendez-vous avec le vétéran Bravo star.

Lorsque TooFab a rattrapé Scheana lors de la première de “Fantasy Island” plus tôt cette semaine, elle a déclaré qu’elle et Brett avaient récemment parlé du commentaire après s’être rencontrées lors d’un événement organisé par un ami commun.

“Je l’ai rencontré lors de l’événement de mon ami Savannah. Je ne savais pas qu’il connaissait Savannah”, a expliqué la star de télé-réalité de 34 ans. “Je venais de sortir pour prendre un appel téléphonique. J’entre, il sort, et je me disais:” Qu’est-ce que tu fais ici? ” Je ne l’avais pas vu depuis le Gala des chiens de Vanderpump. Il dit: “Oh, je connais Savannah.” Je me disais: “Je connais Savannah!” Je me disais: “Que faites-vous en ce moment? Voulez-vous aller boire un verre? Parce que je pense que nous devrions parler.” “

Scheana a déclaré que Brett était d’accord, et les deux ont fini par parler pendant quatre heures. “C’était génial”, a-t-elle déclaré. “Et je suis revenu à un très bon endroit avec lui.”

“Je pense que c’était juste – il y avait beaucoup de choses pour lui l’année dernière”, a-t-elle dit, prenant soin de noter qu’elle n’excusait pas nécessairement ses propos. “Mais il vient juste d’être jeté là-dedans, et je fais ça depuis huit ans, donc je vais lui donner un laissez-passer une seule et unique fois. Une chance.”

Au cours de la même heure, Scheana a été étiquetée comme une mauvaise embrassade, elle a également été qualifiée de “garçon fou”. Ce n’est pas la première fois que des caméras Bravo se penchent sur sa vie amoureuse et quand nous lui avons demandé comment elle se sentait dépeinte cette saison, elle a ri de façon inquiétante et a dit: “Suis-je autorisé à répondre à cela?”

“Voici le truc,” dit-elle finalement, “Je ne veux pas dire que c’est comme ça que je suis dépeinte, c’est juste ce que vous voyez qui me déçoit parce que depuis trois ans j’ai l’impression que vous me voyez à SUR et avec un garçon. La seule chose qui change, c’est le style de la robe SUR et du garçon. Et il y a tellement plus dans ma vie au cours des dernières années, surtout, que vous n’avez pas vu. “

“Depuis mon divorce, j’ai vécu tellement de choses et j’ai tellement grandi et je vis à Vegas depuis six mois, en tête d’affiche, mon podcast des deux dernières années”, a-t-elle poursuivi. “Donc, c’est juste un peu décevant que les fans ne voient pas toute ma vie. Mais je veux dire, tout ce que je dis dans la série que vous voyez, je l’ai dit, je l’ai fait. C’est donc moi.”

La star de téléréalité sort actuellement avec un garçon costaud aux cheveux longs qui Andy Cohen a récemment décrit en tant que “grand joueur de rugby australien”. Son nom est Brock Davies, il est originaire de Nouvelle-Zélande et aurait 6’1 250 livres.

Les choses avec Brock sont “tellement bonnes”, nous a dit Scheana. “Il est incroyable. Nous avons voyagé un tas ensemble. Nous travaillons sur quelques nouveaux projets qui seront bientôt annoncés. Et honnêtement, je n’ai jamais été aussi heureux. J’ai l’impression de n’avoir jamais été vraiment amoureux avant parce que je ne me suis jamais senti comme ça. “

Par-dessus tout, Scheana a déclaré que la façon dont l’athlète la traitait était sa meilleure qualité. “Il me fait me sentir tellement aimé, et je ne me suis pas sentie en insécurité pendant une seconde dans cette relation”, a-t-elle déclaré. “Je devais juste sortir avec des Américains, je suppose.”

Je ne sais pas s’il ferait un caméo sur une neuvième saison potentielle de la série Bravo, “en supposant que je suis toujours là-dessus”, Scheana a déclaré qu’ils “traverseraient ce pont” quand ils seraient arrivés.

“Il n’est pas du genre” Oh mon Dieu, je veux être dans la série! ” Mais il sait que si nous sommes toujours ensemble la saison prochaine, je veux dire oui, c’est quelque chose qui serait important à montrer “, a-t-elle expliqué. “Mais il ne vit pas non plus à LA. Il a une entreprise qu’il dirige à San Diego sept jours par semaine. Donc, s’il y a une saison 9, vous ne le verrez probablement pas trop, mais vous ne savez jamais! Nous ‘je verrai.”

Comme nous étions à la première d’un film sur des vacances qui avaient mal tourné, nous avons demandé à Scheana si elle en avait déjà vécu un.

“Chaque saison de ‘Vanderpump Rules’?” dit-elle en riant. “Nous avons le Mexique, nous avons le Mexique, nous avons Miami, nous avons Miami. Ouais, il y en a eu quelques-uns!”

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

